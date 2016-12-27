В Дагестане построено 35 животноводческих объектов

В 2016 году в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективный АПК» в республике построено 35 цехов по производству и переработке продукции животноводства.

В текущем году завершено строительство пяти цехов по переработке 800 тонн молока в год в Ахтынском, Бабаюртовском, Гунибском и Тляратинском районах. Четыре из них уже введены в эксплуатацию, еще один находится на стадии сдачи.

Кроме того, построены и функционируют цеха по убою и переработке мяса и птицы. В частности, в Ботлихском районе на базе ООО «Агротехнопарк «АгроДагИталия» построен цех на 500 голов МРС в сутки. На базе ООО «Курбансервис» в Буйнакском районе сдан в эксплуатацию убойный цех на 3 тонны мяса в сутки. Цеха по переработке 300 голов птицы в час функционируют в Казбековском, Буйнакском и Карабудахкентском районах. Животноводческий объект мощностью 5 тонн мяса в сутки построен также в городе Каспийск.

Помимо этого, в 2016 году в Дагестане реализовано 13 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм на 1200 скотомест, большая часть из которых уже введена в эксплуатацию.

Реализация еще шести проектов по строительству откормочных площадок на 5100 голов МРС в Акушинском, Рутульском, Цумадинском, Хунзахском, Чародинском и Гергебильском районах позволит максимально высвободить зимние пастбища в летний период.

Также, в рамках приоритетного проекта в текущем году в Буйнакском, Карабудахкентском, Казбековском, Тляратинском и Хасавюртовском районах реализованы проекты по строительству шести цехов по выращиванию 40 тыс. бройлеров и 62 тыс. кур-несушек, двух цехов по производству кормов.