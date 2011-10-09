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Судостроение и судоходство

Итоги 2016 года: спуск на воду новых кораблей

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2016 году.

1. Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130.

Спущен 26.05.2016 на ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург).

Заводской № 901

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение полное: 12000 т. (по другим данным — 14000 т.)

Дедвейт: 9000 т.

Главные размерения: длина — 130 м, ширина — 21 м, осадка — 7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Способен перевозить 3000 т мазута, 2500 т дизтоплива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, 1000 т пресной воды, по 100 т продовольствия и запчастей, а также обеспечить передачу сухих и жидких грузов на 2 судна одновременно траверзным и кильватерным способом.

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

2. Фрегат «Адмирал Бутаков» проекта 11356.

Спущен 02.03.2016 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01360

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

3. 4. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.

Спущены на воду на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Б-268 «Великий Новгород» (заводской № 01674) — 18.03.16

Б-271 «Колпино» (заводской № 01675) — 31.05.16

Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

5. Самоходный плавучий кран СПК-46150 проекта 02690.

Спущен 08.04.2016 на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 908

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человека

6. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».

Спущен 28.04.16 ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).

Заводской № 905

Проектант — ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 197 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.

Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.

7. Пограничный сторожевой катер проекта 12200 «Соболь».

Спущен на воду на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 220

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 57.5 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.

Максимальная скорость хода: 48 узла

Дальность плавания: 500 миль.

Автономность: 3 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомет

два ПЗРК типа «Игла»

8. 9. Пограничные сторожевые корабли «Проворный» и «Надёжный» проекта 22460.

Спущены на воду на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Проворный» (заводской № 506) — 06.05.16

«Надёжный» (заводской № 506) — 26.05.16

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

10. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.

Спущен 10.06.2016 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 02470

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 6000 т.

Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

11. 12. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Спущены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область)

«Юнармеец Заполярья» (заводской № 1221) — 07.06.16

Заводской № 1222 — 22.07.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

13. Опытовое судно «Ладога» проекта 11982.

Спущено 29.07.2016 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

Заводской № 150

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 59.7 м, ширина — 10.8 м

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 9 членов экспедиции.

14. Спасательное буксирное судно СБ-739 проекта 22870.

Спущено на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).

Заводской № 008

Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек

15. Многоцелевой буксир-спасатель СБ-737 проекта 02980.

Спущен 26.10.2016 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

Заводской № 804

Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1216 т.

Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка - 5.4 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 8 человек

16. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120.

Спущено 14.11.2016 на ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводской № 881

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 9700 т.

Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 22 м, осадка — 8.65 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 5000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 27 человек

Судно имеет ледовый класс Arc4 и способно преодолевать лёд толщиной до 0.6 метра.

17. Морской буксир ледового класса «Сергей Балк» проекта 23470.

Спущен 27.12.2016 на ОАО «Ярославский судостроительный завод».

Заводской № 410

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Спуск на воду катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/16

Боевые корабли и катера:

_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 — ДЭПЛ

08850 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ

09551 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — РПКСН

10410 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 5 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль (судно связи)

20380 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — МРК

21820 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 4 _ 3 _ 0 _ 2 — противодиверсионный катер

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР

22120 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22350 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 — ПСКР

Вспомогательные суда:

02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 4 _ 4 _ 1 — плавкран

02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — морской буксир

09662 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 — пограничные дебаркадер

11982 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — опытовое судно

18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат

19910 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно

20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения

20360 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ледокол

21300 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное судно

22010 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док

22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 — аварийно-спасательное судно

23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — судно тылового обеспечения

23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — морской танкер

23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — морской буксир

Всего: 10 10 13 12 _ 20 26 17 17

Итоги 2015 года: спуск на воду новых кораблей

Итоги 2014 года: спуск на воду новых кораблей

Итоги 2013 года: спуск на воду новых кораблей

Итоги 2012 года: спуск на воду новых кораблей


Итоги 2016, 02690, 02980, 06363, 09662, 11356, 11982, 12200, 21180, 22460, 22870, 23120, 23130
  • Katamaran Katamaran
    05.01.1711:20:08

    не совсем понял, по какому принципу отмечены спуски?

    Ведь Грачат сдали, например? Подводные лодки тоже сдали.

    В то же время еще же несколько буксиров спустили на воду. Да, они без оружия…как и плавучий кран.

