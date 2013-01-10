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Судостроение и судоходство

В Северодвинске заложена АПЛ «Князь Пожарский»

Сегодня в Северодвинске на ОАО «ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский» — восьмой заключительной АПЛ серии «Борей» и пятой, строящейся по модернизированному проекту 955А.

Серия.

№ 201 К-535 «Юрий Долгорукий» - заложен 02.11.96 — спущен 12.02.08 — передан 10.01.13

№ 202 К-550 «Александр Невский» - заложен 19.03.04 — спущен 06.12.10 — передан 23.12.13

№ 203 К-551 «Владимир Мономах» - заложен 19.03.06 — спущен 18.01.13 — передан 10.12.14

№ 204 К-? «Князь Владимир» — заложен 30.07.12 (по проекту 955А)

№ 205 К-? «Князь Олег» — заложен 27.07.14 (по проекту 955А)

№ 206 К-? «Генералиссимус Суворов» - заложен 26.12.14 (по проекту 955А)

№ 207 К-? «Император Александр III» — заложен 18.12.15 (по проекту 955А)

№ 208 К-? «Князь Пожарский» — заложен 23.12.16 (по проекту 955А)

Проект корабля разработан ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Новый атомный стратегический ракетоносец унаследовал имена крейсеров, которые в разное время входили в состав Российского императорского флота и ВМФ СССР.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

http://www.sevmash.ru/rus/news/2072-84004.html

Северодвинск, Севмаш, АПЛ, РПКСН, 955А, Князь Пожарский, Архангельская область
  • Katamaran Katamaran
    23.12.1610:16:11

    Когда же спуски пойдут?

    #867711
    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1610:24:05

      Когда же спуски пойдут?
      Можно ориентироваться по «Владимиру Мономаху» — спуск был почти через 7 лет после закладки.

      #867713
      • Katamaran Katamaran
        23.12.1610:30:22

        Как неободряюще это звучит.

        #867717
        • A_SEVER A_SEVER
          23.12.1610:38:41

          Как неободряюще это звучит

          Зато реально.

          Тем более цель не как можно быстрее построить как можно больше новых АПЛ (как было во времена СССР), а планово обновить подводную компоненту СЯС с учётом финансовых возможностей страны и технического состояния имеющихся на вооружении РПКСНов.

          #867721
    • Юрген Юрген
      23.12.1610:34:25

      «Князь Владимир» обещают весной будущего года спустить.

      #867718
      • A_SEVER A_SEVER
        23.12.1610:40:42

        весной будущего года спустить
        Не весной, а в ноябре или декабре 2017.

        #867723
    • Vladimir Glazunov Vladimir Glazunov
      23.12.1612:10:29

      Головные атомные подлодки модернизированных проектов 955 «Борей-А» и 885 «Ясень-М» будут спущены на воду в 2017 году, сообщил журналистам в пятницу заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

      https:/ /ria. ru/ defense_safety/ 20161223/ 1484392900 .html

      Отредактировано: Vladimir Glazunov~13:11 23.12.16
      #867759
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    23.12.1611:55:53

    А не мало их, всего 8 будет? И проектируется ли им что-то на замену?

    #867750
    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1612:07:27

      А не мало их, всего 8 будет?
      До начала поступления новых «Бореев» ВМФ имел 6 АПЛ проекта 667БДРМ (из которых как минимум 1 находилась в Северодвинске на ремонте) и 4 проекта 667БДР (из которых постоянно в строю было не более 2).
      И проектируется ли им что-то на замену?
      Да, но строительство новой серии АПЛ начнётся лет через 10, а может быть и позже.

      #867757
    • Юрген Юрген
      23.12.1612:12:58

      Не, нормально. Не забывайте, что количество ракет строго лимитировано по договору.

      Допустим, что к 2025 все 8 лодок будут в строю.

      Помимо 8 «Бореев», на вооружении у России еще будут лодки проекта 667БРДМ. Сейчас их 6 штук, к тому времени их начнут снимать с вооружения, но, думаю, как минимум еще штуки 4 останутся. Они вооружены современными ракетами «Синева» и перевооружаются на «Лайнер».

      Лодки проекта 667БДР скорей всего к тому моменту спишут.

      Итого получается 12-14 ракетоносцев с 192-224 ракетами. Сейчас у нас в строю 11 лодок и 176 ракет.

