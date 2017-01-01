Агропром в декабре 2016 года

В декабре 2016 года агропромышленный комплекс страны продолжал оставаться одним из локомотивов экономики и наращивал обороты.

За 11 месяцев этого года прирост продукции сельского хозяйства составил 4,1%, в том числе в ноябре — 5,6% .

В декабре 2016 года в стране введены в эксплуатацию или модернизированы 19 предприятий с капиталовложениями более 100 млн. рублей, в том числе минимум 5 объекта с инвестициями более 1 млрд. рублей.

В составе запущенных объектов 4 свинокомплекса, 3 молочные фермы, 1 птицефабрика, 6 тепличных комплексов, 1 плодоовощная база, 1 биофабрика, 1 комбикормовый завод, 1 линия по переработке молока.

Из агропромышленных предприятий в декабре отличилась компания «АГРОЭКО» (№ 14 в списке российских производителей свинины), которая открыла в Воронежской области 3 свинокомплекса с общими инвестициями более 4 млрд. рублей:

— 1 декабря после модернизации открылся цех фасовки и упаковки сыра компании «Умалат» в г. Севск Брянской области. Для расширения завода выстроен новый корпус, на заводе установлена новая система вентиляции, с двумя степенями очистки воздуха. В цехе установлены автоматические линии фасовки. Завершение работ позволит в 2,5 раза увеличить объем производства продукции. В модернизацию компания инвестировала более 300 млн. рублей,

— 1 декабря состоялось открытие свинокомплекса «Мечетский» компании «АГРОЭКО», расположенный в Бобровском районе Воронежской области. Свинокомплекс стал 6 объектом компании, открытом в рамках реализации третьей очереди инвестиционного проекта. Свинокомплекс состоит из 10 цехов, общая производственная площадь производственных корпусов составляет 34 тыс. м2. Производственная мощность комплекса 9,5 тыс. тонн при единовременном содержании 43 тыс. голов. Реализация в год составляет 80 тыс. голов. При реализации проекта создано 57 рабочих мест,

— 2 декабря введена в эксплуатацию первая очередь молочного комплекса «Дамате» в Тюменской области. Он включает два коровника на 1980 мест, здание для содержания телок случного возраста на 540 скотомест, здание для содержания нетелей на 720 скотомест, четыре телятника для животных в возрасте 3-12 месяцев на 2400 мест, доильно-молочный блок с доильным залом типа «Карусель» на 40 мест, родильное отделение, системы навозоудаления и сепарации, вспомогательные и административные объекты. Первая партия 400 голов прибыла на ферму из Голландии — это телки в возрасте 12-13 месяцев голштинской породы. Общая стоимость проекта — 5,6 млрд. рублей,

— 2 декабря в Челябинской области заработала биофабрика агрокомплекса «Чурилково» по производству биологических средств защиты растений. Созданы современная лаборатория и научно-производственный центр «Энтариум». Сейчас биофабрика производит 6 видов полезных насекомых, в дальнейшем их число возрастет до 11. Мощность первой очереди современной биофабрики составляет до 6 миллиардов особей в год. После запуска второй очереди в 2017 году годовой объем производства составит 150 миллионов особей. В перспективе агрокомплекс планирует способен импорт энтомофагов на 40 процентов.

— Первая в Коми полностью роботизированная молочная ферма была открыта 2 декабря в селе Пезмег Корткеросского района республики Коми. Рассчитана ферма на стадо до 300 голов и должна полностью окупиться за 6 лет. Общая стоимость проекта — 133 миллиона рублей, 93 миллиона из которых — бюджетные средства. Идея создания в Пезмеге роботизированной фермы принадлежит местному сельхозпредприятию ООО «Северная нива»,

— 7 декабря в пригороде Якутска состоялось открытие первой очереди тепличного комплекса на территории индустриального парка «Кангалассы». Первая очередь круглогодичной теплицы предполагает ввод 1 000 м2 площадей, где будут выращиваться овощи в зимних условиях при помощи инновационных японских технологий. К 2025 году тепличный комплекс в селе Сырдах сможет обеспечивать население города Якутска и близлежащих улусов огурцами на 56,4%, томатом — 15,7% и зеленью на 8%,

— 14 декабря комбинат «Волга» в Балаковском районе Самарской области завершил третью очередь инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса. В этом году на предприятии построено 2,4 га площадей, при этом в новых теплицах на 80% использованы отечественные материалы. Стоимость проекта — 187 млн. рублей, запуск новых теплиц позволит получать более 1,4 тыс. тонн овощей в год,

— В д. Юраково Чебоксарского района Чувашии после реконструкции открылась теплица агрофирмы «Ольдеевская» площадью 2,2 га. Уже в январе здесь будет высажена рассада огурцов. А к середине февраля на этих площадях планируют получить новый урожай. Общий объем инвестиций составил более 400 млн. рублей. Всего агрофирма имеет 25,14 га остекленных теплиц, в том числе 0,48 га — под рассадным комплексом. В нынешнем году валовой сбор овощей здесь составил 10 169,7 тонн при урожайности 40,45 кг/м2,