    И да, где Нижегородский теплоход и Рапторенки?   

    Отредактировано: Katamaran~11:21 05.01.17
    #871734
    • A_SEVER A_SEVER
      05.01.1711:28:04

      не совсем понял, по какому принципу отмечены спуски?

      В отчёт включены боевые корабли и наиболее крупные вспомогательные суда и катера, спущенные на воду в течение года.

      #871735
      • Katamaran Katamaran
        05.01.1713:08:19

        РБшки Пеллы маленькие?

        #871743
        • A_SEVER A_SEVER
          05.01.1713:17:34

          РБшки Пеллы маленькие?
          Рейдовые буксиры всегда маленькие.    

          Отредактировано: A_SEVER~13:31 05.01.17
          #871744
          • Katamaran Katamaran
            05.01.1713:51:22

            то есть дебаркадер на 200 тонн — большой, а буксир на 417 тонн — маленький?

            #871752
  • Нет аватара Alexander2009
    05.01.1713:50:02

    Супер! Спасибо за обзор!

    #871751
    • A_SEVER A_SEVER
      05.01.1717:42:00

      Спасибо за обзор!
      Пожалуйста! Продолжение следует!    

      #871791
  • немо немо немо немо
    05.01.1717:53:39

    столько судов…и все обвешаны покрышками автомобильными

    никто не взялся симпотные бамперы делать за последние 50 лет .

    Дарю бизнес — идею    

    #871794
    • A_SEVER A_SEVER
      05.01.1718:05:22

      обвешаны покрышками автомобильными

      Это они в прошлой жизни были автомобильные покрышки, а сейчас они резиновые кранцы — бесплатный расходный материал!

      никто не взялся симпотные бамперы делать за последние 50 лет

      Только при наличии штатного привального бруса из резины всё равно будут висеть покрышки!

      Отредактировано: A_SEVER~18:28 05.01.17
      #871802
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • A_SEVER A_SEVER
          05.01.1718:56:31

          Чем одна резина принципиально отличается от другой?    

          #871814
          • немо немо немо немо
            05.01.1719:05:33

            Внешним видом :

            Когда новое изделие обвешано старыми покрышками , — это не комильфо

            Дизайн для на случай касания бортом должен закладываться в проект, раз уж это есть всегда.

            #871817
            • A_SEVER A_SEVER
              05.01.1719:16:03

              новое изделие обвешано старыми покрышками , — это не комильфо

              Вы будете платить деньги там, где этого можно избежать, причём без ущерба для функциональности?

              #871820
              • немо немо немо немо
                05.01.1719:21:50

                Вы и Ваша жена переодически платят за внешний вид без функциональности .

                ИЛИ серьги шибко греют зимой ?

                или мобильник ваш с теми же функциями мог быть не той марки ?

                ----------------

                #871825
                • de_moore de_moore
                  05.01.1720:04:20

                  вы смотрите на все это с эстетической стороны вопроса, а надо с экономической. У владельца буксира главная задача чтобы он принес больше прибыли и при этом на его обслуживание ушло как можно меньше средств. Вы знаете сколько стоит привальный брус и его замена, знаете что на время этой замены буксир перестает выполнять свои функции? Это все деньги. Мы в России по вашему мнению неотесанные варвары так посмотрите на высокоразвитых европейцев, они тоже используют старые покрышки. А если вам хочется получить эстетический экстаз, посетите музеи с их выставками, буксир это работяга такой же как и шахтер работающий в шахте, им быть красивыми не обязательно

                  #871836
                  • немо немо немо немо
                    05.01.1720:34:16

                    Я в России и я не варвар.

                    Ну возите людей на грузовике , — это экономично.

                    Я высокоразвитый европеец, а в странах, которые вы имеете ввиду .

                    я в развитии не уверен.

                    Я могу думать и на опережение без их участия.

                    #871852
                    • A_SEVER A_SEVER
                      05.01.1720:42:07

                      Я высокоразвитый европеец
                      Ну тогда смотрите!    

                      Франция:

                      Финляндия:Мальта:

                      Отредактировано: A_SEVER~20:47 05.01.17
                      #871856
                      • Комментарий удален
                • A_SEVER A_SEVER
                  05.01.1720:04:30

                  ИЛИ серьги шибко греют зимой ?
                  Какое отношение дачи, серьги и мобильные телефоны имеют к эксплуатации судов?

