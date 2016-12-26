Новые предприятия агропрома Омской области

В 2016 году восемь крупных проектов реализованы в агропромышленном комплексе Омской области, большинство из которых - в сфере животноводства:

— в ООО «Соляное» Черлакского района введен в эксплуатацию животноводческий комплекс на 800 голов с доильным залом. Здесь построены 4 коровника и доильный зал, соединенные друг с другом теплыми переходами, а также родильное отделение. В строительство молочной фермы вложено почти 170 млн. рублей. Это позволит предприятию при выходе на проектную мощность производить 1,7 тыс. тонн молока, что в два раза выше нынешних показателей,

— на Морозовской птицефабрике появились инкубаторий мощностью 6,5 млн. шт. яиц бройлеров в год и птицеферма для содержания родительского стада индейки мощностью 1,5 млн. шт. яиц в год,

— на Любинской птицефабрике реконструирован производственный комплекс с замкнутым циклом производства, было закуплено новое оборудование, проведена реконструкция помещений и складов,

— в МПК «Компур» проведена модернизация, позволяющая в 3,5 раза увеличить мощности для получения мяса,

— за счет поступательного развития свиноводческий комплекс «РУСКОМ-Агро» Кормиловского района способен давать за год 9 тыс. тонн мяса свинины,

— в АО «Нива» Павлоградского района создан селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур. В том числе и благодаря этому Омская область в этом году была полностью обеспечена семенами для проведения ярового сева и могла реализовать более 10 тыс. тонн семян зернобобовых культур высших репродукций за пределы региона,

— введены в эксплуатацию два коровника и летняя доильная площадка в ЗАО «Солнечное» Шербакульского района,

— построены два птичника для содержания бройлеров, мощностью 120 тонн мяса птицы в год в ООО «Осокино» Калачинского района.

Завершён ряд проектов в фермерских хозяйствах области, в том числе:

— введен в эксплуатацию цех по убою и первичной переработке скота в КФХ «Люфт» Азовского района,

— запущен цех по производству полуфабрикатов в ООО «Калачинские мясные продукты»,

— продолжилась модернизация ООО «Продэкс-Омск» Таврического района, где построена лузговая котельная, проведено техническое перевооружение элеватора, расширен склад шрота с отделением грануляции.

По данным Минсельхоза Омской области, реализация этих проектов позволила привлечь в АПК Омской области 2,8 млрд. рублей инвестиций, в том числе в отрасль «Сельское хозяйство» — 2,6 млрд. рублей.

В планах на 2017 год, который объявлен в регионе Годом животноводства:

— новые комплексы по содержанию коров с доильными залами в Полтавском, Нововаршавском и Черлакском районах,

— племенной репродуктор на Морозовской птицефабрике,

— центр оригинального семеноводства в ТПК «Элита — картофель»,

— завод по производству твердых сыров и кисломолочной продукции в ООО «Межкомпани» г. Омска,

— молочный" завод по переработке до 200 тонн молока в Агрохолдинге «Азовское молоко».

На перспективу готовятся бизнес-планы еще по 7 крупным инвестиционным проектам, оформляется проектно-сметная документация и разрешения на строительство объектов, заключаются договоры на аренду земельных участков, ведутся переговоры с банками по кредитованию.

Предполагается, что до 2026 года на реализацию инвестиционных проектов в АПК Омской области будет привлечено около 22,3 млрд. рублей.

За последние пять лет в Омской области построено, реконструировано и модернизировано более 120 животноводческих объектов на 34 тыс. скотомест. В том числе в 16 сельских районах оборудовано по новейшим технологиям 30 доильных залов.