На заводе «Салют» в Самаре открыто производство комплектующих для ВМФ и воздушного флота России
На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать около 250 новых рабочих мест.
Ввод новой линии по выпуску комплектующих для авиации и флота стоил федеральному бюджету и заводу примерно 800 миллионов рублей. На сложном оборудовании работают молодые специалисты.
Александр Шилов, зам. руководителя цеха № 107 механического
производства ПАО «Салют»:- Происходит намного
ускорение программное, т.к. здесь механическое производство,
здесь непосредственно автоматика идет, необходимо оператору вбить
программу, нажать на кнопку, а дальше компьютер и техника сама
производит деталь. Оборудование осталось отечественное,
многофункциональное, нельзя получить какое-то изделие без
отечественного станка,