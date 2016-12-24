Лимузины ЗИЛ: производство продолжается

В этом году Завод имени Лихачева отмечает своё 100-летие. Правда, в тени «большого» юбилея совершенно померкла другая памятная дата: в 1936 году предприятие, которое тогда именовалось Заводом имени Сталина, начало выпуск легковых моделей — лимузинов ЗИС-101.

Притом, если сборка грузовиков на сегодняшний момент свернута окончательно и бесповоротно, то производство легковых машин живет! Дорогущие «членовозы» силами полусотни человек собираются по индивидуальным заказам из сохранившихся запчастей.

1967

…с 1967 года, когда появилось принципиально новое поколение советских лимузинов — ЗИЛ-114. К концу семидесятых из этой машины сотворят модель 4104, а десятилетие спустя «сорок один ноль четыре» обновится и получит индекс 41047. Для дальнейшего повествования важно отметить: у 41047 была короткобазная версия — седан 41041.

Со сменой поколений (на фото — модель 4102) легковой ЗИЛ должен был сохранить прежний силовой агрегат, но избавиться от рамы и сбросить полтонны массы за счёт обильного применения пластика.

До конца восьмидесятых ЗИЛ ежегодно выпускал примерно по 25 легковых автомобилей (в штате при этом числились 600 сотрудников) и, конечно, готовил новые модели. Действительно новые! Например, 4102: похожий на Rolls-Royce Silver Spirit и с несущим кузовом. Но началась перестройка, провозгласившая борьбу и с госрасходами, и с привилегиями.

1988

Сотрудники Механосборочного цеха № 6 (МСЦ-6), где делали «членовозы», годом начала своего собственного кризиса считают 1988-й. Именно тогда по указанию «сверху» работы над моделью 4102 постановили прекратить, а выпуск седанов 41041 — не начинать (до распада СССР сделали только 3 короткобазных машины).

С 1997 по 2000 год по «лужковскому контракту» сделали только 20 седанов, так что этот белоснежный 41041 2015 года выпуска имеет порядковый номер 26. Это второй легковой ЗИЛ белого цвета после 111-го Валентины Терешковой.

В начале девяностых производство упало до штучных объемов: в год удавалось делать от одной до десяти машин… Чиновники, и олигархи голосовали рублем и долларом за иномарки, а «легковые зиловцы» искали способы выжить… Например, пытались наладить выпуск 2-тонных грузовичков из микроавтобусов «Юность».

1997

Впрочем, на заводе продолжали верить, что власти вспомнят про них. Так, в 1997 году появилась иллюзия, будто объявленная Борисом Немцовым кампания под лозунгом «Пересадим чиновников на „Волги“» обернется крупным госконтрактом. В столице нечто подобное провозгласил Юрий Лужков: для московского правительства заказали 50 седанов.

Бывший зиловец Даниил Минаев, уверяет: в 90-х желающих купить легковой ЗИЛ было хоть отбавляй, но существующие машины оказались непригодны для частников — например, карбюраторный мотор не запускался уже при 0ºС.

На волне оптимизма ЗИЛ попытался разработать полностью новое поколение машин. Из двух тонн (!) пластилина молодые дизайнеры Саакян и Титов создали полноразмерный 7-метровый макет лимузина, однако после очередной смены собственников завода проект заморозили, а результат полуторагодовой работы художников и макетчиков уничтожили.

2004

В начале 2000-х заводчане по собственной инициативе решили кардинально обновить лимузин 41047: тогда впервые громко заговорили, что российский президент должен ездить на российской машине, и Завод имени Лихачева при поддержке частной фирмы «Депо-ЗИЛ» затеял амбициозный проект «Монолит».

У «Монолита» — увеличенная на 200 мм колесная база, новые кузовные панели и распашные задние двери. Двигатель — впрысковый ЗИЛ (340 л.с.), коробка передач — Allison.

5 миллионов евро, 7 лет работы… Один за другим искоренив врожденные недостатки исходной модели (это, скорее, тема отдельного повествования), создатели ЗИЛ-4112Р «Монолит» совершенно забыли об одном важном нюансе: «Автомобиль № 1» должен быть бронированным… Разумеется, в администрации президента проект завернули.

2009

Фактическим годом «клинической смерти» МСЦ-6 следует считать 2009-й: в цеху годом ранее собрали последний 41047, новых заказов не предвиделось, а главная надежда — выиграть тендер на обновление парка кабриолетов, на которых по Красной площади во время Парада Победы передвигаются командующий и принимающий, — рухнула.

Даже новодельный кабриолет — это действительно уникальное предложение: машина на снимке — всего пятый по счёту экземпляр модели 410441, который ценители особенно хвалят… за исторически оригинальный ковёр Люберецкой ковровой фабрики.

