В «ИСС» созданы новые электромеханические двигатели для космической техники
Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва" разработали электромеханические двигатели с повышенной точностью действия. Эта задача решена сибирскими спутникостроителями в рамках опытно-конструкторской работы «Нева». Её результаты недавно были приняты заказчиком — госкорпорацией «РОСКОСМОС».
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