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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Крупнейшие агропроекты 2016 года (часть 2)

В обзор включены законченные инвестиционные проекты с вложениями более 2 млрд. рублей.

7. «Тюмень Агро»

— 26 января официально открыла в д. Нариманово Тюменского района Тюменской области тепличный комбинат площадью 11 га стоимостью 2,2 млрд. рублей. Завершается строительство второй очереди теплиц площадью 5 га. При завершении проекта будет трудоустроено 180 человек.

8. Компания «Русское зерно Уфа»:

— 31 мая завершила реконструкцию птицефабрики «Юбилейная» стоимостью 172 млн. рублей,

— 1 июля открыла инкубатор в Благовещенске Башкирии стоимостью 370 млн. рублей,

— 29 июля ввела в эксплуатацию птицефабрику «Ашкадарскую» в Башкирии стоимостью 870 млн. рублей,

— 13 сентября открыла крупный мясоперерабатывающий завод в Благовещенске Башкирии стоимостью 2,1 млрд. рублей, мощность завода 80 тыс. тонн мяса птицы и полуфабрикатов,

9. ООО «Тепличный комплекс Белогорье»

— 11 февраля запустило в Белгородской области тепличный комплекс площадью 14,7 га. Инвестиции в проект составили более 4 млрд. рублей,

10. ООО «Агро-Инвест»

— 18 мая открыло в Калужской области 20 га тепличного комплекса общей стоимостью 5,5 млрд. рублей,

11. Компания «Молвест» (№ 3 в рейтинге производителей молока в России)

— 1 февраля реализовала в Аннинском районе Воронежской области первую очередь проект стоимостью 3,4 млрд. рублей.

— в мае запущена вторая очередь молочного комплекса.

Животноводческий комплекс, рассчитанный на 5 тыс. голов дойного стада, стал крупнейшим в регионе. Он включает 8 корпусов для крупного рогатого скота, 2 доильных блока и кормовые площадки. При выходе проекта на полную мощность ежегодно здесь станут производить 40 тысяч тонн сырого молока и 1,5 тысячи тонн мяса в живом весе. На площадке будет представлен крупный рогатый скот трех пород: Джерси, Монбельярд и Голштинская.

С открытием предприятия в районе появилось почти 230 новых рабочих мест.

12. Компания «АминоСиб»

— 27 августа открыла вторую очередь завода по переработке зерна в Тюменской области, инвестиции в весь проект составляют 6 млрд. рублей,

13. Компания «Овощи Ставрополья», входящая в состав агрохолдинга «Эко-культура»

— ввела в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края площадью 21,8 га, которая позволит выращивать более 15 тысяч тонн овощной продукции в год и выйти на круглогодичный цикл производства. Введение в эксплуатацию теплицы стало завершающим этапом реализации крупного инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд. рублей и позволило расширить площадь тепличных комплексов на Ставрополье до 60 га. Производственные площади в Кировском районе дадут порядка 260 новых рабочих мест, здесь будут выпускать половину всех тепличных овощей в Ставропольском крае,

14. ГК «Дамате» (№ 2 в российском списке производителей индейки):

— летом запустила в эксплуатацию новый комбикормовый завод в Нижнеломовском районе Пензенской области стоимостью 1,1 млрд. рублей,

— 2 декабря введена в эксплуатацию первая очередь молочного комплекса «Дамате» в Тюменской области. Он включает два коровника на 1980 мест, здание для содержания телок случного возраста на 540 скотомест, здание для содержания нетелей на 720 скотомест, четыре телятника для животных в возрасте 3-12 месяцев на 2400 мест, доильно-молочный блок с доильным залом типа «Карусель» на 40 мест, родильное отделение, системы навозоудаления и сепарации, вспомогательные и административные объекты. Общая стоимость проекта — 5,6 млрд. рублей,

15. ООО «Молочная компания «Северский Донец» (входит в ГК «Зеленая долина»)

— 27 октября в с. Шеино Корочанского района Белгородской области открыла первую очередь молочного комплекса «Вереск» Реализация проекта начата в 2015 году. Сумма инвестиций составила 2,3 млрд. рублей.

16. ООО «АПК Астраханский»

— 2 сентября открыло в Харабалинском районе Астраханской области завод по производству томатной пасты стоимостью 4 млрд. рублей.

17. «Сибирская аграрная группа»

— 3 августа ввела в эксплуатацию после реконструкции «Томский свинокомплекс». Вложения в проект составили более 2 млрд. рублей.

