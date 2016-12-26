Ледокол «Новороссийск» передан заказчику

Сегодня в Санкт-Петербурге после успешного завершения ходовых испытаний подписан приёмный акт дизель-электрического ледокола «Новороссийск». Третье судно проекта 21900М построено ПАО «Выборгский судостроительный завод» по заказу ФГУП «Росморпорт», проект разработан ЦКБ «Балтсудопроект» (отделение ФГУП «Крыловский государственный научный центр»).

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Зав. № 230 — заложен 17.10.12 — спущен 29.04.14 — передан 09.10.15 — «Владивосток» (ВСЗ)

Зав. № 231 — заложен 12.12.12 — спущен 29.10.15 — передан 26.12.16 - «Новороссийск» (ВСЗ)

Зав. № 509 — заложен 26.12.12 — спущен 25.03.15 — передан 25.12.15 — «Мурманск» (ВСЗ/AHS)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 14000 т.

Главные размерения: длина — 119.4 м, ширина — 27.5 м, осадка — 8.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 17.4 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м.

Экипаж: 35 человек (плюс 22 человека спецперсонала)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

«Новороссийск» стал 6-м дизель-электрическим ледоколом, построенным в современной России — ранее были построены 2 ледокола проекта 21900 («Москва» в 2008, «Санкт-Петербург» в 2009 г.), а также ледокол «Балтика» проекта Р-70202 с асимметричной формой корпуса (в 2014 г.).

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