Спецназ Росгвардии получил на вооружение самый легкий гранатомет в мире

Разработанный в КБ приборостроения (КБП, Тула, входит в НПО «Высокоточные комплексы) малогабаритный гранатомет «Бур» поставлен в спецподразделения Росгвардии, а также ряд других спецслужб, сообщил представитель КБП Василий Замарахин.

«Первые партии гранатометных комплексов «Бур» поставлены в российские спецслужбы, в том числе Росгвардию, ФСБ», — сообщил Замарахин.Он отметил, что «Бур» — самый легкий гранатомет в мире. Его масса составляет 3,5 кг. При этом по эффективности и дальности он практически не уступает более тяжелым российским и зарубежным аналогам.Максимальная дальность «Бура» составляет 950 метров, что сопоставимо с дальностью гранатомета «Шмель» (1000 метров), при этом прицельная дальность «Бура» выше. «Это обеспечено благодаря применению разных прицелов — оптических, тепловизионных», — сказал представитель КБП.Кроме того, по его словам, плюсом «Бура» является то, что его можно применять из помещения небольшого объема. «Другие гранатометы применять при стрельбе из помещения нельзя, иначе помещение может разрушиться, а сам стреляющий погибнет», — сказал эксперт.

Накануне разработчики гранатомета «Бур» были удостоены премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «Золотая идея»