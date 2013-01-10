В Северодвинске заложена АПЛ «Князь Пожарский»

Сегодня в Северодвинске на ОАО «ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский» — восьмой заключительной АПЛ серии «Борей» и пятой, строящейся по модернизированному проекту 955А.

Серия.

№ 201 К-535 «Юрий Долгорукий» - заложен 02.11.96 — спущен 12.02.08 — передан 10.01.13

№ 202 К-550 «Александр Невский» - заложен 19.03.04 — спущен 06.12.10 — передан 23.12.13

№ 203 К-551 «Владимир Мономах» - заложен 19.03.06 — спущен 18.01.13 — передан 10.12.14

№ 204 К-? «Князь Владимир» — заложен 30.07.12 (по проекту 955А)

№ 205 К-? «Князь Олег» — заложен 27.07.14 (по проекту 955А)

№ 206 К-? «Генералиссимус Суворов» - заложен 26.12.14 (по проекту 955А)

№ 207 К-? «Император Александр III» — заложен 18.12.15 (по проекту 955А)

№ 208 К-? «Князь Пожарский» — заложен 23.12.16 (по проекту 955А)

Проект корабля разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Новый атомный стратегический ракетоносец унаследовал имена крейсеров, которые в разное время входили в состав Российского императорского флота и ВМФ СССР.

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