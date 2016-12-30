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Производство

«НефАЗ» перешел на производство пассажирских автобусов по полному циклу

27 декабря 2016 года произошло историческое событие для Нефтекамского автозавода. В торжественной обстановке, в присутствии коллектива автобусного производства и работников других подразделений было презентовано первое автобусное шасси, изготовленное в ПАО «НЕФАЗ».

По этому случаю прямо в сборочном цехе № 23 была оборудована импровизированная сцена, а производственная площадка временно превратилась в площадку танцевальную и музыкальную: выступить перед заводчанами пригласили инструментальную группу «Рэд бэнд диксиленд», солистов шоу-группы «Эксклюзив», заводского исполнителя Айдара Мусина (ОИиКТ). «Живые» инструментальные импровизации, песни и зажигательные танцы, воздушные шары, Дед Мороз и Снегурочка — все создавало праздничную атмосферу и приподнятое настроение.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор завода Сергей Геннадьевич Зуйков. Он также вручил Благодарственные письма за безупречный труд, высокие производственные показатели электросварщику Р.А. Габдуллину, слесарям МСР А.Р. Мирсаетову, Д.В. Петрову, Ю.В. Федорову, слесарю-электромонтажнику А.А. Коновалову, ведущему инженеру-технологу Р.А. Исламову и инженеру-технологу ОГТ М.Б. Зайниеву. Все они трудились над созданием и изготовлением первого автобусного шасси, стояли, как говорится, у истоков.

Так же в декабре, в 2000-м году состоялась презентация первого пассажирского автобуса НЕФАЗ-5299 на шасси КАМАЗ-5297. Прошло ровно 16 лет, и теперь на Нефтекамском автозаводе осуществляется полный цикл производства пассажирских автобусов НЕФАЗ. Для Нефтекамского автозавода новое производство — это новые рабочие места, новые компетенции, повышение объемов выпуска продукции, снижение себестоимости и большая ответственность за качество пассажирских автобусов.

http://www.nefaz.ru/news/proizvodstvo-avtobusnykh-shassi-pervoe-poshlo/

НЕФАЗ
  • 8
    moskovskiy-310 moskovskiy-310
    30.12.1614:29:07

       

    #870552
  • 13
    goryachee_leto goryachee_leto
    30.12.1614:53:58
    • 1
      Нет аватара Алина Солнцева
      30.12.1623:28:50

      "НефАЗ" перешел на производство пассажирских автобусов

      В ролике, как всегда: начальства много, готового автобуса мало!   

      #870778
      • Glass Glass
        01.01.1722:20:31

        Автобус городской НЕФАЗ-52998

        НЕФАЗ — 5299-011

        НефАЗ-52999

        Отредактировано: Glass~22:27 01.01.17
        #870960
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    • 9
      Siberian Siberian
      30.12.1617:21:34

      ссылочку приложите?

      #870627
    • 11
      Нет аватара brat_po_razumu
      30.12.1620:20:18

      Товарищ — иногда лучше жевать, чем говорить. Бо говоря глупости — демонстрируешь только свою убогость, и более — ничего. Всего-то ничего написал, пару строк, а убогость продемонстрировал — на 100%.

      Автобусы НефАЗ — на шасси разработки КамАЗа, о чем и в статье сказано, и вообще известно. Высочайшая степень надежности КамАЗовских шасси неоднократна показана, в том числе — на самых сложных ралли в мире, на ралли Дакар.

      #870698
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • 0
          Andrey Y Andrey Y
          30.12.1622:23:11

          ОК, так «немцы» или VOLVO продали?

          #870742
          • -7
            немо немо немо немо
            30.12.1623:13:50

            Читайте внимательно: Данная схема показана условно .

            Почти все наши автобусы это лицензионные покупки причём через третьи руки.

            Не важно какие страны .

            Почти не важно …ибо последние электробусы это покупки у Китая которому тоже давно кто-то продал завод…

            Увы, это не факт, а гораздо хуже , — так оно и есть на самом деле .

            ----------------------------------

            Шасии Камаза в этом автобусе случайно не с двигателями CUMMINS 6ISBe4 270В

            и коробкой передач ZF 6HP 504C

            Voith D 854.3Е ???

            Наверно рама с колёсами там российская …хотя про шины я не уверен…

            #870766
            • 6
              Armine Armine
              30.12.1623:23:54

              хотя про шины я не уверен…

              На представленном видео шины Tyrex. Производитель www.cordiant.ru Россия    

              Новости+

              #870774
              • -9
                немо немо немо немо
                30.12.1623:52:11

                уряяяя    

                а этот завод шин мы купили тоже через третьи руки ?

