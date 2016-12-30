Обзор новых производств: декабрь 2016 г.

В обзор включены 8 наиболее крупных производств, открытых в декабре.

4 декабря

В г. Кыштым Челябинской области открыта вторая очередь фабрики глубокого обогащения кварца.

Продукция «Русского кварца» — высокочистый кварцевый концентрат, используемый в целом ряде высокотехнологических отраслей. 97% продукции отправляется на экспорт. Общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

Запуск 2-й очереди увеличит объем производства в три раза, что позволит компании занять до 25% мирового рынка. Создано 80 новых рабочих места, всего на предприятии занято 250 человек.

5 декабря

В г. Челябинск, на промплощадке Челябинского трубопрокатного завода запущена новая линия предприятия «Этерно».

Запуск линии штампосварных деталей (разрезных тройников) с использованием нанотехнологий стал конечным звеном в замещении импорта при производстве магистральных трубопроводов.

Всего на заводе «Этерно», введённым в эксплуатацию в конце 2015 года, создано порядка 500 рабочих мест. Инвестиции в проект на конец этого года составляют 7,2 млрд рублей, из них 5 млрд рублей - средства «Роснано».

14 декабря

В Подольском районе Московской области открыт завод по производству основных несущих конструктивных элементов зданий.

Завод расположен на территории индустриального парка PNK-Валищево. Это уже четверытй завод группы компаний PNK в Подмосковье.

Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. На новом предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

16 декабря

В г. Когалым Ханты-Мансийского АО введён в промышленную эксплуатацию завод вентильных двигателей ПАО «Лукойл».

Производство рассчитано на выпуск более 5000 двигателей в год. Они работают в составе установок погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти.

На данный момент на заводе занято 100 человек, всего планируется создать 500 рабочих мест. Предприятие создано на базе ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

19 декабря

В г. Невинномысск Ставропольского края открыта первая очередь завода по производству по производству алюминиевых радиаторов отопления.

Общая сумма в строительство трёх очередей ООО «Невинномысский радиаторный завод» превысит 1 млрд рублей. На заводе будет создано 153 рабочих места.

Проектная мощность завода составляет до 7 млн секций в год, что покроет потребности 7 процентов отечественного рынка и снизит зависимость от импортных поставок.

20 декабря

В ЗАТО Заречный Пензенской области открыто новое производство подразделения госкорпорации «Росатом» АО «НИИграфит».

ООО «С-плюс» производит полимеры, модифицированные фуллеренами С60 и С70 (наночастицы на основе углерода). Планируется также выпускать широкий ассортимент полимеров со специальными свойствами (пенополиуретаны, полиуретановые эластомеры, а также пенополиуретановые системы с заданной плотностью).

Продукция может применяться в различных отраслях промышленности, включая космическую, авиационную, атомную отрасли. Пока на производстве занято 60 человек, всего планируется создать до 300 рабочих мест.

22 декабря

В г. Курган состоялось открытие нового фармацевтического предприятия.

Общая стоимость проекта ООО «Велфарм» — 1,1 млрд рублей. Сейчас на предприятии работают около 80 человек, всего будет создано 334 рабочих места.

Ассортиментный ряд предприятия — более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими. Часть продукции планируется экспортировать.

В г. Самара открыт производственный комплекс ПАО «Салют» по выпуску комплектующих для авиационного и морского вооружения.

Под нужды нового комплекса модернизировано 4100 квадратных метров механосборочного цеха. Объём инвестиций составил 800 млн рублей.

С запуском нового производства планируется создать до 250 рабочих мест, 70 специалистов уже приступили к работе.

Кроме того, в декабре открыты:

Производственный комплекс по отгрузке и паллетированию цементной продукции АО «Кавказцемент» холдинга «Евроцемент групп» (Карачаево-Черкесия)

Новый цех по выпуску полимерных упаковочных многослойных пленок ЗАО «Силд Эйр Каустик» (г. волгоград)

Новый цех по производству комплектующих для реактивных систем залпового огня АО «Мотовилихинские моторы» (г. Пермь)

Производство нитритной соли для колбасных изделий ПАО «Соль Руси» (Ленинградская обл.)

Линия по производству акриловых дисперсий ПАО «Пигмент» (г. Тамбов)

Линия по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний АО «Верофарм» (г. Белгород)

Линия по производству лекарственных препаратов компании Pfizer ООО «НТФФ «Полисан» (г. Санкт-Петербург)

Новый производственный корпус по выпуску гигиенической продукции ООО «Белла» польской компании TZMO SA (Московская обл.)

Завод по производству газгольдеров промышленного и бытового назначения ЗАО «Реал-Инвест» (Нижегородская обл.)

Новый производственный корпус приборостроительного предприятия ООО «НТЦ «Восток» (Татарстан)

Производство пиломатериалов ООО «Ксилотек-Сибирь» (Красноярский край)

Первая очередь деревообрабатывающего комплекса ООО «НашЛес» (Кемеровская обл.)

Производство антистатических стеклопластиковых труб высокого давления с одностенными углеродными нанотрубками ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» (г. Казань)

Производство гранулированного сульфата аммония ОАО «Михайловский завод химических реактивов» (Алтайский край)

Производство топливных насосов высокого давления экологического стандарта «Евро-5» ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» группы ГАЗ (г. Ярославль)

Домостроительный комбинат «ХХI век» ООО «Жильё-инвест» и НПЦ «Стройтех» (г. Пенза)

Новый цех по производству минерального порошка для асфальтобетонных смесей ООО «Стройиндустрия-В» (Московская обл)

Комбикормовый завод ООО «Новоеловская птицефабрика» (Алтайский край)

Линия по производству печенья ООО «Келлогг Рус» (Воронежская обл.)

Линия по переработке молока группы компаний «Галактика» (Ленинградская обл.)

Линия по производству сливочного масла и спреда ООО «Тульчинка.Ru» (Белгородская обл.)