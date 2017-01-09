В «ИСС» созданы новые электромеханические двигатели для космической техники

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва" разработали электромеханические двигатели с повышенной точностью действия. Эта задача решена сибирскими спутникостроителями в рамках опытно-конструкторской работы «Нева». Её результаты недавно были приняты заказчиком — госкорпорацией «РОСКОСМОС».