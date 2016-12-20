Российские школьники стали первыми в общекомандном зачёте на астрономической олимпиаде

Завершилась Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). В соревновании участвовали 234 школьника из 42 стран мира (Китай, Канада, США, Швеция, Таиланд, Сингапур, Бразилия, Португалия, Греция, Польша, Чехия, Хорватия и других государств).

Россию представляли 10 школьников и студентов первых курсов в составе двух команд — основной и гостевой. Олимпиада проходила в городе Бхубанешвар в Индии с 9 по 18 декабря. На протяжении недели участники демонстрировали свои незаурядные знания и умения в трех турах: теоретическом (решение задач), аналитическом (анализ уже имеющихся данных) и практическом (под открытым небом или в планетарии).

Сборная России показала лучший результат по числу полученных наград за всю историю своих выступлений на IOAA: 3 золотых, 2 серебряный, 4 бронзовых медали и 1 похвальная грамота.

Золото

Иван Утешев (Саранск, Республика Мордовия);

Даниил Долгов (Жуковский, Московская область);

Михаил Сысак (Жуковский, Московская область).

Серебро

Борис Билич (Москва);

Илья Чугунов (Санкт-Петербург).

Бронза

Виктор Зозуля (Санкт-Петербург);

Станислав Цапаев (Саранск, Республика Мордовия);

Иван Старостин (Москва);

Виктория Чижикова (Санкт-Петербург).

Обладатель золотой медали Иван Утешев стал лучшим в аналитическом туре. Анастасия Автаева из Саранска стала обладательницей похвальной грамоты.

https://indicator.ru/news/2016/12/19/rossijskie-shkolniki-poluchili-devyat-medalej-na-astronomicheskoj-olimpiade/