18. ОАО «Великолукский мясокомбинат» (№ 8 в списке российских производителей свинины):

— в конце ноября открыло в Куньинском районе Псковской области первую очередь селекционно-генетического центра Великолукского свиноводческого комплекса. Он занимает площадь порядка 30 га и рассчитан на содержание 6 тыс. животных. Комплекс предоставляет 300 новых рабочих мест, а инвестиции в проект составили более 2 млрд. рублей. В 2017 году мясокомбинат планирует запустить вторую очередь центра и фабрику переработки биотходов.

18. «Рота-Агро Благовещенье»:

— 25 ноября запустила новый молочный комплекс вблизи д. Благовещенье Наро-Фоминского района Московской области. Это крупнейший животноводческий объект в регионе за последние 10 лет. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

И 1 проект иностранной компании:

1. 28 июня британско-нидерландская компания «Юниливер» запустила производственный кластер в Ленинском районе Тульской области. Строительство цехов производства майонеза, кетчупов «Кальве» и салатов обошлось в 12,5 млрд. рублей.

http://tumen.monavista.ru/news/2212405/

сельское хозяйство , животноводство , теплицы , агропром, итоги 2016
  • 3
    Денис Ко Денис Ко
    04.01.1719:56:11

    переработка форэвар,

    тут наткнулся на развитие торов по ДВ ,

    интересно если все получится в 17 году.

    http:***//****dv.land/people/esli-predstavit-oblast-bez-nyneshnikh-stroek-to-eto-budet-glubokaya-depressiya

    «Если представить область без нынешних строек, то это будет глубокая депрессия"

    Подробно на сайте Дальний Восток:

     http://dv.land/people/esl...udet-glubokaya-depressiya 

    Инвестор навеки Что и как строят китайские компании в дальневосточных ТОРах

    Подробно на сайте Дальний Восток:

     http://dv.land/economics/investor-naveki 

    #871606
  • 6
    Барс Барс
    04.01.1721:57:35

       

    Все отросли развиваются кроме одной, где фермы по разведению ежей?   

    О украх совсем не думаете.   

    Отредактировано: Барс~21:58 04.01.17
    #871623
    • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
      05.01.1705:42:51

      Не переживайте.

      Будет зерно, будут мыши, будут ежи, которые охотятся на этих мышей.

      #871715
      • Нет аватара zspe
        05.01.1711:02:05

        Ежик медлительный, топает и пыхтит. Если он и поймает случайно мышь-раззяву, то будет потом внукам всю жизнь про этот случай рассказывать    

        #871730
  • Нет аватара zspe
    05.01.1710:57:53

    9. ООО «Тепличный комплекс Белогорье"

    Там все в лоточках растет и месиво трубочек — это капельный полив?

    #871729
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.01.1714:31:24

      Да. Проточная гидропоника.

      С сайта компании:

      «Салатное отделение.

      Салатное отделение представляет собой систему по выращиванию салата и зеленых культур круглогодично.

      Оборудование для салатного отделения поставила компания „ГринАвтомейшин“. В данную систему входит автоматическая посевная линия, камера проращивания для одновременности и лучшего качества всходов, вегетационные лотки. Питание растений производится методом проточной гидропоники. Подача готовой продукции, производится транспортером, что тоже экономит время и человеческие ресурсы.»

      Отредактировано: Сергей Котенко~14:42 05.01.17
      #871762
      • Нет аватара zspe
        05.01.1718:36:35

        Никаких транспортеров и автоматических посевных линий на фото нет     Это вы из какой-то иной оперы цитируете.

        1. На фото не салат, а огурцы.

        2. Лотки на фото стоят на рамах, стоящих (в свою очередь) на полу — стационарные конструкции. Да и попробуйте огурцы (подвязанные лианы) потаскать    

        Отредактировано: zspe~18:37 05.01.17
        #871809
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          05.01.1719:15:17

          На этом фото конечн нет. Описание салатного отделения дано с сайта компании как доказательство наличия капельного орошения в тепличном комплексе.

          Огурцы (огуречное отделение комплекса) от салата (салатное отделение) на пятый день новогодних праздников уже различаю.   

          Все фото различных отделений комплекса к сожалению не захотели вставляться.   

          #871818
  • megajob megajob
    07.01.1712:48:57

    Великомужскому — респект и уважуха, от меня и моего желудка.        Запугался зомбоящиком об «колбасе без мяса» то готовлю только из сырого мяса и вот «великолужкие» продукты беру в их фирменных магазинах!

    #872370
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