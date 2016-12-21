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Авиация

Статус программы МС 21 декабрь 2016

[по ссылке презентация в pdf с большим количеством фотографий!]

 http://www.irkut.com/upload/Status_MC-21_rus.pdf 

ПРОИЗВОДСТВО ОПЫТНЫХ САМОЛЕТОВ МС-21-300

На Иркутском авиационном заводе завершен монтаж линии агрегатной и окончательной сборки.

Поданы заявки на получение сертификата типа: в Росавиацию в июле 2016 г. в EASA в октябре 2016 г.

ПЕРВЫЙ ЛЕТНЫЙ САМОЛЕТ МС-21-300-0001

Самолет готовится к проведению летных испытаний.

Фюзеляж проверен на герметичность.

Осуществлен монтаж оборудования и систем бортовых измерений.

Ведется отработка самолетных систем.

Произведена постановка самолета под ток.

Начаты частотные испытания самолета, которые позволят определить собственные частоты колебаний конструкции.

САМОЛЕТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ МС-21-300-0002

В ЦАГИ завершаются работы по сборке самолета МС-21-300-0002, предназначенного для статических испытаний в ЦАГИ.

Развернуто производство деталей, узлов и агрегатов МС-21-300-0003 и МС-21-300-0004. На Иркутском авиационном заводе идет сборка фюзеляжа самолета МС-21-300-0003.

В рамках программы МС-21 проведен беспрецедентно большой объем прочностных испытаний, так как значительная часть конструкции планера изготовлена из полимерных композиционных материалов. 6

 Статические испытания определяют способность конструкции самолета выдерживать высокие однократные нагрузки.

 Ресурсные испытания позволяют спрогнозировать поведение конструкции при повторяющихся нагрузках, характерных для типовой эксплуатации.

 Климатические испытания, а также испытания на птицестойкость, молниестойкость, пожаростойкость и пр.

Статические Завершены испытания на статическую прочность:

 нескольких сотен конструктивно-подобных образцов, отражающих работу основных силовых элементов конструкции;

 киля;

 стабилизатора;

 опор шасси;

 натурных агрегатов механизации крыла и хвостового оперения (закрылки, элерон, воздушный тормоз, интерцепторы, рули высоты и направления), выполненных из композитов.

Изолированные испытания композитного крыла

 Проведены испытания 4 прототипов кессонов крыла

 Продолжаются испытания полноразмерного кессона крыла

Ресурсные испытания

 Отсек регулярной части фюзеляжа выдержал 47 тысяч циклов нагружения.

 Хвостовой отсек фюзеляжа выдержал 240 тысяч циклов нагружения.

 Каждый цикл нагружения соответствует реальному полету.

Испытания на стойкость конструкции к внешним воздействиям

 Успешно завершены испытания носовой части фюзеляжа и киля на столкновение с птицей на максимальной скорости. Ведется подготовка испытаний стабилизатора на птицестойкость.

 На стендах с положительным результатом завершены сертификационные испытания лобового остекления, радиопрозрачного обтекателя и створки передней опоры шасси на прямое воздействие молнии и статическое электричество.

 Готовятся климатико-прочностные испытания на статику и ресурс агрегатов механизации крыла и хвостового оперения.

На более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов. Проводятся в ЦАГИ, ГосНИИАС, Аэрокосмические системы Интеграционные стенды

 Стенд систем электроснабжения (СЭС)

 Стенд гидросистемы и механизмов с полунатурным моделированием комплексной системы управления и системой управления общесамолётным оборудованием (ГМ-КСУ), «Железная птица».

 Стенд комплексного бортового оборудования (КБО), «Электронная птица».

 Стенд электронного и полунатурного моделирования комплексной системы управления (КСУ).

Завершаются работы по созданию инфраструктуры для летных испытаний на Иркутском авиационном заводе и на Лётно-испытательном и доводочном комплексе ОКБ Яковлева в Жуковском.

 В новом ангаре (г. Жуковский) разворачивается комплекс обработки полетной информации.

Построены первые тренажеры для подготовки пилотов:

 процедурный тренажер;

 полнопилотажный (комплексный) тренажер с системой подвижности КТС МС-21-300. Завершается изготовление линейки тренажеров для подготовки кабинных экипажей.

http://www.irkut.com/upload/Status_MC-21_rus.pdf

МС-21, ЦАГИ, Жуковский, Иркутск
  • Нет аватара mester
    21.12.1610:57:25

       

    #866741
  • Нет аватара lado81
    21.12.1613:53:50

    Неужто у нас свой боинг появится. Только, боюсь, с международными продажами будут проблемы как у SJ 100/ Нас на свои рынки ни европейцы ни американцы не пустят. Значит только для себя делаем?

    #866820
    • Нет аватара Derflinger
      21.12.1614:05:35

      Ирландцы по вашему не европейцы?

      #866828
      • Нет аватара lado81
        22.12.1609:01:16

        Они хотя бы 5 самолетов купили?) Пока к сожалению нам ОЧЕНЬ тяжко пробиться на рынки со своими самолетами. Но гражданскую авиацию надо пилить по любому.

