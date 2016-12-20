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Образование

Российские школьники стали первыми в общекомандном зачёте на астрономической олимпиаде

Завершилась Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). В соревновании участвовали 234 школьника из 42 стран мира (Китай, Канада, США, Швеция, Таиланд, Сингапур, Бразилия, Португалия, Греция, Польша, Чехия, Хорватия и других государств).

Россию представляли 10 школьников и студентов первых курсов в составе двух команд — основной и гостевой. Олимпиада проходила в городе Бхубанешвар в Индии с 9 по 18 декабря. На протяжении недели участники демонстрировали свои незаурядные знания и умения в трех турах: теоретическом (решение задач), аналитическом (анализ уже имеющихся данных) и практическом (под открытым небом или в планетарии).

Сборная России показала лучший результат по числу полученных наград за всю историю своих выступлений на IOAA: 3 золотых, 2 серебряный, 4 бронзовых медали и 1 похвальная грамота.

Золото

  • Иван Утешев (Саранск, Республика Мордовия);
  • Даниил Долгов (Жуковский, Московская область);
  • Михаил Сысак (Жуковский, Московская область).

Серебро

  • Борис Билич (Москва);
  • Илья Чугунов (Санкт-Петербург).

Бронза

  • Виктор Зозуля (Санкт-Петербург);
  • Станислав Цапаев (Саранск, Республика Мордовия);
  • Иван Старостин (Москва);
  • Виктория Чижикова (Санкт-Петербург).

Обладатель золотой медали Иван Утешев стал лучшим в аналитическом туре. Анастасия Автаева из Саранска стала обладательницей похвальной грамоты.

https://indicator.ru/news/2016/12/19/rossijskie-shkolniki-poluchili-devyat-medalej-na-astronomicheskoj-olimpiade/

http://info.olimpiada.ru/news/8584

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA)
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    20.12.1619:39:47

    Интересно, а какое место наши заняли в общем зачёте?

    Новости +

                

    #866546
    • Нет аватара termometrix
      20.12.1621:01:02

      Сборная России стала первой в общекомандном зачёте — завоевала 9 медалей. Следующие за ней команды Индии (хозяйки олимпиады) — 2 золота и Иран (2 золота). Еще семь стран получили по одной золотой медали.

      https://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/103097/

      ---------

      Еще одна приятная новость:

      В российском Министерстве образования решили вернуть в школы уроки астрономии

      https://riamo.ru/article/162445/astronomiyu-vernut-v-shkolnuyu-programmu-v-rossii.xl

      Отредактировано: termometrix~23:10 20.12.16
      #866587
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        20.12.1621:06:10

        Знай наших!

        #866591
      • Нет аватара силаон
        21.12.1609:20:30

        Природные катаклизмы на Земле (активизация вулканов-клапанов, землетрясения, сильные засухи и т. д.) вызваны космическими событиями («штормами») в Солнечной системе. Разработан способ определения времени, силы и места возникновения на Земле природных катаклизмов от таких космических штормов.

        Отредактировано: силаон~10:22 21.12.16
        #866717
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