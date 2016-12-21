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Производство

GREENCONNECT Russia (GCR) запустила в Санкт-Петербурге производство кабеля USB Type C

GREENCONNECT Russia (GCR) запустила производство самого современного и инновационного кабеля USB Type C.

Новая производственная линия организована на собственных площадках в Санкт-Петербурге и рассчитана на выпуск широкого ассортимента кабельной продукции серии USB Type C.

Новый USB Type C кабель отличается исключительными свойствами и характеристиками. Стильный кабель обладает повышенной прочностью благодаря двойному экранированию, надежностью и образцовым качеством материалов.

Новый USB Type C кабель GREENCONNECT выполнен на современной качественной PSBA плате, имеет встроенный резистор для контроля напряжения, а в качестве прводника используется бескислородная медь.

Команда GREENCONNECT Russia (GCR) успешно провела многоэтапное тестирование образцов новой продукции и готова предложить своим партнерам широкий ассортимент кабельной продукции USB Type C.

  • переходники USB AM на USB CM
  • кабели для быстрой зарядки USB CM — USB micro B и USB CM — USB mini
  • удлинители USB CM — USB AF
  • кабели для принтера USB CM — USB BM
  • кабели-конвертеры USB CM — COM RS232

Новый разъем USB Type C уже используется на таких устройствах как:

  • Смартфоны
  • Планшеты
  • Ноутбуки
  • Материнские платы
  • Неттопы
  • Внешние SSD накопители

Список постоянно пополняется новыми устройствами. Более того, USB C призван заменить собой множество других проводов и разъемов, поэтому совместимых устройств с каждым годом будет все больше и больше, а многие девайсы будут оснащены исключительно им. Так, например, уже поступили разработчики Apple, оснастив новый MacBook Pro исключительно разъемами USB Type C.

В 2017 году компания планирует расширить ассортимент до 15 товарных групп и более 100 SKU. Кабели версии Type C от российского производителя составят достойную конкуренцию зарубежным аналогам и обеспечат конечных пользователей бесспорным ценовым преимуществом.

http://www.greenconnection.ru/news/20025/

GREENCONNECT Russia, USB Type C
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.12.1615:14:56

    А компания российская или это чьё-то отделение?

    #866876
    • Великоросс Великоросс
      21.12.1615:18:55

         

      Российская производственная компания Greenconnect — ведущий производитель и поставщик компьютерной кабельной продукции, как для профессионального, так и для повседневного использования.

       http://greenconnect.dk.ru/about 

      GREENCONNECT Russia (GCR) — ведущий российский производитель и поставщик высококачественной компьютерной кабельной продукции как для профессионального, так и для повседневного использования.

      Собственное производство в России позволяет компании поддерживать широкий ассортимент во всех ценовых сегментах (начиная от низкого и заканчивая Premium). В сочетание с бескомпромиссным качеством? это делает компанию GREENCONNECT Russia (GCR) лидером российского рынка компьютерной кабельной продукции.

       http://www.postavshhiki.r...5-greenconnect-russia-gcr 

      GREENCONNECT — ведущий российский производитель и поставщик высококачественной компьютерной кабельной продукции как для профессионального, так и для повседневного использования.

       http://vk.com/public70752345 

      Отредактировано: Великоросс~16:22 21.12.16
      #866881
    • Нет аватара Orchard
      21.12.1615:52:29

      GREENCONNECT

      2004

      Компания была основана в Шэньчжэн.

      #866907
  • Нет аватара Solncevorot
    21.12.1619:18:16

    от российского производителя…

    Где бескомпромиссные производственные мощности находятся?

    Что-то мне подсказывает, что там же, где и была основана компания.

    #866977
    • Нет аватара SergeyFX
      21.12.1620:58:24

      Производственная площадка расположена в Санкт-Петербурге. Сами найдете пруф ли помочь?

      #867021
  • Нет аватара Alpha-Omega
    21.12.1620:58:52

    Открытие завода однозначно сопровождалось бы фотографиями. А их нет, а значит и производства нет. Типичные манагеры. Купил в Китае, накрутил в несколько раз, продал в России. Лапши на уши накрутил об импортозамещении, получил гешефт.

    #867022
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.12.1621:28:12

      Alpha-Omega,

      Ну ваша логическая цепочка тоже предположительная. Вполне возможен и вариант реального филиала компании в России. Китайская продукция сейчас дорожает из-за роста зарплаты раб. силы, наша относительно дешевеет. Крутить через Китай становится всё менее выгодно.

      #867039
    • Великоросс Великоросс
      21.12.1622:15:50

      Alpha-Omega

      21.12.1620:58:52

      Открытие завода однозначно сопровождалось бы фотографиями.

      Не всегда такое бывает. Сколько раз на сайте публиковались материалы без фотографии, в связи с их отсутствием в сети.

      Причем, там вроде-как не завод, а:

      Новая производственная линия организована на собственных площадках в Санкт-Петербурге и рассчитана на выпуск широкого ассортимента кабельной продукции серии USB Type C.

      Отредактировано: Великоросс~23:18 21.12.16
      #867063
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    21.12.1621:11:11

    Китай это увы.

    #867029
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.12.1621:32:28

    Новая производственная линия организована на собственных площадках в Санкт-Петербурге и рассчитана на выпуск широкого ассортимента кабельной продукции серии USB Type C.

       

    #867044
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.12.1604:45:05

    Ребят и обратите внимание — ничего в этом производстве сложного нет — несколько прессформ и кабель. Самим осилить не сложно. А продают их миллионами(разные).

    #867155
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      22.12.1610:45:22

      Много есть несложных производств, но конечный продукт почему то выходит в разы дороже китайского, даже после снижения курса. Кивают на налоги, зарплату, стоимость материалов, но мне сдается что в 90% случаев дело в чрезмерно раскатанной губе собственников, которые закладывают в стоимость астрономический процент прибыли.

      #867264
      • Leonid Sohor
        22.12.1611:36:14

        Заложить можно что угодно, только ничего не продашь.    

        Отредактировано: Leonid Sohor~12:36 22.12.16
        #867284
        • Андрей Степанов Андрей Степанов
          22.12.1612:45:47

          Тем кто перепродает китайское барахло тоже хочется красиво жить — они цены на него тоже в разы задирают, так что в этом смысле конкуренция работает. Но как только смотришь на цены на Алиэкспрессе и на то же самое, что перепродают наши спекулянты, то сразу вспоминается поговорка про наглость — второе счастье.

          #867322
      • Настя Вилкова Настя Вилкова
        22.12.1615:54:08

        Налоги действительно играют роль. Наше предприятие будет платить в налоги и фонды несколько десятков процентов, тогда как в Китае экспортеры работают в черную, и китайское правительство закрывает на это глаза, потому что экспортеры — это для них и есть армия, которая завоёвывает мир. Эти экспортеры не платят налогов, они не платят в фонды пенсий и медицины за своих работников, те ютятся в страшных бараках на двух-трехэтажных железных кроватях и работают за копейки, и как вы будете с ними конкурировать? Правильный ответ: никак.

        Китайцы тоже закладывают не менее астрономический процент прибыли. Все капиталисты хотят, чтобы их капитал их же и обогащал, было бы странно, если бы было не так.

        #867454
  • Нет аватара sun_runner
    22.12.1613:41:04

    Китайская же контора, хотя и прячут на локализованном сайте данные о владельцах. Главное в названии дописать Russia, чтобы с другими представительствами не путать

    #867356
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