Новый домостроительный комбинат открыт в Пензе
Домостроительный комбинат «ХХI век» открыт в г. Пенза. Предприятие создано компаниями-партнёрами — ООО «Жилье-инвест» и НПЦ «Стройтех». Инвестиции в создание производства составили 260 млн рублей. Организовано 100 рабочих мест.
На комбинате будут выпускать материалы для каркасно-монолитного и панельного строительства — как типовых зданий, так и домов по индивидуальным проектам. Линия безопалубочного формования позволяет выпускать бетонные изделия высокого качества.
Кроме того, здесь будут производить бетонную продукцию для строительства дорог, прокладки инженерных сетей, а также элементы благоустройства территорий.
В марте состоится запуск второй очереди строительства завода — линии по производству трехслойных панелей.
22.12.1622:04:02
23.12.1601:14:20