      Для сравнения: сейчас у американцев 14 лодок типа «Огайо» в строю. Это 280 ракет. В 2027 их начнут списывать. Им на смену американцы собираются строить лодки нового поколения (12 штук).

      В общем, сейчас и в обозримом будущем соблюдается примерный паритет с американцами по части ядерных ракет морского базирования. У них ракет морского базирования немного побольше, но это компенсируется намного более сильной наземной и воздушной компонентой у нас.

      Отредактировано: Юрген~13:13 23.12.16
      #867763
      • A_SEVER A_SEVER
        23.12.1612:19:10

        Итого получается 12-14 ракетоносцев
        8+4=12, откуда ещё 2 РПКСН?    

        #867768
        • Юрген Юрген
          23.12.1612:21:47

          Ну я посчитал, чо «Дельфинов» будет от 4 до 6 штук + все 8 «Бореев».

          #867771
          • A_SEVER A_SEVER
            23.12.1612:28:17

            я посчитал, чо «Дельфинов» будет от 4 до 6 штук
            Для этого их надо будет ставить ещё раз на ВТГ, что сразу ставит крест на программе модернизации многоцелевых АПЛ.

            #867775
            • Юрген Юрген
              23.12.1613:05:31

              Понятно. Ну 12 штук тоже неплохо.   

              #867800
      • Ray D_MIX Ray D_MIX
        23.12.1613:21:09

        Их не обязательно списывать, можно сделать как американцы — переделать под КР

        Будет многофункциональный подводный крейсер с огромный ударным потенциалом

        #867808
        • A_SEVER A_SEVER
          23.12.1613:24:21

          можно сделать как американцы — переделать под КР
          Сколько лет было американским АПЛ, когда их передали ВМС после окончания модернизации?

          А теперь посчитайте сколько лет нашим БДРМам.

          #867812
    • Vladimir Glazunov Vladimir Glazunov
      23.12.1612:29:43

      Серия атомных подлодок проекта 955А «Борей» продлена не будет, идет работа над модернизацией проекта, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

      https: //ria .ru/ arms/ 20161223/ 1484392254 .html

      #867777
  • Dimitar Georgiev
    23.12.1612:00:45

    Вот смотрю я на новости производаства, такое чувство что половина промышленности работает на оборонку как в СССР. А половина мощностей по выпуску автомобилей в России простаивает тем временем.

    #867755
    • Weisses Fleisch Weisses Fleisch
      23.12.1612:10:46

      Лучше делать сувениры и водку, да?)

      #867760
    • Максим Алпеев
      23.12.1612:12:54

      Половина мощностей по выпуску авто простаивает в том числе и потому, что сейчас в РФ масса заводов зарубежных производителей. Да и то ВАЗ аутсорсингом, по сути, занимается, загружая мощности в Ижевске заказами от Рено и Ниссана.

      #867762
    • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
      23.12.1613:03:35

      может дело в том, что все, кто уже хотел и мог купить авто их имеют?

      #867798
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    23.12.1612:21:13

    Можно ориентироваться по «Владимиру Мономаху» — спуск был почти через 7 лет после закладки.

    Принимая во внимание, что первые 3 АПЛ серии строились, в определенной степени, с применением старых обечаек и некоторых компонентов силовой установки с недостроенных или даже утилизированных Щук-Б, то 5-6 лет с момента закладки до спуска на воду будет вполне приемлемым сроком.

    Другое дело, что срок сдачи последней лодки проекта 955А по госконтракту от 2011 г. изначально датировался концом 2020 года, но реальность весьма коварна и к этому времени со с натяжкой успеют сдать Олега.

    Имеющийся парк РПКСН у ВМФ РФ и без того покаместь внушает оптимизм, чего нельзя сказать о двух десятках многоцелевых АПЛ аж 3 разных проектов из которых на боевое дежурство готовы выйти не более 4-5 единиц. Остальные в бесконечных ремонтах.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~13:25 23.12.16
    #867769
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      23.12.1613:23:44

      Они в ремонтах не потому что о них забыли или они не нужны, или они часто ломаются, а потому что денег на ремонты нет либо очередь

      #867811
      • A_SEVER A_SEVER
        23.12.1613:25:49

        денег на ремонты нет
        Дело не в деньгах, а в отсутствии производственных мощностей.

        #867813
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