                  Никакого.

                  Кому нужен внешний вид буксира, которому нужно переставить списанный танкер с одного причала на другой или встретить АПЛ в закрытой бухте Кольского залива?

                  Никому.

                  #871837
                  • немо немо немо немо
                    05.01.1720:41:05

                    если на буксире есть люди, — то людям

                    если буксир покупают люди , — то людям

                    если буксир работает с людьми , — то людям

                    --------------

                    космическим бесплотным аппаратам не нужен внешний вид …почти

                    первый спутник был сделан с учётом эстетики людей

                    #871855
                    • A_SEVER A_SEVER
                      05.01.1720:55:20

                      если на буксире есть люди, — то людям
                      Экипажи буксиров всего мира давно выбрали старые покрышки.

                      #871865
                      • немо немо немо немо
                        05.01.1721:09:07

                        Враки…у них не было выбора и не было штатного продуманного изделия, вот и выкручиваются подсобными средствами

                        #871869
                        • A_SEVER A_SEVER
                          05.01.1721:17:54

                          у них не было выбора и не было штатного продуманного изделия
                          Пожалуйста — штатный резиновый привальный брус, похожий ставят на все новые буксиры.

                          Но он быстро изнашивается, и его замена стоит денег, поэтому сверху него вешают старые покрышки — из можно заменить быстро и бесплатно.

                          #871873
                          • немо немо немо немо
                            05.01.1721:32:08

                            значит не продуманный

                            и я вам не шибко верю, потому что на фото новые суда уже с покрышками.

                            Отредактировано: немо немо~21:34 05.01.17
                            #871879
                            • A_SEVER A_SEVER
                              05.01.1721:37:23

                              значит не продуманный
                              А что тут можно придумать, если за любые новые комплектующие нужно платить, а старые покрышки можно взять абсолютно бесплатно?

                              #871882
                              • немо немо немо немо
                                05.01.1721:51:22

                                ещё раз говорю: уже придумано и сделано и на этом сайте есть на буксире российского производства.

                                Я видел, но уже не найду увы

                                это было несколько лет назад

                                #871894
                            • de_moore de_moore
                              05.01.1721:39:45

                              вы когда масло на автомобиле меняете или сайлент-блоки тоже говорите что они не продуманы?. Вам уже сколько раз сказали, бесплатные покрышки используют чтобы продлить ресурс привального бруса установленного в конструкцию

                              #871884
                              • немо немо немо немо
                                05.01.1722:06:43

                                ну продлите срок службы своего бампера у авто , — покрышкой

                                о чём спор?

                                #871901
                                • de_moore de_moore
                                  05.01.1722:38:24

                                  а я своим автомобилем другие не толкаю, а буксир как раз таки это и делает

                                  #871916
                                • de_moore de_moore
                                  05.01.1723:00:38

                                  вы на фото посмотрите, на всех новых буксирах с завода идут ЗАВОДСКИЕ резиновые бампера как вы говорит

                                  #871944
                            • A_SEVER A_SEVER
                              05.01.1721:50:19

                              на фото новые суда уже с покрышками
                              Их вешают по просьбе заказчика ещё на судостроительном заводе.

                              #871892
                              • немо немо немо немо
                                05.01.1721:56:07

                                да да да, конечно

                                ведь в порту, куда он прибудет, покрышек нет, поэтому сразу на стапелях разбивают при спуске судна бутылку шампанского о покрышки…   

                                #871896
                                • A_SEVER A_SEVER
                                  06.01.1700:42:46

                                  да да да, конечно
                                  Новый буксир «Поморье» на ЛСЗ «Пелла» накануне передачи заказчику:

                                  #871987
                • ШАНС ШАНС
                  05.01.1720:12:52

                      серьги и мобильник — не расходный материал в отличии от покрышек. … лишь бы пофлудить, успешный вы наш !

                  #871843
                  • немо немо немо немо
                    05.01.1720:45:30

                    расходные элементы могут выпускаться серийно

                    вы ведь меняете батарейки

                    и буксир с резиновыми бамперами хорошего дизайна фабричного российского производства на этом сайте был.

