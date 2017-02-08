В «Росэлектронике» разработали носители информации на замену DVD и BluRay

В холдинге «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали оптический носитель информации, состоящий в том числе из веществ растительного происхождения.

Многослойные 3D-оптические носители информации включают в себя фоточувствительные слои, куда записывается информацию, и полимерные, служащие для распределения света считывающего лазера. Всего количество функциональных слоев колеблется от 40 до 60.

«Для формирования функциональных фоточувствительных слоев использованы вещества класса хромонов — фенольные соединения, образующиеся в растениях», — пояснили специалисты «Росэлектроники».

Разработанные носители информации превосходят существующие форматы CD, DVD и BluRay по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания.

В устройстве, разработанном специалистами ЦНИТИ «Техномаш», входящего в «Росэлектронику», запись производится за счет способности хромонов менять свои свойства (они начинают светиться) под воздействием света определенной силы. Такой диск может содержать намного большее количество записывающих слоев.

Новый носитель может записывать информацию объемом до 1 терабайта, а скорость чтения достигает 12 гигабит в секунду. Для сравнения: стандартный BluRay может содержать до 50 гигабайт при скорости считывания 576 мегабит в секунду.