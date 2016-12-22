Sukhoi Superjet с увеличенной дальностью полетов получил сертификацию EASA
АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) получило сертификацию Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) на версию самолета Sukhoi Superjet 100 Long Range (SSJ100LR), что позволит представить зарубежным заказчикам лайнер c дальностью полетов, увеличенной на 50% по сравнению с базовой версией, сообщила российская компания.
«Двадцать первого декабря ГСС получили одобрение европейских сертификационных властей на изменения в сертификате типа, предполагающие увеличение взлетного веса и дальности полета Sukhoi Superjet 100. Одобрение позволит зарубежным заказчикам приобретать самолеты с дальностью полета до 4578 километров наравне с ранее доступными воздушными судами, выполняющими рейсы до 3048 километров», — говорится в сообщении ГСС в четверг.
SSJ100LR поставляются и эксплуатируются в России с 2014 года. На данный момент их доля составляет около четверти от общего объема поставок ГСС. Самолеты с увеличенной дальностью полетов входят в авиапарк авиакомпаний «Газпромавиа», «Якутия» и «Ямал». Увеличенную дальность полета также имеют Sukhoi Business Jet и версия Sukhoi Superjet 100 специального назначения.
«Сертификация EASA для Sukhoi Superjet 100 Long Range обеспечит возможность расширения рынков потенциальных продаж. Эксплуатационные характеристики SSJ100LR дадут возможность зарубежным заказчикам более гибко подходить к развитию маршрутных сетей», — говорится в сообщении ГСС. По данным компании, в ближайшее время SSJ100LR будет доступен в компоновке до 98 посадочных мест.
Sukhoi Superjet (SSJ) — российский гражданский лайнер, разработанный и производимый АО «Гражданские самолеты Сухого» при участии компании Leonardo-Finmeccanica. SSJ рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах.
Дальность полетов базовой версии SSJ — более 3 тысячи километров и более 4,5 тысяч километров для версии увеличенной дальности. Продуктовый ряд ГСС составляют коммерческие лайнеры SSJ100, версия Sukhoi Business Jet и суда специального назначения. С начала коммерческой эксплуатации SSJ100 в 2011 году заказчикам переданы более 100 новых воздушных судов.
22.12.1614:37:12
22.12.1614:52:21
22.12.1615:25:29
22.12.1616:02:51
22.12.1615:21:28
22.12.1616:06:30
22.12.1616:49:30