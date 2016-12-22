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Новые заводы и цеха

Новый домостроительный комбинат открыт в Пензе

Домостроительный комбинат «ХХI век» открыт в г. Пенза. Предприятие создано компаниями-партнёрами — ООО «Жилье-инвест» и НПЦ «Стройтех». Инвестиции в создание производства составили 260 млн рублей. Организовано 100 рабочих мест.

На комбинате будут выпускать материалы для каркасно-монолитного и панельного строительства — как типовых зданий, так и домов по индивидуальным проектам. Линия безопалубочного формования позволяет выпускать бетонные изделия высокого качества.

Кроме того, здесь будут производить бетонную продукцию для строительства дорог, прокладки инженерных сетей, а также элементы благоустройства территорий.

В марте состоится запуск второй очереди строительства завода — линии по производству трехслойных панелей.

http://www.pnzreg.ru/news/2016/12/22/15081094

Пензенская область, жилищное строительство
  • Комментарий удален
  • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
    22.12.1622:04:02

    Самое удивительное в этой истории, что технология непрерывного безопалубочного формированя перекрытий изобретена в СССР и назвалась в 1980-х «комбайн-настил».

    Я совершенно точно помню статью в НиЖ об этой штуке.

    Ни у кого такого не было.

    А потом щёлк — и весь мир производит так, как в том экспериментальном СССР, а экс-СССР продолжает формовать плиты в опалубке…

    Странно всё это.

    #867584
    • goryachee_leto goryachee_leto
      23.12.1601:14:20

      безопалубочного формированя перекрытий

      А картинкой-примером можете показать отличия от

      плиты в опалубке

      Для дилетанта.

      #867619
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