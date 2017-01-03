Крупнейшие агропроекты 2016 года (часть 1)

В обзор включены проекты российских компаний в агропромышленном секторе экономики, реализованные в 2016 году. Критерием отбора является объём годовых инвестиций компании в размере более 2 млрд. рублей (насколько это возможно было определить).

1. Мощную инвестиционную компанию с вложениями более 20 млрд. рублей провела Группа компаний «АгроКомплектация» (№ 6 в российском списке производителей свинины), которая в течение года ввела в эксплуатацию 9 крупных объектов в Курской и Тверской области — 6 свиноводческих комплексов, молочный комплекс, молочный завод и мясоперерабатываюий завод:

— в марте введён в эксплуатацию «Платавский» свинокомплекс в Конышевском районе Курской области. Комплекс рассчитан на 71 тыс. голов единовременного содержания, выход полную проектную мощность запланирован на март 2017 года,

— в апреле — «Жигаевский» свинокмплекс в Конышевском районе Курской области. Выход комплекса на полную производственную мощность запланирован на апрель 2017 года. рассчитан на 37 тыс. голов,

— 16 июня заселён первый корпус свинокомплекса «Генеральшинский» в Дмитровском районе Курской области. Свинокомплекс к середине 2017 года выйдет на полную проектную мощность. Проектная мощность на 37 тысяч голов свиней,

— 17 июня введён свинокомплекс «Селиховский» в Конаковском районе Тверской области. Мощность комплекс середине 2017 года достигнет 71 тыс. голов,

— 7 сентября на Беляевский свинокомплекс завезли первую партию свиней. На свинокомплексе запущены 9 корпусов. Комплекс рассчитан на 37 тыс. голов единовременного содержания,

— в октябре открыт свинокомплекс «Старогородский» в Дмитриевском районе Курской области. В начале сентября была поставлена первая партия свиней. Мощность комплекса 37 тыс. голов свиней,

— 29 июня введён в эксплуатацию молочный комплекс в Конышевском районе Тверской области на 6 тыс голов крупного рогатого скота: 3100 голов дойных коров и 2900 голов молодняка. Стоимость проекта 5,6 млрд. рублей,

— осенью открыт Дмитрогорский молочный завод в Конковском районе Тверской области,

— 22 ноября запущен в эксплуатацию крупный мясоперерабатывающий комплекс в с. Линец в Железногорском районе Курской области. Это одно из крупнейших в России предприятий мясопереработки. Проектная мощность — 100 тыс. тонн свинины в год. Численность персонала достигнет 1200 человек. Инвестиции в проект составили 8 млрд. рублей,

2. Группа компаний «АГРОЭКО» (№ 14 в российском списке производителей свинины) в течение года запустила 6 объектов в Воронежской области общей стоимостью более 5 млрд. рублей, в том числе 3 свинокомплекса:

— 29 марта открыт карантин на 500 мест в Бутурлиновском районе,

— 8 июня — станция искусственного осеменения в Таловском районе,

— 16 ноября в Бутурлиновском районе Воронежской области запущен селекционно-генетический центр ГК «Агроэко». Общая мощность комплекса составляет 1,5 тысячи племенных хряков в год, 3,5 тысячи чистопородных племенных свинок в год и 15 тысяч гибридных животных. Селекционно-генетический центр рассчитан на 35 тысяч голов единовременного содержания. Инвестиции в проект составляют 2 млрд. рублей,

— 1 декабря состоялось открытие свинокомплекса «Мечетский», расположенного в Бобровском районе. Свинокомплекс состоит из 10 цехов, общая производственная площадь производственных корпусов составляет 34 тыс. м2. Производственная мощность комплекса 9,5 тыс. тонн при единовременном содержании 43 тыс. голов. Реализация в год составляет 80 тыс. голов,

— 15 и 16 декабря компания «АГРОЭКО» открыла 2 свинокомплекса: в Новохоперском районе свинокомплекс «Троицкий» и свинокомплекс «Октябрьский» в Поворинском районе. Каждый комплекс рассчитан на содержание 43 тыс. голов. Производственная мощность объектов 9500 тонн в год каждый. В каждом свинокомплексе 10 цехов. Стоимость каждого объекта 1,4 млрд. рублей.

После выходов новых производственных площадок на полную мощность совокупное производство компании «АГРОЭКО» составит 150 тыс. тонн мяса в год.

3. Агрохолдинг «Мираторг»(№ 1 в производстве свинины и говядины в России):

— 14 июля в Смоленской области запустил животноводческую ферму на 5000 голов мясного направления.

Заканчивается строительство ещё 5 ферм в Смоленской и Тульской областях, в проект вложено 2,3 млрд. рублей, на фермах будет создано 400 рабочих мест,

- до 45 тыс. голов увеличено стадо крупного рогатого скота мясного направления в Калининградской области (на 5000 голов),

— на 150 тыс. га увеличена площадь сельхозугодий.

4. Группа компаний «Черкизово» (№ 2 в производстве мяса птицы в России, № 3 в производстве свинины):

— 3 февраля запустила инкубатор «Тамбовской индейки» в Тамбовской области,

— полностью укомплектовала новый свинокомплекс «Белый колодец» в Мценскомрайоне Орловской области,

— 2 июня ввела в строй 24 новых птичника на Константиновской птицефабрике в Раменском районе Московской области, что позволит увеличить производство на птицефабрике готовой продукции на 12 тысяч тонн в год. Инвестиции в данный проект составили 650 млн. рублей,

— в июле запустила комбикормовый завод мощностью 180 тыс. тонн в год и элеватор вместимостью 90 тыс. тонн зерна на «Тамбовской индейке»,

— открыла 7 сентября первую очередь птицеводческого кластера в Липецкой области стоимостью 3 млрд. рублей. В составе первой очереди — 2 цеха ремонтного молодняка с годовым выпуском по 220 тыс. кур для родительского стада кур мясного направления. Заканчивается строительство 4 цехов родительского стада кур.

5. ГК «Евродон» (№ 1 в производстве индейки):

— 7 июля запустила в Ростовской области 3 площадки (48 птичников) под выращивание индейки, единовременная посадка 720 тыс. голов,

— на 27 декабря произведено 70 тыс. тонн индейки (+50% к 2015 году),

6. ООО «Агроснабсахар»

— 24 ноября открыло сахарный завод в Ельце Липецкой области. В модернизацию завода было вложено 8,6 млрд. рублей. Елецкий завод будет перерабатывать треть всей сахарной свеклы в Липецкой области. К моменту запуска завода все производственные участки были объединены в единую автоматизированную систему, построен новый 40-метровый силос, также была введена в строй собственная ТЭЦ. С 2010 года объем производства вырос в два раза — с 60 тыс. тонн до 120 тыс. тонн сахара в год.