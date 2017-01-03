Надземный переход на федеральной трассе А-105, в Подмосковье, введен в эксплуатацию

ФКУ «Центравтомагистраль» завершило строительство надземного пешеходного перехода на 42-м км федеральной трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» .

Объект построен в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к проведению Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Длина пролетного строения надземного перехода составляет 56 метров. Для защиты пешеходов от шума и осадков предусмотрено светопрозрачное покрытие из поликарбоната. Также в переходе обустроено внутреннее освещение, для проезда колясок и тележек установлены пандусы.

Новый надземный переход обеспечит полную безопасность движения пешеходов на участке с высокой интенсивностью трафика — свыше 50 тысяч автомобилей в сутки.

Также открытие объекта будет способствовать повышению пропускной способности трассы за счет ликвидации наземного перехода со светофорным регулированием.