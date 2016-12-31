Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира, сообщил Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter .

Российский мегаполис приблизился к уровню таких городов, как Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж благодаря работам по световому оформлению, отметил мэр.

Мэр также выбрал событие года для города, которым, по его словам, стало открытие Московского центрального кольца (МЦК). Новая железнодорожная магистраль экономит время пассажиров в пути и способствует развитию территорий вокруг него, написал Сергей Собянин.