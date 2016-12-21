GREENCONNECT Russia (GCR) запустила в Санкт-Петербурге производство кабеля USB Type C
GREENCONNECT Russia (GCR) запустила производство самого современного и инновационного кабеля USB Type C.
Новая производственная линия организована на собственных площадках в Санкт-Петербурге и рассчитана на выпуск широкого ассортимента кабельной продукции серии USB Type C.
Новый USB Type C кабель отличается исключительными свойствами и характеристиками. Стильный кабель обладает повышенной прочностью благодаря двойному экранированию, надежностью и образцовым качеством материалов.
Новый USB Type C кабель GREENCONNECT выполнен на современной качественной PSBA плате, имеет встроенный резистор для контроля напряжения, а в качестве прводника используется бескислородная медь.
Команда GREENCONNECT Russia (GCR) успешно провела многоэтапное тестирование образцов новой продукции и готова предложить своим партнерам широкий ассортимент кабельной продукции USB Type C.
- переходники USB AM на USB CM
- кабели для быстрой зарядки USB CM — USB micro B и USB CM — USB mini
- удлинители USB CM — USB AF
- кабели для принтера USB CM — USB BM
- кабели-конвертеры USB CM — COM RS232
Новый разъем USB Type C уже используется на таких устройствах как:
- Смартфоны
- Планшеты
- Ноутбуки
- Материнские платы
- Неттопы
- Внешние SSD накопители
Список постоянно пополняется новыми устройствами. Более того, USB C призван заменить собой множество других проводов и разъемов, поэтому совместимых устройств с каждым годом будет все больше и больше, а многие девайсы будут оснащены исключительно им. Так, например, уже поступили разработчики Apple, оснастив новый MacBook Pro исключительно разъемами USB Type C.
В 2017 году компания планирует расширить ассортимент до 15 товарных групп и более 100 SKU. Кабели версии Type C от российского производителя составят достойную конкуренцию зарубежным аналогам и обеспечат конечных пользователей бесспорным ценовым преимуществом.
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