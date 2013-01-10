В Северодвинске заложена АПЛ «Князь Пожарский»
Сегодня в Северодвинске на ОАО «ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский» — восьмой заключительной АПЛ серии «Борей» и пятой, строящейся по модернизированному проекту 955А.
Серия.
№ 201 К-535 «Юрий Долгорукий»
- заложен
№ 202 К-550 «Александр Невский»
- заложен
№ 203 К-551 «Владимир Мономах»
- заложен
№ 204 К-? «Князь
Владимир» — заложен
№ 205 К-? «Князь Олег» — заложен
№ 206 К-? «Генералиссимус Суворов»
- заложен
№ 207 К-? «Император Александр III» — заложен
№ 208 К-? «Князь Пожарский» —
заложен
Проект корабля разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Новый атомный стратегический ракетоносец унаследовал имена крейсеров, которые в разное время входили в состав Российского императорского флота и ВМФ СССР.
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23.12.1610:16:11
23.12.1610:24:05 Можно ориентироваться по «Владимиру Мономаху» — спуск был почти через 7 лет после закладки.
23.12.1610:30:22
23.12.1610:38:41
23.12.1610:34:25
23.12.1610:40:42 Не весной, а в ноябре или декабре 2017.
23.12.1610:41:19
23.12.1610:43:59 Весной возможно «Казань» спустят.
23.12.1612:39:36
23.12.1612:10:29
23.12.1611:55:53
23.12.1612:07:27 До начала поступления новых «Бореев» ВМФ имел 6 АПЛ проекта 667БДРМ (из которых как минимум 1 находилась в Северодвинске на ремонте) и 4 проекта 667БДР (из которых постоянно в строю было не более 2). Да, но строительство новой серии АПЛ начнётся лет через 10, а может быть и позже.
23.12.1612:12:58
23.12.1612:19:10 8+4=12, откуда ещё 2 РПКСН?
23.12.1612:21:47
23.12.1612:28:17 Для этого их надо будет ставить ещё раз на ВТГ, что сразу ставит крест на программе модернизации многоцелевых АПЛ.
23.12.1613:05:31
23.12.1613:21:09
23.12.1613:24:21 Сколько лет было американским АПЛ, когда их передали ВМС после окончания модернизации?
23.12.1612:29:43
23.12.1612:00:45
23.12.1612:10:46
23.12.1612:12:54
23.12.1613:03:35
23.12.1612:21:13
23.12.1613:23:44
23.12.1613:25:49 Дело не в деньгах, а в отсутствии производственных мощностей.