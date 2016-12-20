В России начато промышленное производство стеклопластиковых труб с одностенными нанотрубками‍



Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов, R&D-центр компании OCSiAl в Технопарке Новосибирского академгородка

Казанский «Завод стеклопластиковых труб» запустил серийное производство первых в мире антистатических стеклопластиковых труб высокого давления с одностенными углеродными нанотрубками после завершения успешных испытаний одностенных нанотрубок TUBALL. Для придания композитным трубам антистатических свойств производители традиционно наносят антистатическую краску поверх стекловолокна, что связано с рядом технологических и эксплуатационных проблем. Результатом сотрудничества двух российских компаний стал новый продукт, на сегодняшний день не имеющий аналогов в мире.

Добавление нанотрубок в смолу позволило придать стекловолокну объемную и равномерную проводимость, что имеет важное значение для сокращения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на производствах с повышенной взрывоопасностью, как, например, в угольной промышленности. Кроме того применение нанотрубок позволило добиться упрочнения антистатических труб на 15%.

Одностенные углеродные нанотрубки TUBALL — это универсальная добавка в материалы, синтезируемая компанией OCSiAl в Новосибирске. Внесение нанотрубок в материалы позволяет усиливать их элетро- и теплопроводимость, а также физико-механические свойства. Помимо синтеза базового продукта OCSiAl также разработала готовые к применению концентраты для различных индустрий, значительно упрощающие введение нанотрубок в материалы без изменения рецептуры и производственной цепочки.

«Казанский завод сохраняет лидерство на рынке в том числе и благодаря стремлению внедрять в производство наиболее инновационные решения и достижения мировой науки. Одностенные нанотрубки — это добавка будущего, что доказано ее активным использованием сотнями компаний по всему миру. В улучшении параметров композитных труб с помощью нанотрубок Казанский завод - несомненный лидер. Мы уверены, что их успешный опыт в ближайшем будущем будет подхвачен иностранными производителями», — отмечает глава российского офиса OCSiAl Александр Зимняков.