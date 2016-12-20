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Производство

В России начато промышленное производство стеклопластиковых труб с одностенными нанотрубками‍

  • Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов, R&D-центр компании OCSiAl в Технопарке Новосибирского академгородка
  • Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов, R&D-центр компании OCSiAl в Технопарке Новосибирского академгородка

Казанский «Завод стеклопластиковых труб» запустил серийное производство первых в мире антистатических стеклопластиковых труб высокого давления с одностенными углеродными нанотрубками после завершения успешных испытаний одностенных нанотрубок TUBALL. Для придания композитным трубам антистатических свойств производители традиционно наносят антистатическую краску поверх стекловолокна, что связано с рядом технологических и эксплуатационных проблем. Результатом сотрудничества двух российских компаний стал новый продукт, на сегодняшний день не имеющий аналогов в мире.

Добавление нанотрубок в смолу позволило придать стекловолокну объемную и равномерную проводимость, что имеет важное значение для сокращения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на производствах с повышенной взрывоопасностью, как, например, в угольной промышленности. Кроме того применение нанотрубок позволило добиться упрочнения антистатических труб на 15%.

Одностенные углеродные нанотрубки TUBALL — это универсальная добавка в материалы, синтезируемая компанией OCSiAl в Новосибирске. Внесение нанотрубок в материалы позволяет усиливать их элетро- и теплопроводимость, а также физико-механические свойства. Помимо синтеза базового продукта OCSiAl также разработала готовые к применению концентраты для различных индустрий, значительно упрощающие введение нанотрубок в материалы без изменения рецептуры и производственной цепочки.

«Казанский завод сохраняет лидерство на рынке в том числе и благодаря стремлению внедрять в производство наиболее инновационные решения и достижения мировой науки. Одностенные нанотрубки — это добавка будущего, что доказано ее активным использованием сотнями компаний по всему миру. В улучшении параметров композитных труб с помощью нанотрубок Казанский завод - несомненный лидер. Мы уверены, что их успешный опыт в ближайшем будущем будет подхвачен иностранными производителями», — отмечает глава российского офиса OCSiAl Александр Зимняков.

http://ocsial.com/ru/news/240/

Татарстан, Завод стеклопластиковых труб, нанотрубки, УНТ
  • Нет аватара Tony
    20.12.1620:59:40

    Добавьте в теги «нанотрубки», «УНТ"

    Круто, давно ждал, когда же их промышленно применят!

    #866585
  • Евгений Игонин Евгений Игонин
    20.12.1622:36:42

    А как это повлияло на себестоимость труб?

    #866619
    • Нет аватара Susi
      20.12.1623:37:57

      имеет важное значение для сокращения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на производствах с повышенной взрывоопасностью

      В таких делах не очень важна стоимость изделия — это не для канализации на даче.

      #866636
    • Нет аватара Tony
      21.12.1601:33:37

      УНТ не дешевые.

      50 грамм нанотрубок (Новосибирских) примерно 30.000 р стоят

      Но их надо немного, ~1%, причем только в тонкий поверхностный слой, насколько я понимаю.

      #866662
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    • Zveruga Zveruga
      21.12.1609:05:42

      Патриотизм это в том числе и вера в светлое будущее нашей страны.

      #866713
    • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
      21.12.1610:29:49

      Во-первых: внедряют и постоянно ( читайте статьи в СУН).

      Во-вторых: чем вам не понравилась приставка НАНО ???

      В-третьих: мне кажется, что вы совсем не патриот.

      #866731
    • Владимир Кашкин Владимир Кашкин
      21.12.1610:37:49

      ХотеХотелось бы спросить у «патриота». А Советский Союз — это не ваша страна?

      #866734
    • Нет аватара Tony
      21.12.1610:38:52

      УНТ научились делать, не переживай, «патриот»

      #866735
  • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    21.12.1611:56:11

    Сложновато понять непрофессионалу. Да и что-то про такой завод в Казани не слышал. OCSiAl — понятно не наше. Но если работает филиал в России и делает полезность — то хорошо.

    #866759
    • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
      21.12.1613:19:18

      1. Если слой углерода в один атом (графитовая структура) плоский — это графен, если свёрнут в полые мячики в 15-90-120 атомов — это фуллерены, если в длинные трубочки — это то, о чём речь.

      2. Они проводят электричество, и при достаточном количестве стеклопластик пропускает ток на всю толщину или хотя бы длину до ближайшего фланца.

      3. Стеклопластиковые трубы — почти идеальная арматура для большинства химических производств. Углерод этих нанотрубок также химически инертен.

      4. Чем больше эл. сопротивление жидкости, тем больше она набирает статического электричества при движении, и тем больше жанс искры, пожара и взрыва. Рекордсмен — бензол, и остальная ароматика.

      5. Обычная защита — заземлённая металлическая жила внутри трубы. Это нехорошо, нечего там постороннему металлу делать, всё-таки химия, да и не совсем надёжно.

      Итого — эта технология позволяет заземлить трубопроводы прямо снаружи, не заморачиваясь заводкой внутрь какой-либо шины.

      Отредактировано: samgalaxyace123 galaxyace123~14:34 21.12.16
      #866797
    • Attrakcion Attrakcion
      21.12.1614:20:43

      OCSiAl — понятно не наше. Но если работает филиал в России

      Какой еще филиал? Что именно не наше?

      OCSiAl — это портфельная компания РосНАНО. Находится в Новосибирске

      #866841
      • kerjenez kerjenez
        21.12.1615:30:28

        РосНАНО это Российская фирма?     Почему название портфельной компании не на русском языке? Тогда бы и вопросов не возникло.

        #866893
        • Attrakcion Attrakcion
          21.12.1616:13:25

          РосНАНО это государственная корпорация, к слову.

          Для того, чтобы понять, почему название «не на русском языке», достаточно глянуть на таблицу Менделеева.

          Вообще для того, чтобы не возникало вопросов к другим, надо хоть изредка пытаться найти на них ответы самому. Полезно бывает

          #866916
          • kerjenez kerjenez
            21.12.1623:23:42

            Государственная корпорация тем более обязана русский язык продвигать в мире, или я не прав?

            #867093
  • Doc Doc
    21.12.1614:58:36

    Это красиво!

    +!    

    #866857
  • Миша Перминов Миша Перминов
    21.12.1615:07:11

    ПРОСРАЛИ ПОЛИМЕРЫ!!!    

    #866870
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