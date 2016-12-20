В Пензенской области открыто производство композиционных материалов нового поколения

В г. Заречный Пензенской области открылось новое высокотехнологичное производство. АО «НИИграфит», входящее в структуру ГК «Росатом», официально открыло площадку «С-плюс» — единственное в России промышленное производство наноуглеродов — фуллеренов.

Производство основывается на исключительно отечественных оригинальных технологиях. Планируется, что после того, как предприятие начнёт работать на полную мощность, тут будет создано около 300 новых рабочих мест.

Продукция «С-Плюс» — полимеры, модифицированные фуллеренами С60 и С70 (наночастицы на основе углерода). В настоящее время начато производство изделий для горнорудной промышленности, автомобильной индустрии (в рамках локализации изготовления комплектующих на территории РФ), товаров широкого потребления. Модифицированные фуллеренами конструкционные материалы с уникальными свойствами планируется предложить к применению в строительстве. Благодаря фуллереновым присадкам к маслам и смазкам существенно улучшаются параметры износоустойчивости механизмов.

Помимо выпуска фуллереновой смеси С60 и С70 планируется также выпускать широкий ассортимент полимеров со специальными свойствами (пенополиуретаны, полиуретановые эластомеры, а также пенополиуретановые системы с заданной плотностью).

За прошедший период, подготавливая производственные площадки, устанавливая и налаживая оборудование, параллельно исполнялись заказы, и уже заработано около 100 млн рублей.

Предварительные переговоры о реализации фуллеренов проведены с руководством «Татнефтехиминвестхолдинга».

По словам директора АО «НИИграфит» Евгения Маянова, экономическая стратегия его предприятия соответствует лучшей мировой практике.

«Сначала надо определиться с рынком сбыта и заказами, а затем быстро исполнить их на площадке развития. Наше предприятие ориентировано на достижение глобального лидерства. Если мы сможем реализовать свою продукцию по конкурентной цене на европейском рынке, значит цель будет достигнута», — пояснил директор.

Управление производством будет осуществлять компания «С-плюс» — совместное предприятие АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион Росатома) и ООО «НАНОПОЛИМЕР». Производство будет вестись в корпусах, приобретённых АО «НИИграфит» в рамках реализации неиспользуемых в основном производстве ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт им. М.В. Проценко» (входит в состав ядерного оружейного комплекса «Росатом») объектов.

АО «НИИграфит» на протяжении почти 55 лет институт занимает ведущую позицию в области разработки широкого круга материалов на основе углерода для различных отраслей российской промышленности.