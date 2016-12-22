Челябинский металлургический комбинат расширяет производство мерной арматуры

Челябинский металлургический комбинат расширяет сортамент и объемы выпуска мерной арматуры. На ЧМК создан новый производственный участок, оснащенный двумя десятками специализированных станков.

Участок размотки бунтов создан в прокатном цехе № 2 на базе проволочного стана. На станках из выпускаемого цехом бунтового проката будут производить прутки круглого и периодического сечения диаметром от 6 до 10 мм.

Работа участка позволит комбинату нарастить объемы производства продукции, востребованной на рынке, и создать дополнительно около 70 новых рабочих мест. Спрос на мерную арматуру и ее стоимость значительно выше, чем проката в бунтах.

Прутки из арматурной стали аналогичного сечения диаметром 10 мм ЧМК производит сегодня и на других станах. Мерная арматура диаметром от 6 до 8 мм — новый для предприятия сортамент.

Участок уже начал свою работу, пока продукцию производят на нескольких станках, полностью завершить монтаж оборудования планируется в начале следующего года.