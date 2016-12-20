Российские школьники стали первыми в общекомандном зачёте на астрономической олимпиаде
Завершилась Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). В соревновании участвовали 234 школьника из 42 стран мира (Китай, Канада, США, Швеция, Таиланд, Сингапур, Бразилия, Португалия, Греция, Польша, Чехия, Хорватия и других государств).
Россию представляли 10 школьников и студентов первых курсов в составе двух команд — основной и гостевой. Олимпиада проходила в городе Бхубанешвар в Индии с 9 по 18 декабря. На протяжении недели участники демонстрировали свои незаурядные знания и умения в трех турах: теоретическом (решение задач), аналитическом (анализ уже имеющихся данных) и практическом (под открытым небом или в планетарии).
Сборная России показала лучший результат по числу полученных наград за всю историю своих выступлений на IOAA: 3 золотых, 2 серебряный, 4 бронзовых медали и 1 похвальная грамота.
Золото
- Иван Утешев (Саранск, Республика Мордовия);
- Даниил Долгов (Жуковский, Московская область);
- Михаил Сысак (Жуковский, Московская область).
Серебро
- Борис Билич (Москва);
- Илья Чугунов (Санкт-Петербург).
Бронза
- Виктор Зозуля (Санкт-Петербург);
- Станислав Цапаев (Саранск, Республика Мордовия);
- Иван Старостин (Москва);
- Виктория Чижикова (Санкт-Петербург).
Обладатель золотой медали Иван Утешев стал лучшим в аналитическом туре. Анастасия Автаева из Саранска стала обладательницей похвальной грамоты.
https://indicator.ru/news/2016/12/19/rossijskie-shkolniki-poluchili-devyat-medalej-na-astronomicheskoj-olimpiade/
20.12.1619:39:47
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