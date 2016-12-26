В Белгородской области запустили линию по производству сливочного масла

ООО «Тульчинка.Ru» запустило новую линию по производству масла и спреда общей мощностью 3,5 тонны в час. Инвестиции в проект составили 320 млн рублей.

«Завершение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ в цехе N2 с полной заменой оборудования и автоматизацией технологического процесса — это основной этап масштабного перевооружения завода, начатого в 2016 году», — пояснил один из руководителей предприятия.

Модернизация в целом позволит увеличить действующие мощности в 2,5 раза — до более 200 тонн готовой продукции в сутки.