        #867207
    • Nikituchka Nikituchka
      21.12.1614:36:00

      На МС-21 две сотни подтверждённых заказов уже есть. Они от разных заказчиков, из разных уголков мира.

      Отредактировано: Nikituchka~15:36 21.12.16
      #866849
      • Нет аватара vlTepes
        21.12.1616:10:54

        На МС-21 две сотни подтверждённых заказов уже есть. Они от разных заказчиков, из разных уголков мира.

        Реальный только один заказ от Аэрофлота на 50 штук. И под него пока нет договора с лизингодателем. А пока его нет …

        Только два примера — у ГСС есть договор с Аэрофлотом на 20 SSJ. Давно есть. Но поставок по нему нет. Потому что у Аэрофлота нет договора лизинга на них до сих пор ни с кем. Или вот Ямал — заявлен договор на 25 штук, под него построили уже 10 штук SSJ (6 готовы к передаче). А по факту договоры операционного лизинга есть только на три (на год) + один (12 лет).

        Поэтому все разговоры о «твердых» договорах на МС-21 они пока преждевременны.

        Да даже и наличие твердого договора ничего не гарантирует, вон тот же Аэрофлот отказался от 22 Дримлайнеров, хотя договор с Боингом был.

        #866914
        • Deni De Deni De
          21.12.1617:52:03

          отказался от дримлайнеров только для чего ??? для того чтобы купить еще 50 мс 21

          внезапно ???

          #866954
          • Константин Рубцов Константин Рубцов
            21.12.1619:19:00

            С чего это? Самолеты вообще разных классов. Дальний В 787 на 14000 км и среднемагистральный МС 21, как он может заменить Дримлайнер. Не говоря уж о вместимости.

            #866978
            • Deni De Deni De
              21.12.1620:09:26

              с того что они чтото там пересматривали

              читайте итоги их заседаний

              пресс релизы или чтото там

              была информация

              мне лень для вас чтото искать

              на мс 21 заказов полно

              а аэрофлот пересматривает свою политику в пользу отечественных самолетов

              #866995
              • Константин Рубцов Константин Рубцов
                21.12.1620:34:04

                На ближнемагистральные и средне возможно, а в Америки и Азии на чем он пассажиров таскать будет? На МС с посадками?

                #867004
                • Нет аватара brat_po_razumu
                  22.12.1601:54:28

                  Потребности Аэрофлота по полетам в Америку-Азию полномтью удовлетворены имеющимся парком самолетов, парком новым — старых бортов там нет.

                  Вообще, потребность всех авиакомпаний России в широкофюзеляжных дальнемагистральниках — ничтожно.

                  Менее 50 бортов. НЕ В ГОД столько нужно — а ВСЕГО столько нужно, считаем:

                  У Аэрофлота — 36 широкофюзеляжников всех типов, у S7 — 2 борта, у ЮТэйр — 3, у России — 3, у Уральских авиалиний — ноль…

                  Расстояние Москва-Владивосток по прямой — 6.400 км. Дальность полета УЗКОфюзеляжного СРЕДНЕмагистральника А319neo — 7.750 км. То есть — с запасом.

                  в Америки и Азии

                  Имеющихся <50 бортов — достаточно всем российским авиакомпаниям для удовлетворения потребностей в этих полетах. Потребностей и россиян, и иностранцев.

                  И билетов на уже имеющиеся рейсы — навалом: потребности полностью покрыты!

                  Скажем, я вот только что решил слетать на Новый год из Москвы в Нью-Йорк, за неделю смотрю билеты в ПИКОВЫЙ СЕЗОН, блажь пришла вылетишь в Нью-Йорк в пятницу 30 декабря, встретить там Новый год, а 2 января вылететь из Нью-Йорка обратно в Москву —

                  так НАВАЛОМ билетов на ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ, reservation.aeroflot.ru/SSW2010/7B47/webqtrip.html?execution=e1s1

                  Куда еще-то больше рейсов — уже имеющиеся не заполнены даже в самый пиковый сезон!

                  Отредактировано: brat_po_razumu~02:55 22.12.16
                  #867130
        • Комментарий удален
      • Samboris Samboris
        21.12.1616:35:58

        Такие заказчики, как Лаос и Sky Aviation на фиг не нужны

        #866928
        • Нет аватара Bane
          21.12.1617:46:53

          А какие нужны? Чтобы Трамп заказал президентский?

          #866947
        • Альфред Бестер
          21.12.1618:06:36

          А почему не нужны? Что не так?

          #866965
          • Samboris Samboris
            21.12.1619:28:04

            Вход — рупь, выход — десять. До сих пор борта Индонезии приводят в летную годность.

            А Трампу АН пообещал президентский борт поставить по льготной цене   

            #866982
            • Нет аватара Bane
              21.12.1620:08:51

              Вы книжку по экономике не желаете написать? Товарищи из боинга, майкрософта и т. д. (работающие даже с папуасами с острова Фиджи) наверняка бы прочитали с интересом.

              #866993
              • Samboris Samboris
                21.12.1621:11:09

                Вы книжку по экономике не желаете написать?

                Не желаю. Откаты от Боинга и Аэрбуса (10% от сделки) давно уже озвучены.