— Завод по производству семян сельскохозяйственных культур построен в Кочубеевском районе Ставропольском крае. В создание предприятия вложено 600 млн. рублей. Завод будет специализироваться на выпуске элитных семян и посадочной продукции сельскохозяйственных культур. Согласно планам, предприятие будет обеспечивать сельское хозяйство региона до 50%,

— 16 декабря компания «АГРОЭКО» открыла 2 свинокомплекса в Воронежской области: в Новохоперском районе свинокомплекс «Троицкий», инвестировав в него 1,4 млрд. рублей, а также свинокомплекс «Октябрьский» в Поворинском районе. Каждый комплекс рассчитан на содержание 43 тыс. голов. Производственная мощность объектов 9500 тонн в год каждый. В каждом свинокомплексе 10 цехов. «Октябрьский» стал 8 комплексом, открытым в рамках реализации третьего этапа развития ГК «АГРОЭКО». Всего предусмотрено запустить в эксплуатацию 10 объектов. Они увеличат маточное стадо предприятия на 15 тыс. голов. После выходов новых производственных площадок на полную мощность совокупное производство компании «АГРОЭКО» составит 150 тыс. тонн мяса в год.

— Крестьянско-фермерское хозяйство «Калина» в Черняховском округе Калининградской области открыло современное плодо-овощехранилище. Оно вмещает до 5 тысяч тонн картофеля, 3,5 тысячи тонн моркови и 600 тонн яблок. Всего в строении оборудовано семь камер. Общий объём инвестиций в проект составил около 380 млн. рублей,

— Комбинат «Галактика» в Ленинградской области, крупнейший на Северо-Западе производитель молока и молочной продукции, установил новую производственную линию за 200 млн. рублей для расширения производства и запуска новых продуктов. Новая линия выпускает питьевые йогурты, йогуртовые смузи, протеиновые коктейли, сывороточные напитки. Объем производства молочной продукции в 2016 году составит 140 тыс. т (в целом по Ленобласти — 176,6 тыс. т),

— 22 декабря птицефабрика по выращиванию кур бройлеров ООО «Новые технологии» открылась в с. Малодубенское Орехово-Зуевского района Подмосковья. Всего комплекс по откорму птицы в Малой Дубне насчитывает 30 птичников, пока запущены в производство 12,

— в пос. Космодемьянском Гурьевского округа Калининградской области запущена в эксплуатацию племенная свиноферма. Проектная мощность фермы составляет 7 тыс. животных и 30 тыс. товарных свиней. Новое предприятие принадлежит группе компаний Russia Baltic Pork Invest ASA,

— 23 декабря в с. Новоберёзовка Тальменского района Алтайского края запущен комбикормовый завод на птицефабрике «Новоеловской» проектной мощностью 5 тонн в час. Подготовить площадку, провести строительные работы, установить оборудование специалистам удалось всего за девять месяцев. Объем вложенных инвестиций в проект составляет 120 млн. рублей. Собственный комбикормовый завод позволит птицефабрике снизить себестоимость выпускаемого мяса птицы, которого выпускается 400 тонн в месяц,

— 24 декабря в башкирском селе Буздяк открылся тепличный комплекс индивидуального предпринимателя Хабибрахманова. Площадь объекта достигает 6 га, а объем инвестиций — свыше 1 млрд. рублей. Социальный эффект от строительства — 70 рабочих мест с уровнем зарплаты не менее 18 тысяч рублей в месяц. Комплекс оснащен современным технологическим оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Огурцы выращиваются на основе малообъемной технологии с применением электродосвечивания. Это позволяет выращивать продукцию круглый год, достигая урожайности 100-120 кг с 1 м2,

— Компания «Овощи Ставрополья», входящая в состав агрохолдинга «Эко-культура», ввела в эксплуатацию третью очередь круглогодичной теплицы в станице Марьинской Кировского района площадью 21,8 га, которая позволит выращивать более 15 тысяч тонн овощной продукции в год и выйти на круглогодичный цикл производства.

Введение в эксплуатацию третьей очереди теплицы стало завершающим этапом реализации крупного инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд. рублей и позволило расширить площадь тепличных комплексов на Ставрополье до 60 га. Производственные площади в Кировском районе дадут порядка 260 новых рабочих мест, здесь будут выпускать половину всех тепличных овощей в Ставропольском крае,

— 26 декабря современный тепличный комплекс открылся на Сахалине. Теплицы площадью 2 гектара построило одно из ведущих хозяйств Сахалинской области — АО «Совхоз «Тепличный», расположенное в Южно-Сахалинске. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1600 тонн свежих овощей. Новые теплицы хозяйство возвело на месте старых и неэффективных. Произошла полная замена водовода и теплотрасс. Кроме того, для использования технологии светокультуры была возведена новая подстанция мощностью 3 мегаватта,

— 29 декабря в с. Гуляшор Прилузского Коми района открыт коровник на 480 голов КРС и доильный цех — первый этап проекта ООО «Южное» по масштабному расширению молочной фермы. Всего в течение года в стройку было вложено около 125 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. Весной 2017 года начнётся реализация второго и третьего этапов проекта (строительство коровника и родильного отделения), при этом поголовье скота в хозяйстве вырастет с 600 до 1200 голов.

Кроме того, в конце года введены в эксплуатацию более 25 небольших предприятий с капиталовложениями от 10 до 100 млн. рублей.

Предыдущие обзоры:

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