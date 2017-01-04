Крупнейшие агропроекты 2016 года (часть 2)

В обзор включены законченные инвестиционные проекты с вложениями более 2 млрд. рублей.

7. «Тюмень Агро»

— 26 января официально открыла в д. Нариманово Тюменского района Тюменской области тепличный комбинат площадью 11 га стоимостью 2,2 млрд. рублей. Завершается строительство второй очереди теплиц площадью 5 га. При завершении проекта будет трудоустроено 180 человек.

8. Компания «Русское зерно Уфа»:

— 31 мая завершила реконструкцию птицефабрики «Юбилейная» стоимостью 172 млн. рублей,

— 1 июля открыла инкубатор в Благовещенске Башкирии стоимостью 370 млн. рублей,

— 29 июля ввела в эксплуатацию птицефабрику «Ашкадарскую» в Башкирии стоимостью 870 млн. рублей,

— 13 сентября открыла крупный мясоперерабатывающий завод в Благовещенске Башкирии стоимостью 2,1 млрд. рублей, мощность завода 80 тыс. тонн мяса птицы и полуфабрикатов,

9. ООО «Тепличный комплекс Белогорье»

— 11 февраля запустило в Белгородской области тепличный комплекс площадью 14,7 га. Инвестиции в проект составили более 4 млрд. рублей,

10. ООО «Агро-Инвест»

— 18 мая открыло в Калужской области 20 га тепличного комплекса общей стоимостью 5,5 млрд. рублей,

11. Компания «Молвест» (№ 3 в рейтинге производителей молока в России)

— 1 февраля реализовала в Аннинском районе Воронежской области первую очередь проект стоимостью 3,4 млрд. рублей.

— в мае запущена вторая очередь молочного комплекса.

Животноводческий комплекс, рассчитанный на 5 тыс. голов дойного стада, стал крупнейшим в регионе. Он включает 8 корпусов для крупного рогатого скота, 2 доильных блока и кормовые площадки. При выходе проекта на полную мощность ежегодно здесь станут производить 40 тысяч тонн сырого молока и 1,5 тысячи тонн мяса в живом весе. На площадке будет представлен крупный рогатый скот трех пород: Джерси, Монбельярд и Голштинская.

С открытием предприятия в районе появилось почти 230 новых рабочих мест.

12.

— 27 августа открыла вторую очередь завода по переработке зерна в Тюменской области, инвестиции в весь проект составляют 6 млрд. рублей,

13. Компания «Овощи Ставрополья», входящая в состав агрохолдинга «Эко-культура»

— ввела в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края площадью 21,8 га, которая позволит выращивать более 15 тысяч тонн овощной продукции в год и выйти на круглогодичный цикл производства. Введение в эксплуатацию теплицы стало завершающим этапом реализации крупного инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд. рублей и позволило расширить площадь тепличных комплексов на Ставрополье до 60 га. Производственные площади в Кировском районе дадут порядка 260 новых рабочих мест, здесь будут выпускать половину всех тепличных овощей в Ставропольском крае,

14. ГК «Дамате» (№ 2 в российском списке производителей индейки):

— летом запустила в эксплуатацию новый комбикормовый завод в Нижнеломовском районе Пензенской области стоимостью 1,1 млрд. рублей,

— 2 декабря введена в эксплуатацию первая очередь молочного комплекса «Дамате» в Тюменской области. Он включает два коровника на 1980 мест, здание для содержания телок случного возраста на 540 скотомест, здание для содержания нетелей на 720 скотомест, четыре телятника для животных в возрасте 3-12 месяцев на 2400 мест, доильно-молочный блок с доильным залом типа «Карусель» на 40 мест, родильное отделение, системы навозоудаления и сепарации, вспомогательные и административные объекты. Общая стоимость проекта — 5,6 млрд. рублей,

15. ООО «Молочная компания «Северский Донец» (входит в ГК «Зеленая долина»)

— 27 октября в с. Шеино Корочанского района Белгородской области открыла первую очередь молочного комплекса «Вереск» Реализация проекта начата в 2015 году. Сумма инвестиций составила 2,3 млрд. рублей.

16. ООО «АПК Астраханский»

— 2 сентября открыло в Харабалинском районе Астраханской области завод по производству томатной пасты стоимостью 4 млрд. рублей.

17. «Сибирская аграрная группа»

— 3 августа ввела в эксплуатацию после реконструкции «Томский свинокомплекс». Вложения в проект составили более 2 млрд. рублей.

18. ОАО «Великолукский мясокомбинат» (№ 8 в списке российских производителей свинины):

— в конце ноября открыло в Куньинском районе Псковской области первую очередь селекционно-генетического центра Великолукского свиноводческого комплекса. Он занимает площадь порядка 30 га и рассчитан на содержание 6 тыс. животных. Комплекс предоставляет 300 новых рабочих мест, а инвестиции в проект составили более 2 млрд. рублей. В 2017 году мясокомбинат планирует запустить вторую очередь центра и фабрику переработки биотходов.

18. «Рота-Агро Благовещенье»:

— 25 ноября запустила новый молочный комплекс вблизи д. Благовещенье Наро-Фоминского района Московской области. Это крупнейший животноводческий объект в регионе за последние 10 лет. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

И 1 проект иностранной компании:

1. 28 июня британско-нидерландская компания «Юниливер» запустила производственный кластер в Ленинском районе Тульской области. Строительство цехов производства майонеза, кетчупов «Кальве» и салатов обошлось в 12,5 млрд. рублей.