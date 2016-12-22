В Московской области начала работу новая птицефабрика

Птицефабрика по выращиванию кур бройлеров ООО «Новые технологии» открылась в Малодубенском сельском поселении Орехово-Зуевского района Подмосковья.

«Сейчас комплекс по откорму птицы в Малой Дубне насчитывает 30 птичников. Пока мы запустили в производство 12 из них. Это пробный пуск. Мы пошли на это с определенной долей риска, так как пока теплоснабжение производства осуществляется на дизельном топливе. Но благодаря активной поддержке властей Орехово-Зуевского района, Подмосковья, ситуация меняется. В ближайшее время предприятие перейдет на газовое топливо и его эффективность увеличится в разы. Комплекс в Малой Дубне будет самым мощным в нашей компании», — заявил коммерческий директор компании Арик Месрубян.

По информации агентства, открытие предприятия стало возможным благодаря личному участию губернатора Московской области Андрея Воробьева в проведении мероприятий по газификации объекта. Несмотря на ожидаемые сроки реализации проекта по газификации птицефабрики, намеченные на апрель-май 2017 года, инвесторы решили открыть производство, работая пока на альтернативном топливе. В свою очередь газификация позволит уменьшить затраты на производство мяса птицы, сделает предприятие более конкурентоспособным на рынке сельхозпродукции.

Для размещения производственных объектов был подобран земельный участок площадью более гектара. Ожидаемый объем инвестиций, заявленный предприятием к освоению в 2017-2018 годах — 80 миллионов рублей. При этом на производстве создается более 20 рабочих мест. В настоящее время проведен ремонт объектов, расконсервация оборудования, выведены две партии цыплят бройлеров (цыпленок в возрасте 60 или 70 суток, выращенный на мясо скоростными методами).

«Для сельского поселения пуск птицефабрики — большое подспорье. Это и рабочие места, и налоги. И что очень важно, люди видят возобновление птицеводства, некогда профильного в нашей местности. Это прибавляет уверенности», — прокомментировал открытие птицефабрики глава сельского поселения Малодубенское Альберт Симаков.

После осмотра производства глава Орехов­о-Зуевского района Борис Егоров провел совещание, на котором вместе с руководством предприятия, местными жителями обсудил ряд вопросов по развитию производства.

По данным информагентства, около 90% продукции предприятие отправляет в торговые организации Подмосковья под торговой маркой «Загорский бройлер». Это охлажденное мясо птицы, которое попадает на прилавки в течение пяти часов после убоя. Остальной объем идет на экспорт в Европу и азиатские страны.