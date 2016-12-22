Новый домостроительный комбинат открыт в Пензе

Домостроительный комбинат «ХХI век» открыт в г. Пенза. Предприятие создано компаниями-партнёрами — ООО «Жилье-инвест» и НПЦ «Стройтех». Инвестиции в создание производства составили 260 млн рублей. Организовано 100 рабочих мест.

На комбинате будут выпускать материалы для каркасно-монолитного и панельного строительства — как типовых зданий, так и домов по индивидуальным проектам. Линия безопалубочного формования позволяет выпускать бетонные изделия высокого качества.

Кроме того, здесь будут производить бетонную продукцию для строительства дорог, прокладки инженерных сетей, а также элементы благоустройства территорий.

В марте состоится запуск второй очереди строительства завода — линии по производству трехслойных панелей.