                    #871857
                    • A_SEVER A_SEVER
                      05.01.1720:54:00

                      расходные элементы могут выпускаться серийно
                      Зачем что-то выпускать специально, если оно уже есть, и в большом количестве?    
                      буксир с резиновыми бамперами хорошего дизайна фабричного
                      У любого нового буксира есть резиновый «бампер» (привальный брус), но его стараются беречь и сверху вешают покрышки (фото смотри выше).

                      #871863
                      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                        • de_moore de_moore
                          05.01.1721:35:10

                          вы когда на капоте своего автомобиля видите скол от камня всю машину красите? В лучшем случае красить будете одну деталь, а скорее всего просто закрасите его специальным корректором.

                          у вас дефицит общения наверное или супруга не дала, морочите голову как раз таки вы всему паблику с необоснованными претензиями европеец вы наш

                          #871881
                          • немо немо немо немо
                            05.01.1721:47:11

                            не стоит пошлить.

                            Но все видят что покрышки на новом судне , — бяка

                            И куча народу всё равно спорит

                            и вы в том числе

                            ----------------

                            боюсь вам не жена не дала, а бог не додал…

                            #871891
                            • de_moore de_moore
                              05.01.1722:57:04

                              да бяка,никто на этот счет не спорит, вы говорите о том что нах лепить покрышки бесплатно, давайте вместо них применять заводские. А заводские стоят по 10000 за погонный метр. Метров этих на один буксир требуется около 60, это 6000000 тысяч рублей. А вот теперь скажите на зачем мне как владельцу этого буксира тратить 600тысяч рублей раза два или три в год на покупку этой резиновый лабуды если я могу потратить 300 рублей на бензин и взять столько покрышек сколько мне нужно на ближайшей вулканизации?.

                              Только будьте добры ответьте на поставленный вопрос, не надо автобусы с грузовиками, пульты телевизионные и все в этом роде

                              #871939
                              • немо немо немо немо
                                05.01.1723:23:07

                                а если не отвечу, то что?    

                                Я вот только не пойму нафик вы памперсы детям покупаете, когда это дорого и стирать пелёнки проще .

                                Зачем вам фильтр в кофеварке?

                                Ну ёлы палы, вам зубы кроме как щёткой почистить нечем? из веточки бахрому сделайте.

                                Что вы пристали ко мне с этими покрышками ?

                                Дрянь , — она и в африке дрянь и придумать можно всё.

                                остальное лунявые отмазки.

                                Отредактировано: немо немо~23:27 05.01.17
                                #871955
                                • de_moore de_moore
                                  05.01.1723:49:01

                                  к тебе никто не приставал, это ты говоришь что все тут дауны, а ты тут только один умный.

                                  Опять ты хрен с пальцем сравниваешь. Вот когда передо мной встанет выбор покупать памперс по 8000 рублей за штуку, а не по 2000 за упаковку или стирать пеленки я буду пеленки стирать, когда фильтр на кофеварке будет стоить не 300 рублей, а 3000 я выкину ее и буду варить его в турке.

                                  Это не мы здесь отмазываемся, а ты вместо того чтобы ответить на конкретный вопрос начинаешь свои, а если то, а если се. В народе говорят если бы у бабки был причиндал, она бы стала дедкой

                                  #871963
                                  • немо немо немо немо
                                    06.01.1700:01:03

                                    вас укусили ?

                                    Я никогда нигде не говорил что все тут дауны

                                    я про покрышки писал

                                    выпейте валерьянки

                                    #871968
                                    • de_moore de_moore
                                      06.01.1700:20:36

                                      вот видишь ты опять стрелки переводишь. Как же не говорил, ты весь вечер нам пытаешься доказать что мы здесь все жлобы, на мелочах в сотни тысяч рублей экономим, что нет у нас эстетического ничего, хотя здесь не эстетика нужна, а высокая производительность работ. Всеми своими словами ты намекаешь на то что мы с Севером совсем профаны и своими некорректными сравнениями пытаешься умного из себя строить

                                      #871976
                                      • de_moore de_moore
                                        06.01.1700:24:29

                                        Все придумано на эту тему, на всех буксирах с завода стоят резиновые бампера, люди не ждали когда ты придешь и откроешь глаза им, но ты почему-то не хочешь в это верить и продолжаешь свое словоблудие

                                        #871977
                                        • немо немо немо немо
                                          06.01.1700:33:07

                                          Госпидя …

                                          где вы все воспитывались ???

