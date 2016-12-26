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Судостроение и судоходство

Ледокол «Новороссийск» передан заказчику

Сегодня в Санкт-Петербурге после успешного завершения ходовых испытаний подписан приёмный акт дизель-электрического ледокола «Новороссийск». Третье судно проекта 21900М построено ПАО «Выборгский судостроительный завод» по заказу ФГУП «Росморпорт», проект разработан ЦКБ «Балтсудопроект» (отделение ФГУП «Крыловский государственный научный центр»).

Серия:

Зав. № 230 — заложен 17.10.12 — спущен 29.04.14 — передан 09.10.15 — «Владивосток» (ВСЗ)

Зав. № 231 — заложен 12.12.12 — спущен 29.10.15 — передан 26.12.16 - «Новороссийск» (ВСЗ)

Зав. № 509 — заложен 26.12.12 — спущен 25.03.15 — передан 25.12.15 — «Мурманск» (ВСЗ/AHS)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 14000 т.

Главные размерения: длина — 119.4 м, ширина — 27.5 м, осадка — 8.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 17.4 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м.

Экипаж: 35 человек (плюс 22 человека спецперсонала)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

«Новороссийск» стал 6-м дизель-электрическим ледоколом, построенным в современной России — ранее были построены 2 ледокола проекта 21900 («Москва» в 2008, «Санкт-Петербург» в 2009 г.), а также ледокол «Балтика» проекта Р-70202 с асимметричной формой корпуса (в 2014 г.).

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

http://www.interfax.ru/russia/543136

Выборгский судостроительный завод, ВСЗ, ледокол, 21900М, «Новороссийск», Санкт-Петербург, Росморпорт
  • Katamaran Katamaran
    26.12.1612:32:31

    Интересно, второй раз флаг поднимать будут?

    #868799
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1612:42:42

      второй раз флаг поднимать будут?
      Ещё раз для тех, кто в солнечном Казахстане — государственный флаг поднимается на судне или корабле до его выхода на ходовые испытания, флаг ВМФ или Пограничной службы ФСБ поднимается после завершения испытаний и передачи корабля заказчику.

      #868803
      • Katamaran Katamaran
        26.12.1612:52:57

        Честно,с судами совсем запутался. Просто помню информацию.

        30 ноября 2016 года на ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ, Ленинградская область, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) поднят флаг на третьем в серии дизель-электрическом ледоколе проекта 21900М «Новороссийск», строящемся для ФГУП «Росморпорт».

        #868806
        • A_SEVER A_SEVER
          26.12.1613:04:18

          Честно,с судами совсем запутался.

          Всё просто — находящееся в море на испытаниях судно (или корабль) для обозначения своей государственной принадлежности должно иметь соответствующий флаг, поэтому его поднимают ещё до начала испытаний.

          Подъём государственного флага совсем не означает, что судно полностью построено, успешно прошло все необходимые испытания и готово к передаче заказчику.

          Подъём военно-морского флага на корабле — совсем другое дело, его поднимают уже после завершения испытаний и подписания приёмного акта, это более значимое событие.

          #868811
          • Katamaran Katamaran
            26.12.1613:08:09

            Понял, спасибо. А военные тогда под каким флагом в море выходят на испытания?

            #868816
            • A_SEVER A_SEVER
              26.12.1613:17:45

              А военные тогда под каким флагом в море выходят на испытания?
              Должны выходить под государственным:Хотя часто нарушают правило и преждевременно поднимают Андреевский.

              #868819
              • Katamaran Katamaran
                26.12.1613:18:47

                Значит и военные гос.флаг поднимают до испытаний?

                Отредактировано: Katamaran~14:19 26.12.16
                #868820
                • A_SEVER A_SEVER
                  26.12.1613:35:45

                  Значит и военные гос.флаг поднимают до испытаний?

                  Да. Если корабль строится на экспорт, то на испытаниях он ходит под государственным флагом той страны, в которой построен.

                  Для примера — спуск российского флага на фрегате «Teg» проекта 11356 во время передачи корабля ВМС Индии:

                  #868831
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