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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Белгородской области запустили линию по производству сливочного масла

ООО «Тульчинка.Ru» запустило новую линию по производству масла и спреда общей мощностью 3,5 тонны в час. Инвестиции в проект составили 320 млн рублей.

«Завершение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ в цехе N2 с полной заменой оборудования и автоматизацией технологического процесса — это основной этап масштабного перевооружения завода, начатого в 2016 году», — пояснил один из руководителей предприятия.

Модернизация в целом позволит увеличить действующие мощности в 2,5 раза — до более 200 тонн готовой продукции в сутки.

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=795565&sec=1679

Белгородская область, переработка молока
  • Нет аватара Иванушка
    26.12.1621:23:00

    Это хорошая новость! Надеюсь без примяси пальмы будит…

    #869066
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