                                          Почему вы ТЫкаете незнакому человеку?

                                          Я имею право высказать свое мнение в интернете будучи на пенсии.

                                          Но почему я должен слушать грубость интернетовских плысок?

                                          Отредактировано: немо немо~00:35 06.01.17
                                          #871981
                                          • de_moore de_moore
                                            06.01.1700:50:09

                                            Ваш возраст каким бы он ни был не показатель вашей мудрости и чего либо еще, это не говорит о том что вы с высоты своих лет можете учить кого-либо.

                                            На ваше ничем не подкрепленное мнение было сформулировано наше обоснованное контрмнение, а дальше вы чтобы не показаться человеком сморочившим чушь и севшим в лужу начали нам в уши срать.

                                            Север в отличии от вас не единожды был на судостроительных верфях нашей страны и знаний у него в этом аспекте больше чем у меня и у вас, сколько бы вы раз на пенсию не выходили.

                                            На таком же основании на котором вы спрашиваете меня почему я вам тыкаю я в свою очередь могу спросить вас почему вы называете нас, незнакомых вам людей интернетовскими плысками, чтобы это слово не означало, и заметьте вы сами занимаетесь тем же

                                            #871990
                                            • немо немо немо немо
                                              06.01.1701:09:19

                                              ну вот

                                              можете когда захотите

                                              я правда не читал, покрышки надоели

                                              но вижу что на ВЫ

                                              продолжайте в том же духе    

                                              #871997
                    • megajob megajob
                      07.01.1712:35:13

                      Неуважаемый вы туалетную бумагу с каким вкусом покупаете? А нормальные люди выберают не по вкусу, а по — фунциональности и цене и не будут платить лишние деньги за то что бы ЭТО бумага еще и вкус имела. Так и тут вам уже и «цивилизованные» фотки привели где нормальные люди используют халявные, но «не гламурные» покрышки.

                      #872367
                      • немо немо немо немо
                        07.01.1721:32:26

                        блиннннннн действительно я покупаю туалетную бумагу не со вкусом, а с запахом яблока…

                        мне нравиться когда люди думают о ньансах и сыров сто видов и колбас

                        вы можете грысть мясо на косточке

                        и кажется все рыки завалены не халявными, а гламурными «покрышками «для айфонов.

                        Или нет?

                        #872438
  • Нет аватара WohaAhow
    05.01.1721:28:23

    Можно своих «5 копеек» вставить? По моим данным ПСКА пр. 12200 с зав. № 220 спущен на воду 10.05.16. Ещё проскакивала информация о спуске на воду МРК «Вышний Волочек» проекта 21631 с зав. № 636. Насчёт правдивости утверждать не буду, но фигурировала дата 22.08.16.

    #871876
    • A_SEVER A_SEVER
      05.01.1721:43:02

      ПСКА пр. 12200 с зав. № 220 спущен на воду 10.05.16.
      Его фото было опубликовано на сайте docklife.ucoz.ru 06.05.16 с пометкой, что он был спущен на воду до майских праздников, т. е. в конце апреля.
      Насчёт правдивости утверждать не буду
      Будет фото или видео после спуска — добавлю.

      #871887
      • Нет аватара burovik
        06.01.1702:15:36

        Большое спасибо за Ваши обзоры, где я сейчас около 50 ниже нуля и ваши обзоры греют лучше печки.

        #872003
        • A_SEVER A_SEVER
          06.01.1710:41:12

          Большое спасибо за Ваши обзоры
          И Вам спасибо за тёплые слова!

          #872055
  • Комментарий удален
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    05.01.1723:27:26

    Извините за поправку! Спуск на воду кораблей и судов для ВМФ России- название?

    Очень интересный обзор! Спасибо!

    #871956
  • Orlan05 Orlan05
    06.01.1700:27:18

    Отличный обзор! И да, надеюсь, что в этом году мы увидим спуск на воду АПЛ «Казань»…   

    #871979
    • A_SEVER A_SEVER
      06.01.1710:59:16

      И да, надеюсь, что в этом году мы увидим спуск на воду АПЛ «Казань»…

      За прошлым годом много «хвостов» осталось — «Казань», «Князь Владимир», «Адмирал Головко», «Иван Хурс», «Адмирал «Истомин», «Громкий»…

      Вот уже и вырисовываются контуры следующего итогового отчёта!    

      #872060
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