Итоги 2016 года: спуск на воду новых кораблей
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2016 году.
1. Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130.
Спущен 26.05.2016 на ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург).
Заводской № 901
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение полное: 12000 т. (по другим данным — 14000 т.)
Дедвейт: 9000 т.
Главные размерения: длина — 130 м, ширина — 21 м, осадка — 7 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Дальность плавания: 8000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Способен перевозить 3000 т мазута, 2500 т дизтоплива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, 1000 т пресной воды, по 100 т продовольствия и запчастей, а также обеспечить передачу сухих и жидких грузов на 2 судна одновременно траверзным и кильватерным способом.
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
2. Фрегат «Адмирал Бутаков» проекта 11356.
Спущен 02.03.2016 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).
Заводской № 01360
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.
Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 180 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»
1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
2х2 533 мм ДТА-53-956
1х12 ПУ РБУ-6000
1 вертолёт Ка-27
3. 4. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.
Спущены на воду на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Б-268 «Великий Новгород» (заводской № 01674) — 18.03.16
Б-271 «Колпино» (заводской № 01675) — 31.05.16
Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 2350 тонн
Водоизмещение (подводное): 3100 тонн
Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м
Скорость (надводная): 17 узлов
Скорость (подводная): 20 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
5. Самоходный плавучий кран СПК-46150 проекта 02690.
Спущен 08.04.2016 на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 908
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2000 т.
Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.
Максимальная скорость хода: 6 узлов
Грузоподъёмность: 150 тонн
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 22 человека
6. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».
Спущен 28.04.16 ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).
Заводской № 905
Проектант — ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 197 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.
Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.
7. Пограничный сторожевой катер проекта 12200 «Соболь».
Спущен на воду на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 220
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 57.5 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.
Максимальная скорость хода: 48 узла
Дальность плавания: 500 миль.
Автономность: 3 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомет
два ПЗРК типа «Игла»
8. 9. Пограничные сторожевые корабли «Проворный» и «Надёжный» проекта 22460.
Спущены на воду на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
«Проворный» (заводской № 506) — 06.05.16
«Надёжный» (заводской № 506) — 26.05.16
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
10. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.
Спущен 10.06.2016 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Заводской № 02470
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 6000 т.
Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Мощность: 8 МВт
Лёдопроходимость: 1 м.
Дальность плавания: 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
11. 12. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Спущены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область)
«Юнармеец Заполярья» (заводской № 1221) — 07.06.16
Заводской № 1222 — 22.07.16
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
13. Опытовое судно «Ладога» проекта 11982.
Спущено 29.07.2016 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
Заводской № 150
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина — 59.7 м, ширина — 10.8 м
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж — 16 человек и 9 членов экспедиции.
14. Спасательное буксирное судно СБ-739 проекта 22870.
Спущено на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).
Заводской № 008
Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1200 т.
Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 26 человек
15. Многоцелевой буксир-спасатель СБ-737 проекта 02980.
Спущен 26.10.2016 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
Заводской № 804
Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1216 т.
Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка - 5.4 м.
Максимальная скорость хода: 14.5 узлов
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 8 человек
16. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120.
Спущено 14.11.2016 на ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).
Заводской № 881
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 9700 т.
Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 22 м, осадка — 8.65 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 5000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 27 человек
Судно имеет ледовый класс Arc4 и способно преодолевать лёд толщиной до 0.6 метра.
17. Морской буксир ледового класса «Сергей Балк» проекта 23470.
Спущен 27.12.2016 на ОАО «Ярославский судостроительный завод».
Заводской № 410
Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)
Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Спуск на воду катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:
Проект 09/10/11/12/13/14/15/16
Боевые корабли и катера:
_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0
06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 — ДЭПЛ
08850 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ
09551 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — РПКСН
10410 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР
11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — фрегат
11661 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль
11711 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК
11770 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер
12200 4 _ 3 _ 5 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 — пограничный сторожевой катер
12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — тральщик
18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль (судно связи)
20380 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — корвет
20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет
21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК
21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — МРК
21820 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — десантный катер
21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 4 _ 3 _ 0 _ 2 — противодиверсионный катер
22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР
22120 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса
22350 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — фрегат
22460 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 — ПСКР
Вспомогательные суда:
02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 4 _ 4 _ 1 — плавкран
02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — морской буксир
09662 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 — пограничные дебаркадер
11982 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — опытовое судно
18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат
19910 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно
20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения
20360 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ледокол
21300 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное судно
22010 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно
22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док
22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 — аварийно-спасательное судно
23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — судно тылового обеспечения
23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — морской танкер
23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — морской буксир
Всего: 10 10 13 12 _ 20 26 17 17
Итоги 2015 года: спуск на воду новых кораблей
Итоги 2014 года: спуск на воду новых кораблей
Итоги 2013 года: спуск на воду новых кораблей
05.01.1711:20:08
05.01.1711:28:04
05.01.1713:08:19
05.01.1713:17:34 Рейдовые буксиры всегда маленькие.
05.01.1713:51:22
05.01.1713:50:02
05.01.1717:42:00 Пожалуйста! Продолжение следует!
05.01.1717:53:39
05.01.1718:05:22
05.01.1718:10:10
05.01.1718:56:31
05.01.1719:05:33
05.01.1719:16:03
05.01.1719:21:50
05.01.1720:04:20
05.01.1720:34:16
05.01.1720:42:07 Ну тогда смотрите!
05.01.1720:04:30 Какое отношение дачи, серьги и мобильные телефоны имеют к эксплуатации судов?
05.01.1720:41:05
05.01.1720:55:20 Экипажи буксиров всего мира давно выбрали старые покрышки.
05.01.1721:09:07
05.01.1721:17:54 Пожалуйста — штатный резиновый привальный брус, похожий ставят на все новые буксиры.
05.01.1721:32:08
05.01.1721:37:23 А что тут можно придумать, если за любые новые комплектующие нужно платить, а старые покрышки можно взять абсолютно бесплатно?
05.01.1721:51:22
05.01.1721:39:45
05.01.1722:06:43
05.01.1722:38:24
05.01.1723:00:38
05.01.1721:50:19 Их вешают по просьбе заказчика ещё на судостроительном заводе.
05.01.1721:56:07
06.01.1700:42:46 Новый буксир «Поморье» на ЛСЗ «Пелла» накануне передачи заказчику:
05.01.1720:12:52
05.01.1720:45:30
05.01.1720:54:00 Зачем что-то выпускать специально, если оно уже есть, и в большом количестве?
05.01.1720:58:00
05.01.1721:35:10
05.01.1721:47:11
05.01.1722:57:04
05.01.1723:23:07
05.01.1723:49:01
06.01.1700:01:03
06.01.1700:20:36
06.01.1700:24:29
06.01.1700:33:07
06.01.1700:50:09
06.01.1701:09:19
07.01.1712:35:13
07.01.1721:32:26
05.01.1721:28:23
05.01.1721:43:02 Его фото было опубликовано на сайте docklife.ucoz.ru
06.01.1702:15:36
06.01.1710:41:12 И Вам спасибо за тёплые слова!
05.01.1723:27:26
06.01.1700:27:18
06.01.1710:59:16