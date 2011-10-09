Итоги 2016 года: спуск на воду новых кораблей

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2016 году.

1. Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130.

Спущен 26.05.2016 на ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург).

Заводской № 901

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение полное: 12000 т. (по другим данным — 14000 т.)

Дедвейт: 9000 т.

Главные размерения: длина — 130 м, ширина — 21 м, осадка — 7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Способен перевозить 3000 т мазута, 2500 т дизтоплива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, 1000 т пресной воды, по 100 т продовольствия и запчастей, а также обеспечить передачу сухих и жидких грузов на 2 судна одновременно траверзным и кильватерным способом.

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

2. Фрегат «Адмирал Бутаков» проекта 11356.

Спущен 02.03.2016 на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01360

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

3. 4. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.

Спущены на воду на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Б-268 «Великий Новгород» (заводской № 01674) — 18.03.16

Б-271 «Колпино» (заводской № 01675) — 31.05.16

Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

5. Самоходный плавучий кран СПК-46150 проекта 02690.

Спущен 08.04.2016 на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 908

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человека

6. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».

Спущен 28.04.16 ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).

Заводской № 905

Проектант — ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 197 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.

Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.

7. Пограничный сторожевой катер проекта 12200 «Соболь».

Спущен на воду на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 220

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 57.5 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.

Максимальная скорость хода: 48 узла

Дальность плавания: 500 миль.

Автономность: 3 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомет

два ПЗРК типа «Игла»

8. 9. Пограничные сторожевые корабли «Проворный» и «Надёжный» проекта 22460.

Спущены на воду на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Проворный» (заводской № 506) — 06.05.16

«Надёжный» (заводской № 506) — 26.05.16

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

10. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.

Спущен 10.06.2016 на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 02470

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 6000 т.

Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

11. 12. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Спущены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область)

«Юнармеец Заполярья» (заводской № 1221) — 07.06.16

Заводской № 1222 — 22.07.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

13. Опытовое судно «Ладога» проекта 11982.

Спущено 29.07.2016 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

Заводской № 150

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 59.7 м, ширина — 10.8 м

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 9 членов экспедиции.

14. Спасательное буксирное судно СБ-739 проекта 22870.

Спущено на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).

Заводской № 008

Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек

15. Многоцелевой буксир-спасатель СБ-737 проекта 02980.

Спущен 26.10.2016 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

Заводской № 804

Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1216 т.

Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка - 5.4 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 8 человек

16. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120.

Спущено 14.11.2016 на ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводской № 881

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 9700 т.

Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 22 м, осадка — 8.65 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 5000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 27 человек

Судно имеет ледовый класс Arc4 и способно преодолевать лёд толщиной до 0.6 метра.

17. Морской буксир ледового класса «Сергей Балк» проекта 23470.

Спущен 27.12.2016 на ОАО «Ярославский судостроительный завод».

Заводской № 410

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Спуск на воду катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/16

Боевые корабли и катера:

_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 — ДЭПЛ

08850 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ

09551 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — РПКСН

10410 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 5 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль (судно связи)

20380 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — МРК

21820 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 4 _ 3 _ 0 _ 2 — противодиверсионный катер

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР

22120 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22350 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 — ПСКР

Вспомогательные суда:

02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 4 _ 4 _ 1 — плавкран

02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — морской буксир

09662 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 — пограничные дебаркадер

11982 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — опытовое судно

18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат

19910 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно

20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения

20360 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ледокол

21300 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное судно

22010 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док

22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 — аварийно-спасательное судно

23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — судно тылового обеспечения

23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — морской танкер

23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — морской буксир

Всего: 10 10 13 12 _ 20 26 17 17

Итоги 2015 года: спуск на воду новых кораблей

Итоги 2014 года: спуск на воду новых кораблей

Итоги 2013 года: спуск на воду новых кораблей

Итоги 2012 года: спуск на воду новых кораблей