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Производство

Российский производитель спутников отказался от украинских комплектующих

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский производитель космических аппаратов «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) полностью заменил использовавшиеся ранее украинские комплектующие отечественными аналогами. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай Тестоедов.

«Доля украинских комплектующих, применявшихся в нашей технике, была не велика, и мы их полностью заменили», — сказал он.

По словам Тестоедова, во-первых, на предприятии имеются страховые запасы комплектующих, которых достаточно для завершения изготовления находящихся в производстве серий спутников. Во-вторых, российские предприятия по заказу ИСС разработали и изготовили аналоги ранее выпускавшейся на Украине аппаратуры.

«Полностью по всем комплектующим украинского производства, а это было порядка полутора десятков позиций, мы нашли замену. Сегодня у нас нет никакой зависимости от Украины», — отметил Тестоедов.

http://tass.ru/kosmos/3917422

Производство, импортозамещение, ИСС
  • 18
    Нет аватара elron
    30.12.1614:33:48

    ура! хохлозамещение рулит! теперь надо бы ещё еврозамещение и янкизамещение устроить.

    #870555
  • 13
    Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    30.12.1614:52:27

    Избавляемся от вражеского украинского хлама и замещаем актуальной и качественной отечественной продукцией! Но мы этого не хотели; кооперация в промышленности и науке с Украиной в рамках Евразийского Союза была бы оптимальным вариантом для всех.

    #870566
    • 11
      Е.Юрий Е.Юрий
      30.12.1616:38:26

      На предприятиях Украины, поставлявшие нам военную и не только продукцию работали и работают вполне адекватные люди — не «скакуны» и не бандерлоги, ставшие заложниками упырей пропиндосв, пиндосов и нацистов, цель которых сделать нас врагами. Считаю не стоит называть врагами всех, а только тех кто заслуживает. Рано или поздно все их правители-упыри сгинут, только вот предприятия и заказы восстановить будет крайне сложно, а что-то вообще невозможно — сами срубили сук, на котором сидели. А то, что у нас наладили это производства — просто класс! Давно надо было — все компоненты необходимо у нас производить — остальное подстраховка. И как было сказано выше — особенно важно еврозамещение и пиндосозамещение.

      #870609
      • 11
        Григорий Грушко
        30.12.1617:17:44

        Так то оно так. Но почему доходы и рабочие места должны уходит в государство, ведущее «недружественную политику» в отношении России, моло того, которое и не желает с Россией иметь хорошие отношения. Во-вторых, почему «достойные люди» должны смотреть как уходят возможности освоения бюджетных средств в какую-то «небратскую Украину»?

        #870625
        • 3
          Е.Юрий Е.Юрий
          30.12.1618:35:25

          Но почему доходы и рабочие места должны уходит в государство, ведущее «недружественную политику» в отношении России

          Так они (доходы) и не идут в недружественную Украину и не пойдут. До прихода к власти упырей на Украине Россия всячески помогала ей, в том числе и предприятия загружались продукцией — это не устраивало пиндосов и некоторых европейцев — подогревая нацистов решили разделить и властвовать, создать очаг нестабильности у наших границ — это всегда работает в итоге против разжигающих. В итоге мы получили урок, который учтем — всегда свое иметь надо. Когда урок будет учтен и на Украине и ихние упыри падут, думаю будет возможно определенные взаимодействия с тамошними предприятиями, но как раньше не будет.

          #870646
          • 6
            Нет аватара часыпеск
            30.12.1618:45:03

            это не устраивало пиндосов и некоторых европейцев

            Ну да,это же Европейцы и Американцы скакали на площадях и кричали «Кто не скачет тот москаль» и «Москаляку на гиляку»

            Отредактировано: часыпеск~19:45 30.12.16
            #870651
            • 6
              Е.Юрий Е.Юрий
              30.12.1619:00:13

              Они может и не скакали — но они руководили и проплачивали. И в арабской весне они не бегали с флагами игил — они разжигали и финансировали.

              #870660
              • -3
                Нет аватара часыпеск
                30.12.1619:05:56

                Они может и не скакали — но они руководили и проплачивали

                А вы лично,за какую сумму готовы скакать на площади и кричать «Украиняку на гиляку» озвучьте пожалуйста

                #870663
                • 2
                  Е.Юрий Е.Юрий
                  30.12.1619:32:28

                  Я ни за какую. Но если ты бандерлог и нацист и яро ненавидишь «москалей» — то и бесплатно, осталось проплатить — что это правильно, патриотично, «правильно» подать в СМИ, показать, что белое это черное, а черное это белое, запугать расправой, поставить «правильных» министров и руководителей — вот и готова атмосфера. Хотя кучка бандерлогов, нацистов и скакунов это не все люди. Это отработанные сценарии — Грузия, Ливия и еще много, много стран и везде кровавый след пиндосов и европейцев.

