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Новые заводы и цеха

На заводе «Салют» в Самаре открыто производство комплектующих для ВМФ и воздушного флота России

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать около 250 новых рабочих мест.

Ввод новой линии по выпуску комплектующих для авиации и флота стоил федеральному бюджету и заводу примерно 800 миллионов рублей. На сложном оборудовании работают молодые специалисты.

Александр Шилов, зам. руководителя цеха № 107 механического производства ПАО «Салют»:- Происходит намного ускорение программное, т.к. здесь механическое производство, здесь непосредственно автоматика идет, необходимо оператору вбить программу, нажать на кнопку, а дальше компьютер и техника сама производит деталь. Оборудование осталось отечественное, многофункциональное, нельзя получить какое-то изделие без отечественного станка, т. е. все равно мы от него не отходим, и так же у нас получается с числовым программным управлением.

http://www.trkterra.ru/news/na-samarskom-zavode-salyut-otkrylsya-novyy-proizvodstvennyy-kompleks/23122016-1804

Самара, ПАО Салют
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