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Энергетика и ТЭК

Новые мобильные котельные, отечественного производства, поступили в Московскую область

Новые мобильные котельные — отечественного производства, они предназначены для оперативного восстановления подачи тепла на социальные объекты и жилой фонд в случае, если произойдут аварии на тепловых сетях.

Благодаря новому поступлению парк мобильных котельных МОС АВС увеличился ровно в 2 раза. Теперь в распоряжении специалистов областной специализированной аварийно-восстановительной службы имеется 6 мобильных котельных.

Благодаря усилению технической оснащенности у МОС АВС появляются новые возможности для скорейшей ликвидации аварийных ситуаций. Особенно актуально это накануне новогодних праздников. Наряду со всеми службами, отвечающими за работу инженерной инфраструктуры -коммунальщиками и энергетиками, специалисты МОС АВС в этот период будут работать в режиме повышенной готовности, для того, чтобы обеспечить комфортный новогодний отдых жителям и гостям Московской области.

http://inodintsovo.ru/novosti/zhkh/v-moskovskoy-oblasti-stalo-bolshe-mobilnyh-kotelnyh

мобильные котельные, МОС АВС,
  • Нет аватара Sibiryak86
    29.12.1615:21:00

    на фото не отечественный, а Heiztechnik поляков, но и наших полно терморобот вулкан и др

    #870151
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