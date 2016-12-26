Ледокол «Новороссийск» передан заказчику
Сегодня в Санкт-Петербурге после успешного завершения ходовых испытаний подписан приёмный акт дизель-электрического ледокола «Новороссийск». Третье судно проекта 21900М построено ПАО «Выборгский судостроительный завод» по заказу ФГУП «Росморпорт», проект разработан ЦКБ «Балтсудопроект» (отделение ФГУП «Крыловский государственный научный центр»).
Серия:
Зав. № 230 — заложен
Зав. № 231 — заложен
Зав. № 509 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 14000 т.
Главные размерения: длина — 119.4 м, ширина — 27.5 м, осадка — 8.5 м.
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Мощность: 17.4 МВт
Лёдопроходимость: 1.5 м.
Экипаж: 35 человек (плюс 22 человека спецперсонала)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
«Новороссийск» стал 6-м дизель-электрическим ледоколом, построенным в современной России — ранее были построены 2 ледокола проекта 21900 («Москва» в 2008, «Санкт-Петербург» в 2009 г.), а также ледокол «Балтика» проекта Р-70202 с асимметричной формой корпуса (в 2014 г.).
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