В Кургане открыто новое фармацевтическое производство

22 декабря в Кургане открыто новое предприятие по производству лекарственных средств ООО «Велфарм». Здесь планируют выпускать более 60 препаратов. Из планируемого ассортимента готовых лекарственных форм более 55% представлены на российском рынке только зарубежными производителями и сейчас в России не производятся, 43% - представлены очень слабо и препараты отечественного производства из этого списка обеспечивают лишь 1-6% существующего рынка.

Фонд развития промышленности выделил льготный заём на создание предприятия в размере 500 млн. рублей на 5 лет под 5% годовых. Всего на новое производство затрачено 1,1 млрд рублей. Здесь будет создано 334 рабочих места.

Мощность завода позволяет выпускать ежегодно 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 15 млн упаковок рассыпки, 20 млн туб мазей и гелей, 35 млн таблеток с покрытием и без.

Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.

Препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь сахарного диабета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии, дерматологических расстройств и т.д.