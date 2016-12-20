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Армия и Флот

Спецназ Росгвардии получил на вооружение самый легкий гранатомет в мире

Разработанный в КБ приборостроения (КБП, Тула, входит в НПО «Высокоточные комплексы) малогабаритный гранатомет «Бур» поставлен в спецподразделения Росгвардии, а также ряд других спецслужб, сообщил представитель КБП Василий Замарахин.

«Первые партии гранатометных комплексов «Бур» поставлены в российские спецслужбы, в том числе Росгвардию, ФСБ», — сообщил Замарахин.Он отметил, что «Бур» — самый легкий гранатомет в мире. Его масса составляет 3,5 кг. При этом по эффективности и дальности он практически не уступает более тяжелым российским и зарубежным аналогам.Максимальная дальность «Бура» составляет 950 метров, что сопоставимо с дальностью гранатомета «Шмель» (1000 метров), при этом прицельная дальность «Бура» выше. «Это обеспечено благодаря применению разных прицелов — оптических, тепловизионных», — сказал представитель КБП.Кроме того, по его словам, плюсом «Бура» является то, что его можно применять из помещения небольшого объема. «Другие гранатометы применять при стрельбе из помещения нельзя, иначе помещение может разрушиться, а сам стреляющий погибнет», — сказал эксперт.

Накануне разработчики гранатомета «Бур» были удостоены премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «Золотая идея»

https://defence.ru/article/specnaz-rosgvardii-poluchil-na-vooruzhenie-samii-legkii-granatomet-v-mire/

КБП, Бур, Тула,
  • Byvalnyi Byvalnyi
    20.12.1617:35:24

    применять из помещения небольшого объема

    Ключевые слова. Тульское КБП, как обычно, на острие рынка. Молодцы!

    #866475
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    20.12.1619:12:21

    «Бур" — младший брат «Шмеля». Но более современный и ну очень крутой.

    #866527
    • Нет аватара bayzet
      20.12.1621:56:32

      Евгений Медвежонков,

      Шмель — РПО, то бишь ручной огнемёт. Как может Бур, будучи гранатомётом (исходя из вышеизложенного), быть младшим братом Шмеля?

      Младшие братья Шмеля — РШГ-1 и РШГ-2.

      Напротив, если Бур всё-таки брат Шмелю, значит он не гранатомёт, а огнемёт.

      #866606
      • Нет аватара Евгений Медвежонков
        20.12.1622:06:02

        А стоит не эти пару строк в заметке прочесть, а заглянуть в его ТТХ. «Шмель» это система с термобарическим боеприпасом,в виде гранаты-капсулы с тонкими стенками и только поэтому называется огнеметом. «Бур» имеет точно такой же боеприпас, только легче и меньше калибром. Если на клетке слона увидишь надпись — буйвол, не верь глазам своим ( К.Прутков)

        #866610
        • Нет аватара bayzet
          21.12.1606:54:54

          Евгений Медвежонков, ну чтож, стало быть, вам спасибо что помогли разобраться с ошибкой, допущенной автором заметки. Но не за сарказм.

          #866698
  • Vovantro Vovantro
    22.12.1614:08:19

    Теперь я знаю, что мне нужно будет, если мы станем партизанить.    

    #867371
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