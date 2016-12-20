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Новые заводы и цеха

В Пензенской области открыто производство композиционных материалов нового поколения

В г. Заречный Пензенской области открылось новое высокотехнологичное производство. АО «НИИграфит», входящее в структуру ГК «Росатом», официально открыло площадку «С-плюс» — единственное в России промышленное производство наноуглеродов — фуллеренов.

Производство основывается на исключительно отечественных оригинальных технологиях. Планируется, что после того, как предприятие начнёт работать на полную мощность, тут будет создано около 300 новых рабочих мест.

Продукция «С-Плюс» — полимеры, модифицированные фуллеренами С60 и С70 (наночастицы на основе углерода). В настоящее время начато производство изделий для горнорудной промышленности, автомобильной индустрии (в рамках локализации изготовления комплектующих на территории РФ), товаров широкого потребления. Модифицированные фуллеренами конструкционные материалы с уникальными свойствами планируется предложить к применению в строительстве. Благодаря фуллереновым присадкам к маслам и смазкам существенно улучшаются параметры износоустойчивости механизмов.

Помимо выпуска фуллереновой смеси С60 и С70 планируется также выпускать широкий ассортимент полимеров со специальными свойствами (пенополиуретаны, полиуретановые эластомеры, а также пенополиуретановые системы с заданной плотностью).

За прошедший период, подготавливая производственные площадки, устанавливая и налаживая оборудование, параллельно исполнялись заказы, и уже заработано около 100 млн рублей.

Предварительные переговоры о реализации фуллеренов проведены с руководством «Татнефтехиминвестхолдинга».

По словам директора АО «НИИграфит» Евгения Маянова, экономическая стратегия его предприятия соответствует лучшей мировой практике.

«Сначала надо определиться с рынком сбыта и заказами, а затем быстро исполнить их на площадке развития. Наше предприятие ориентировано на достижение глобального лидерства. Если мы сможем реализовать свою продукцию по конкурентной цене на европейском рынке, значит цель будет достигнута», — пояснил директор.

Управление производством будет осуществлять компания «С-плюс» — совместное предприятие АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион Росатома) и ООО «НАНОПОЛИМЕР». Производство будет вестись в корпусах, приобретённых АО «НИИграфит» в рамках реализации неиспользуемых в основном производстве ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт им. М.В. Проценко» (входит в состав ядерного оружейного комплекса «Росатом») объектов.

АО «НИИграфит» на протяжении почти 55 лет институт занимает ведущую позицию в области разработки широкого круга материалов на основе углерода для различных отраслей российской промышленности.

http://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-otkryl-proizvodstvo-novogo-pokoleniya-kompozitsionnykh-materialov/

Пензенская область, Росатом, полимеры, новое производство
  • Нет аватара Clausson
    21.12.1602:28:59

    А для пищевой и фарм промышленности фулерены делать не собираются?

    #866665
  • Ольга Третьякова
    21.12.1608:09:05

    Вот молодцы! Не останавливаются на достигнутом и постоянно работают надо новым производством. Особенно радует, что все отечественное. Есть чем гордиться и куда еще стремиться.

    #866706
  • Нет аватара Иванушка
    21.12.1609:49:04

    Радует новость! Так держать и как говорил Иван: «РАЗВИВАТЬСЯ И ТОЛЬКО РАЗВИВАТЬСЯ»!!!

    #866726
  • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    21.12.1612:00:58

    Очень красивое производство!

    #866761
  • Нет аватара bazis
    21.12.1612:26:57

    Очень неплохо, интересно сколько вложили инвестиций.

    #866769
  • Андрей Белоусов Андрей Белоусов
    21.12.1612:27:05

    Это жизненная необходимость и залог развития — искать постоянно новые рынки, создавать новые продукты, предлагать услуги и т. д. В Росатоме отличные стратеги, которые, безусловно, отлично это все понимают и видят ситуацию в мире. Потенциал у них практически безграничен — лучшие умы России, передовое производство, экспериментальная база и т. д. Да они просто обязаны поставлять высокотехнологичную продукцию на внутренний и внешний рынки, что они периодически и делают! Спасибо, отличная новость!

    #866770
  • Doc Doc
    21.12.1615:01:26

    Прям попёрло сегодня. И нанотрубки, и фуллерены. А главное, что разные структуры делают, разные структуры «крышуют». То есть, не одна точка роста.

    +!       

    Отредактировано: Doc~16:04 21.12.16
    #866860
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