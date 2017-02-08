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Информационные технологии

В «Росэлектронике» разработали носители информации на замену DVD и BluRay

В холдинге «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали оптический носитель информации, состоящий в том числе из веществ растительного происхождения.

Многослойные 3D-оптические носители информации включают в себя фоточувствительные слои, куда записывается информацию, и полимерные, служащие для распределения света считывающего лазера. Всего количество функциональных слоев колеблется от 40 до 60.

«Для формирования функциональных фоточувствительных слоев использованы вещества класса хромонов — фенольные соединения, образующиеся в растениях», — пояснили специалисты «Росэлектроники».

Разработанные носители информации превосходят существующие форматы CD, DVD и BluRay по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания.

В устройстве, разработанном специалистами ЦНИТИ «Техномаш», входящего в «Росэлектронику», запись производится за счет способности хромонов менять свои свойства (они начинают светиться) под воздействием света определенной силы. Такой диск может содержать намного большее количество записывающих слоев.

Новый носитель может записывать информацию объемом до 1 терабайта, а скорость чтения достигает 12 гигабит в секунду. Для сравнения: стандартный BluRay может содержать до 50 гигабайт при скорости считывания 576 мегабит в секунду.

http://rostec.ru/news/4519847

Ростех, Росэлектроника, ЦНИТИ Техномаш
  • Byvalnyi Byvalnyi
    08.02.1714:06:43

    В одном месте написано «носитель», то есть физ основа для хранения.

    В другом уже «устройство». Это разное.

    Не понятно, что на самом деле. Надо бы скорее устройство делать, вот был бы прорыв.

    Отредактировано: Byvalnyi~15:07 08.02.17
    #883359
    • Алексей Горожанин Алексей Горожанин
      08.02.1716:32:15

      мало того, на фото вообще hdd, т. е. вообще ниразу не устройство с оптическим носителем    

      #883411
  • alex4spb alex4spb
    08.02.1714:15:46

    стандартный BluRay может содержать до 50 гигабайт при скорости считывания 576 мегабит в секунду.
    стандарт BD-R 3.0 принятый в 2010 году подразумевает помимо двухслойных (50ГБ) так же 3-слойные диски BD TL — 100ГБ и 4-слойные диски BD QL — 128ГБ, при скорости 2х и 4х.

    #883362
    • Нет аватара VMichael
      08.02.1714:16:39

      На бытовом уровне гоняю флешки.

      Забыл уже, когда диск DVD или другой держал в руках.

      #883364
  • Нет аватара g1v2
    08.02.1715:51:00

    Мало разработать новы формат. Главное — это чтобы на этот формат кто-то готов был переходить и заинтересовался им. Мало ли форматов было и где они?

    #883392
  • Jonatan01 Jonatan01
    08.02.1716:04:25

    Заверните два.

    #883399
  • Марк Безродный Марк Безродный
    08.02.1716:30:44

    Матрица?

    #883410
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