«НефАЗ» перешел на производство пассажирских автобусов по полному циклу

27 декабря 2016 года произошло историческое событие для Нефтекамского автозавода. В торжественной обстановке, в присутствии коллектива автобусного производства и работников других подразделений было презентовано первое автобусное шасси, изготовленное в ПАО «НЕФАЗ».

По этому случаю прямо в сборочном цехе № 23 была оборудована импровизированная сцена, а производственная площадка временно превратилась в площадку танцевальную и музыкальную: выступить перед заводчанами пригласили инструментальную группу «Рэд бэнд диксиленд», солистов шоу-группы «Эксклюзив», заводского исполнителя Айдара Мусина (ОИиКТ). «Живые» инструментальные импровизации, песни и зажигательные танцы, воздушные шары, Дед Мороз и Снегурочка — все создавало праздничную атмосферу и приподнятое настроение.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор завода Сергей Геннадьевич Зуйков. Он также вручил Благодарственные письма за безупречный труд, высокие производственные показатели электросварщику Р.А. Габдуллину, слесарям МСР А.Р. Мирсаетову, Д.В. Петрову, Ю.В. Федорову, слесарю-электромонтажнику А.А. Коновалову, ведущему инженеру-технологу Р.А. Исламову и инженеру-технологу ОГТ М.Б. Зайниеву. Все они трудились над созданием и изготовлением первого автобусного шасси, стояли, как говорится, у истоков.

Так же в декабре, в 2000-м году состоялась презентация первого пассажирского автобуса НЕФАЗ-5299 на шасси КАМАЗ-5297. Прошло ровно 16 лет, и теперь на Нефтекамском автозаводе осуществляется полный цикл производства пассажирских автобусов НЕФАЗ. Для Нефтекамского автозавода новое производство — это новые рабочие места, новые компетенции, повышение объемов выпуска продукции, снижение себестоимости и большая ответственность за качество пассажирских автобусов.