                  #870674
                  • 2
                    Нет аватара часыпеск
                    30.12.1619:44:48

                    Я ни за какую. Но если ты бандерлог и нацист и яро ненавидишь «москалей» — то и бесплатно

                    Правильно,вы как и все остальные граждане России,ни за какую сумму не станете скакать и кричать «Украиняку на гиляку». А может стоит снять розовые очки и признать наконец,что население Украины несколько отличается от граждан России,и прекратить эти зловредные разговоры о братстве

                    #870682
                    • 5
                      Е.Юрий Е.Юрий
                      30.12.1620:09:39

                      Отличаются западенци — эти хуже немецких нацистов, а восточная часть — это часть Российской империи, приписанной Лениным Украине в 20-х годах — в большинстве адекватные люди, к ним же относится и Донбасс с Луганском, только они сумели вовремя отойти — хватило решимости, сил и средств.

                      Отредактировано: Е.Юрий~21:27 30.12.16
                      #870688
                      • 3
                        goryachee_leto goryachee_leto
                        31.12.1601:32:06

                        Отличаются западенци — эти хуже немецких нацистов, а восточная часть — это часть Российской империи, приписанной Лениным Украине в 20-х годах — в большинстве адекватные люди, к ним же относится и Донбасс с Луганском, только они сумели вовремя отойти — хватило решимости, сил и средств.

                        Бред.

                        В ВСУ полно бойцов из Днепр-ка, Николаева и т. д.

                        Больше всего рвут задницу.

                        А западенцы в Польшу таскают сигареты и спиртное — им не до этого.

                        Короче, свидомизм даже больше распространен на востоке страны — они стараются доказать свою нужность, как холуи, а западным до этого по**ю — они и так типа главные на РУине.

                        #870819
                        • 1
                          Е.Юрий Е.Юрий
                          31.12.1602:21:57

                          Да тварей везде хватает и на востоке в том числе.

                          Отредактировано: Е.Юрий~03:39 31.12.16
                          #870849
                        • 1
                          Макс Южный
                          31.12.1608:46:21

                          На востоке Украины это агрессивное меньшинство против пассивного большинства на западе.

                          В целом же расклад такой, что на юге-востоке Украине большинство людей адекватны, в отличие от запада и центра.

                          #870880
      • 8
        Чиполлино Чиполлино
        30.12.1618:25:39

        Честно говоря, уже в 2011-2013 годах они поставляли просто хлам. В большинстве случаев это был старый советский задел. На сегодняшний день о разрыве кооперации с ними не жалеем.

        Отредактировано: Чиполлино~19:26 30.12.16
        #870645
        • 1
          Е.Юрий Е.Юрий
          30.12.1618:43:26

          Так не развивались — пилили деньги, а предприятия не модернизировались, кадры терялись, вот и результат. Сами виноваты.

          #870650
      • 7
        Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
        30.12.1619:09:51

        А я не спорю, что на Украине большинство населения — вполне адекватные люди, выступающие за восстановление отношений с Россией. По моему мнению, между русскими и украинцами нет никакой разницы, это один большой незаконно разделенный народ. Да и экономический коллапс России в 90-х во многом связан с разрывом промышленных связей с постсоветскими республиками, особенно с Украиной. Но мы живем в реальности. А реальность такова, что, к великому сожалению, русофобская прозападная марионеточная власть на Украине может закрепиться надолго, а из части некогда единого народа будет будет создан ярый антироссийский таран. Из украинцев выбьют всю «русскость». И мы вряд ли что-либо сможем противопоставить. Разве что прямой военный конфликт, но на это точно никто не пойдет. Поэтому нужно готовиться к тому, что мы теряем Украину навсегда. Так что развиваемся и замещаем весь импорт в первую очередь в областях, связанных с государственной безопасностью России.

        Отредактировано: Руслан Алатарцев~20:11 30.12.16
        #870664
        • 2
          Е.Юрий Е.Юрий
          30.12.1619:39:00

          закрепиться надолго

          Не закрепиться — она держится пока денег выделенных на революцию хватает проплатить верхушку и нацистов. При этом в экономике катастрофа. Когда дойдет до точки кипения — будет взрыв, так как денег для экономики не предвидится. А нормальных людей никогда не переделать — исключено.

          #870678
          • 0
            Нет аватара sergkob
            31.12.1606:42:37

            Сожалею, но молодежь в Украине стала русофобами. Украина потеряна для русского мира.

            #870873
        • 2
          Yuriy Sobeshchakov
          31.12.1605:14:33

          А я спорю, и могу на собственном опыте рассказать о ситуации в Полтаве например. Самом сердце Украины. И про мой родной Николаев могу сказать, тоже. Хотя живу давно уже за пределами страны, ситуацию отслеживаю, и она не так радужна, как считают те, кто утверждают что большенство там нормальные. Не нормальные, особенно те кто моложе 30-ти.

          #870868
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