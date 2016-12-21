Статус программы МС 21 декабрь 2016

[по ссылке презентация в pdf с большим количеством фотографий!]

http://www.irkut.com/upload/Status_MC-21_rus.pdf

ПРОИЗВОДСТВО ОПЫТНЫХ САМОЛЕТОВ МС-21-300

На Иркутском авиационном заводе завершен монтаж линии агрегатной и окончательной сборки.

Поданы заявки на получение сертификата типа: в Росавиацию в июле 2016 г. в EASA в октябре 2016 г.

ПЕРВЫЙ ЛЕТНЫЙ САМОЛЕТ МС-21-300-0001

Самолет готовится к проведению летных испытаний.

Фюзеляж проверен на герметичность.

Осуществлен монтаж оборудования и систем бортовых измерений.

Ведется отработка самолетных систем.

Произведена постановка самолета под ток.

Начаты частотные испытания самолета, которые позволят определить собственные частоты колебаний конструкции.

САМОЛЕТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ МС-21-300-0002

В ЦАГИ завершаются работы по сборке самолета МС-21-300-0002, предназначенного для статических испытаний в ЦАГИ.

Развернуто производство деталей, узлов и агрегатов МС-21-300-0003 и МС-21-300-0004. На Иркутском авиационном заводе идет сборка фюзеляжа самолета МС-21-300-0003.

В рамках программы МС-21 проведен беспрецедентно большой объем прочностных испытаний, так как значительная часть конструкции планера изготовлена из полимерных композиционных материалов. 6

 Статические испытания определяют способность конструкции самолета выдерживать высокие однократные нагрузки.

 Ресурсные испытания позволяют спрогнозировать поведение конструкции при повторяющихся нагрузках, характерных для типовой эксплуатации.

 Климатические испытания, а также испытания на птицестойкость, молниестойкость, пожаростойкость и пр.

Статические Завершены испытания на статическую прочность:

 нескольких сотен конструктивно-подобных образцов, отражающих работу основных силовых элементов конструкции;

 киля;

 стабилизатора;

 опор шасси;

 натурных агрегатов механизации крыла и хвостового оперения (закрылки, элерон, воздушный тормоз, интерцепторы, рули высоты и направления), выполненных из композитов.

Изолированные испытания композитного крыла

 Проведены испытания 4 прототипов кессонов крыла

 Продолжаются испытания полноразмерного кессона крыла

Ресурсные испытания

 Отсек регулярной части фюзеляжа выдержал 47 тысяч циклов нагружения.

 Хвостовой отсек фюзеляжа выдержал 240 тысяч циклов нагружения.

 Каждый цикл нагружения соответствует реальному полету.

Испытания на стойкость конструкции к внешним воздействиям

 Успешно завершены испытания носовой части фюзеляжа и киля на столкновение с птицей на максимальной скорости. Ведется подготовка испытаний стабилизатора на птицестойкость.

 На стендах с положительным результатом завершены сертификационные испытания лобового остекления, радиопрозрачного обтекателя и створки передней опоры шасси на прямое воздействие молнии и статическое электричество.

 Готовятся климатико-прочностные испытания на статику и ресурс агрегатов механизации крыла и хвостового оперения.

На более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов. Проводятся в ЦАГИ, ГосНИИАС, Аэрокосмические системы Интеграционные стенды

 Стенд систем электроснабжения (СЭС)

 Стенд гидросистемы и механизмов с полунатурным моделированием комплексной системы управления и системой управления общесамолётным оборудованием (ГМ-КСУ), «Железная птица».

 Стенд комплексного бортового оборудования (КБО), «Электронная птица».

 Стенд электронного и полунатурного моделирования комплексной системы управления (КСУ).

Завершаются работы по созданию инфраструктуры для летных испытаний на Иркутском авиационном заводе и на Лётно-испытательном и доводочном комплексе ОКБ Яковлева в Жуковском.

 В новом ангаре (г. Жуковский) разворачивается комплекс обработки полетной информации.

Построены первые тренажеры для подготовки пилотов:

 процедурный тренажер;

 полнопилотажный (комплексный) тренажер с системой подвижности КТС МС-21-300. Завершается изготовление линейки тренажеров для подготовки кабинных экипажей.