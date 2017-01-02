На «Зеленодольском заводе имени А.М.Горького» состоялось открытие нового участка станков

1 января 2017 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (предприятие входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») состоялось открытие нового участка станков с ЧПУ в цехе нефтегазового оборудования № 9 и осмотр испытательного участка сборки палубного оборудования.

В рамках программы модернизации и технического перевооружения были закуплены и установлены четыре современных высокотехнологичных станка, которые позволят увеличить качество обрабатываемых деталей, сократить время производственного цикла изготовления изделий и повысить культуру производства. Также на участке был выполнен ремонт и реконструкция производственных помещений, выполнен монтаж систем электроснабжения.

Осмотр испытательного участка сборки палубного оборудования состоялося в рамках работы производственного предприятия «Адриа Винч Зеленодольск», созданного в мае 2016 года на базе АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» совместно с хорватской компанией Adria Winch.

«Адриа Винч Зеленодольск» (www.awzd.ru ) специализируется на выпуске якорно-швартовного и спуско-подъемного оборудования, промысловых лебедок для рыболовной отрасли, лебедок специального назначения (буксирных, исследовательских, лебедок для гидролокаторов и др.)

Компания ООО «Адриа Винч Зеленодольск» создана в ходе реализации на заводе имени Горького программы импортозамещения. Уже подписаны первые контракты на поставку в 2017 году современных якорно-швартовных шпилей, изготовленных по европейской технологии, но с «российской пропиской». Планируется, что уровень локализации в ближайшие 2-3 года достигнет 100%, а предполагаемый ассортимент палубного оборудования уже сейчас может применяться на всех строящихся кораблях РФ.