                или напрямую списанный у французов или кого там?

                Отредактировано: немо немо~00:55 31.12.16
                #870790
                • 10
                  Нет аватара brat_po_razumu
                  31.12.1603:00:30

                  Есть такое занятие — задавать никчемные вопросы. Занятие малопочтенное, презираемое.

                  Товарищ, неужели ты думаешь, что участники сайта будут тратить свое время на поиск информации для тебя?

                  Шины Кордиант — это Омский (основан в 1940 г) и Ярославский (основан в 1932 г) шинные заводы.

                  #870859
                • 1
                  Нет аватара silicoid
                  31.12.1613:02:14

                  Кажется уже кого-то пора банить за тупой троллинг

                  #870917
            • 8
              Нет аватара brat_po_razumu
              31.12.1603:06:02

              Почти все наши автобусы это лицензионные покупки причём через третьи руки.

              Товарищ — у нас на сайте принято отвечать за свои слова. Извиняться за ложь — или будет бан.

              Итак — КАКИЕ ИМЕННО (большинство!!!) производимых в России автобусов производятся по лицензии???

              #870861
              • немо немо немо немо
                02.01.1716:53:13

                Ну раз принято отвечать, значит начнём с Вас, как читателя и писателя со стажем. И будем поступать юридически правильно , — исходя из презумпции невиновности. Моё утверждение правильно пока не доказано обратного, а я свою невиновность доказывать не обязан так как изначально не виновен.    

                Грозить не кулюторно в диалоге.

                Вы покажите хоть одного дизайнера или фирму опубликовавших дизайн -проект хоть одно автобуса ( кроме ПАЗика) и запустивших их в производство. Если наши их не разрабатывали, то откель они взялись ?

                Мне даже знать страну и наличие лецензии не обязательно , — если наши их не разрабатывали, значит штампы, документы, линии были куплены либо с лицензией либо по списанию у Китая, Турции, Словении итд итп .

                --------------------------------------

                Увы и все последние электропоезда Ласточка и Сапсан не наши хотя Ласточки вроде и будут собирать у нас .

                В то время когда большинство железнодорожных предприятий переведено на четырёхдневную работу и не может своим рабочим обеспечить среднюю зарплату в 1000 баксов, в Сименсе строят новые цеха для сапсанов под Россию с оплатой рабочим 3000 евро и инженерам 5000 …За наши деньги.

                Отредактировано: немо немо~17:21 02.01.17
                #871108
            • 6
              moskovskiy-310 moskovskiy-310
              31.12.1606:43:20

              то шасси неправильные,то движки.то резина…

              бедные боинги,как же они летают с кровавым АВИСМовским титаном…или американская космонавтика на кузнецковских движках…

              только «отсталая» Россия ничегонепроизводит…остальные всё делают исключительно сами…

              #870874
            • 2
              Dani Max Dani Max
              31.12.1610:22:44

              Почти все наши автобусы это лицензионные покупки причём через третьи руки.

              бред сморозили

              #870886
              • немо немо немо немо
                02.01.1716:37:52

                хорошо если я ошибаюсь, вы покажите дизайн какой-либо нашей компании и просто дизайнера, который разработал автобус ???

                А если их никто не разрабатывал из наших, откель они взялись?

                #871104
            • NOMAD ** NOMAD **
              01.01.1721:26:02

              А у меня кот персидский. Жрёт Вискас, писает какает в Кетсат. Шерстяная, жирная, обнаглевшая сволочь. Шестой год собираюсь задушить пи3дюka — Не жрёт наши сосиски. Предатель!

              #870947
        • 4
          Нет аватара brat_po_razumu
          31.12.1602:47:30

          Уважаемый товарищ — ты написал глупость, не осиливши даже чтение короткой статьи, в которой ясно сказано (да это и так известно всем сколь-либо интересующимся вопросом), что шасси — разработки КамАЗа.

          НефАЗы всегда, с первого автобуса, строились на надежном камазовском шасси.

          Зачем ты продолжаешь тиражировать свои глупости?

          #870856
          • 8
            moskovskiy-310 moskovskiy-310
            31.12.1606:44:45

            это называется накидать г…на на вентиллятор…кучу глупостей понаписано,а потом с 10-к людей пытаются разгрести этот бред

            #870875
  • -7
    немо немо немо немо
    31.12.1601:50:44

    будем считать , — это полный цикл…

    #870834
  • Нет аватара trapapa
    02.01.1715:04:18

    Вопрос насколько они будет удобные. А то у нас очень любят скотовозки сооружать.

    #871079
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