                #867028
    • Нет аватара Clausson
      21.12.1617:51:18

      Нас на свои рынки ни европейцы ни американцы не пустят.

      Если ничего не делать то… не поверите, нас там не будет совершенно точно. Если будет конкурентоспособный товар который будет нравиться и будет выгоден эксплуатанты, то от него никто не откажется. Да, будут вставлять палки в колеса. Европа в частности начнет ужесточать технические требования и требования по безопасности (с подачи Арбас) — это увы норма. Ну и что? Делай дело — делай хорошо и придет успех.

      А нытьё удел неудачников.

      #866951
      • Нет аватара kynda
        21.12.1618:16:19

        МС-21 даже более современней, нежели В-737МАХ и А-320neo, те же европейские нормы и двигатели. Ужесточать дальше некуда — свои только если тоже запрещать. SSJ-100 отвечает всем нормам и требованиям — доходит до прямого запрета «по звонку». И касается не только нас — но и Китай, недаром начинается кооперация Россия-Китай в авиастроении, начинается дележ «третьего» (азиатского) рынка. И выгоден не выгоден — это несколько относительно. Есть масса подводных нюансов и без всякой политики, когда даже наиболее выгодный самолет не будет хорошо продаваться — просто если в авиакомпании одни В-737, то она и будет боинги покупать, хоть на сколько МС-21 или А-320 будет выгоден, потому что налажена производственная база по ремонту и обслуживанию, обучены люди, найдены поставщики. Все заново с новыми отлаживать — никакая даже 20% (а обычно 5-10%, тем более что и боинг модернизируется и разница между А-320 в мелочах, по экономической эффективности практически одинаковы) выгода от одного самолета не покроет затраты, если только речь не идет о сотнях самолетах за раз. А речи такой не идет, тем более о МС-21.

        Что касается В-787, то отказываются и по причине задержек, и по причине «сырости» самолета, которая никак не вылечится, да и по ходу начнут отказываться от так разрекламированного композита в пользу обычного алюминия, тем самым нивелируя все его достоинства и делая прямым конкурентом своего же В-777, от которого наоборот, никто отказываться не собирается. И все эти новые «супер-пупер» В-787 и А-380 оборачиваются полным провалом и крупными убытками и дальше как-то беспросветно, борьба за 1-2% экономической эффективности на фоне отсутствия реальных прорывных проектов (В-797 скорее массовым не будет — аналогичная история с А-380 — сделать такого типа самолет меньшей вместимости из-за конструкции не получается, а большой вместимости самолет мало кому нужен) умиляют — заходим в тупик…

        #866968
        • Константин Рубцов Константин Рубцов
          21.12.1619:21:13

          Не знаю как там беспросветно, но 480 Дримлайнеров построено и нашли своих эксплуатантов,и 190 А 380, хотелось бы иметь такие темпы в нашей авиапромышленности.

          #866979
      • Нет аватара vladriga
        21.12.1623:57:21

        Если будет конкурентоспособный товар который будет нравиться и будет выгоден эксплуатанты, то от него никто не откажется.

        Вот история в которой и самолёт хороший и эксплуатанту выгоден, но не срослось.

        Правительство (латвийское) поддержало включение в договор акционеров airBaltic нового пункта о запрете покупать конкретные самолеты. По словам главы авиакомпании airBaltic не будет летать на самолетах «Sukhoi».

        Как заявила журналистам премьер-министр Лаймдота Страуюма, в договор внесен пункт о запрете покупать, брать в аренду и иначе использовать продукцию военно-промышленного комплекса.

        Немецкий инвестор Ральф Дитер Монтаг-Гирмес подтвердил, что он готов продолжить сотрудничество с авиакомпанией, если в договор будет включен такой пункт и если Сейм поддержит предоставление ссуды airBaltic.

        Как подтвердил на пресс-конференции после заседания правительства руководитель airBaltic Мартин Гаусс, авиакомпания не будет летать на самолетах «Sukhoi», произведенных в России.

        «После переговоров с инвестором airBaltic мы договорились, что авиакомпания не будет закупать самолеты «Sukhoi», — подчеркнул Гаусс.

        #867107
        • Нет аватара Clausson
          22.12.1600:37:21

          Вот история в которой и самолёт хороший и эксплуатанту выгоден, но не срослось.

          Тем хуже для этих политиков. Мир устроен рационально, этому можно препятствовать, но с тем же успехом можно противостоять диареи (извините).

          Не надо торопиться, не надо ждать моментальных успехов. Надо делать свое дело и предлагать хорошие условия. Экономика в конце концов победит любую политику.

          Когда airBaltic начнет проигрывать СВОИ деньги, политика закончится и начнется здоровая практика лоббизма.

          Отредактировано: Clausson~01:42 22.12.16
          #867108
        • Нет аватара Pavel73
          22.12.1611:43:38

          Это называется пИсать против ветра. С флагом в руках. И барабаном на шее.

          Отредактировано: Pavel73~12:45 22.12.16
          #867290
      • Нет аватара lado81
        22.12.1610:40:39

        Согласен. Дорогу осилит идущий

        #867260
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