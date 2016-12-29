Новые мобильные котельные, отечественного производства, поступили в Московскую область

Новые мобильные котельные — отечественного производства, они предназначены для оперативного восстановления подачи тепла на социальные объекты и жилой фонд в случае, если произойдут аварии на тепловых сетях.

Благодаря новому поступлению парк мобильных котельных МОС АВС увеличился ровно в 2 раза. Теперь в распоряжении специалистов областной специализированной аварийно-восстановительной службы имеется 6 мобильных котельных.

Благодаря усилению технической оснащенности у МОС АВС появляются новые возможности для скорейшей ликвидации аварийных ситуаций. Особенно актуально это накануне новогодних праздников. Наряду со всеми службами, отвечающими за работу инженерной инфраструктуры -коммунальщиками и энергетиками, специалисты МОС АВС в этот период будут работать в режиме повышенной готовности, для того, чтобы обеспечить комфортный новогодний отдых жителям и гостям Московской области.