На заводе «Салют» в Самаре открыто производство комплектующих для ВМФ и воздушного флота России

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать около 250 новых рабочих мест.

Ввод новой линии по выпуску комплектующих для авиации и флота стоил федеральному бюджету и заводу примерно 800 миллионов рублей. На сложном оборудовании работают молодые специалисты.