ЗИЛ, заложивший четыре парадных машины, неожиданно проиграл конкурс! Победителем оказалась фирма «Атлант-Дельта» Олега Дерипаски. Истинной причины не знает никто: одни говорят, что олигарх предложил Кремлю очень интересные условия (это правда: из казны не взяли ни копейки), другие — что ЗИЛ банально провалил приемочные испытания…

2011

В 2011 году правительство Москвы пообещало зиловцам не только спасти завод от банкротства, но и не застраивать территорию жильем и офисами. Но обещания оказались невыполнимыми: для столицы полуживой завод стал слишком серьезной обузой — по итогам 2011 года убытки АМО, которые восполняло правительство города, достигли 4,07 млрд рублей.

Считается, что 3,8-тонный лимузин невозможно перевернуть из-за распределения масс и сложной подвески на продольных торсионах. Но хватает и недостатков: капризный карбюратор, перегревающийся мотор, неидеальный гидровакуумный привод тормозов…

Триста зиловских гектаров, расположенных неподалеку от Кремля, постановили застроить дорогой недвижимостью для 40 тысяч жильцов (во времена СССР на заводе работали 80 тысяч человек), в дальнем углу сохранив небольшую «резервацию» для производства автомобилей. Но позднее концепцию подправили, решив снести вообще все…

2014 В 2014-м сбылись худшие прогнозы — МСЦ-6 выставили на муниципальные торги. Притом — единым лотом! Хочешь владеть легендарным производством — покупай все, от станков до швабр. На аукцион, скорее всего, никто бы не заявился, розыгрыш признали несостоявшимся, а станки и запчасти сдали на металлолом — в другой расклад никто не верил.

За такой седан просят минимум $300 000. ТО нужно проходить каждые 4 000 км: стоит услуга 40 000 рублей (без учёта материалов!) и занимает 2-3 дня. Когда машина пробежит 12 000 км, стоимость техобслуживания вырастет вдвое.

Но неожиданно нашлись люди, которые приобрели содержимое цеха (хотя само здание осталось собственностью завода). Кто они? За ООО «МСЦ6 АМОЗИЛ» (АМОЗИЛ означает «Автомоторное общество Завода индивидуальных лимузинов») скрывается группа владельцев, именующая себя «энтузиастами российской автомобильной истории».

2015

Новообразованная компания, костяк которой составляют 50 бывших зиловцев, занимается обслуживанием и реставрацией легковых машин, а попутно — сборкой новых экземпляров. Точнее, досборкой: оказывается, на заводе остался задел для нескольких десятков автомобилей! Так что купить легковой ЗИЛ 2016 года выпуска — вполне реально.

При смене собственника штат легендарного производства пришлось сократить почти вдвое, но те сотрудники (даже откровенно немолодые), которые умеют делать высококачественную ручную работу, сохранили рабочие места.

Рамы, каркасы кузовов, двигатели, коробки передач и другие важные компоненты берутся из накопленных запасов. В закромах не найти только кузовных панелей, а потому их приходится вручную выколачивать (!) на деревянных болванках. При этом обошлось без имплантации современных компонентов — в цеху стараются собирать максимально аутентичные машины.

2016

С января 2015 года по текущий момент «энтузиасты» изготовили восемь легковых автомобилей. В частности, собрали трио кабриолетов 410441, отреставрировали парадный ЗИЛ-117 В и бронированный ЗИЛ-41051 министра обороны СССР Дмитрия Устинова — в девяностые последний использовался бухгалтерией завода для перевозки зарплаты.

Большинство покупателей хотят сохранить скромное обаяние советского номенклатурного шика, но иногда бывают исключения. Например, будущий владелец микроавтобуса «Юность» захотел именно такой «яхтенный» интерьер.

роме того, в цеху сейчас восстанавливают уникальные спасательные вездеходы ПЭУ-1 и «Синяя птица», а также шнекоход ШН67. Сейчас ведутся работы над лимузином ЗИС-110, седаном ЗИЛ-117, автобусом ЗИС-127, а очереди на реставрацию дожидается микроавтобус «Юность»… Так что работы — хоть отбавляй!

20?

Поэтому владельцы МСЦ6 полны оптимизма. В их планах — не только продолжать сборку новых и реставрацию старых машин, но даже открыть музей истории «Завода имени Лихачева» (старая экспозиция уничтожена: на её месте теперь — Музей хоккейной славы). Однако ждать возрождения марки «ЗИЛ» не стоит.

Мы не планировали и не ставили перед собой цель нести тяжёлое знамя марки «ЗИЛ». Построить машину — это не лапти сплести. Мы дособираем что есть и будем заниматься обслуживанием машин и музея. Зачем прыгать выше головы и пытаться спасти то, судьба чего уже решена? Плакать на пепелище и тащить обожжённое знамя не целесообразно.

ООО «МСЦ6 АМОЗИЛ»