Статус программы МС 21 декабрь 2016
[по ссылке презентация в pdf с большим количеством фотографий!]
http://www.irkut.com/upload/Status_MC-21_rus.pdf
ПРОИЗВОДСТВО ОПЫТНЫХ САМОЛЕТОВ МС-21-300
На Иркутском авиационном заводе завершен монтаж линии агрегатной и окончательной сборки.
Поданы заявки на получение сертификата типа: в Росавиацию в июле 2016 г. в EASA в октябре 2016 г.
ПЕРВЫЙ ЛЕТНЫЙ САМОЛЕТ МС-21-300-0001
Самолет готовится к проведению летных испытаний.
Фюзеляж проверен на герметичность.
Осуществлен монтаж оборудования и систем бортовых измерений.
Ведется отработка самолетных систем.
Произведена постановка самолета под ток.
Начаты частотные испытания самолета, которые позволят определить собственные частоты колебаний конструкции.
САМОЛЕТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ МС-21-300-0002
В ЦАГИ завершаются работы по сборке самолета МС-21-300-0002, предназначенного для статических испытаний в ЦАГИ.
Развернуто производство деталей, узлов и агрегатов МС-21-300-0003 и МС-21-300-0004. На Иркутском авиационном заводе идет сборка фюзеляжа самолета МС-21-300-0003.
В рамках программы МС-21 проведен беспрецедентно большой объем прочностных испытаний, так как значительная часть конструкции планера изготовлена из полимерных композиционных материалов. 6
Статические испытания определяют способность конструкции самолета выдерживать высокие однократные нагрузки.
Ресурсные испытания позволяют спрогнозировать поведение конструкции при повторяющихся нагрузках, характерных для типовой эксплуатации.
Климатические испытания, а также испытания на птицестойкость, молниестойкость, пожаростойкость и пр.
Статические Завершены испытания на статическую прочность:
нескольких сотен конструктивно-подобных образцов, отражающих работу основных силовых элементов конструкции;
киля;
стабилизатора;
опор шасси;
натурных агрегатов механизации крыла и хвостового оперения (закрылки, элерон, воздушный тормоз, интерцепторы, рули высоты и направления), выполненных из композитов.
Изолированные испытания композитного крыла
Проведены испытания 4 прототипов кессонов крыла
Продолжаются испытания полноразмерного кессона крыла
Ресурсные испытания
Отсек регулярной части фюзеляжа выдержал 47 тысяч циклов нагружения.
Хвостовой отсек фюзеляжа выдержал 240 тысяч циклов нагружения.
Каждый цикл нагружения соответствует реальному полету.
Испытания на стойкость конструкции к внешним воздействиям
Успешно завершены испытания носовой части фюзеляжа и киля на столкновение с птицей на максимальной скорости. Ведется подготовка испытаний стабилизатора на птицестойкость.
На стендах с положительным результатом завершены сертификационные испытания лобового остекления, радиопрозрачного обтекателя и створки передней опоры шасси на прямое воздействие молнии и статическое электричество.
Готовятся климатико-прочностные испытания на статику и ресурс агрегатов механизации крыла и хвостового оперения.
На более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов. Проводятся в ЦАГИ, ГосНИИАС, Аэрокосмические системы Интеграционные стенды
Стенд систем электроснабжения (СЭС)
Стенд гидросистемы и механизмов с полунатурным моделированием комплексной системы управления и системой управления общесамолётным оборудованием (ГМ-КСУ), «Железная птица».
Стенд комплексного бортового оборудования (КБО), «Электронная птица».
Стенд электронного и полунатурного моделирования комплексной системы управления (КСУ).
Завершаются работы по созданию инфраструктуры для летных испытаний на Иркутском авиационном заводе и на Лётно-испытательном и доводочном комплексе ОКБ Яковлева в Жуковском.
В новом ангаре (г. Жуковский) разворачивается комплекс обработки полетной информации.
Построены первые тренажеры для подготовки пилотов:
процедурный тренажер;
полнопилотажный (комплексный) тренажер с системой подвижности КТС МС-21-300. Завершается изготовление линейки тренажеров для подготовки кабинных экипажей.
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