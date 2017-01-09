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В «ИСС» созданы новые электромеханические двигатели для космической техники

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва" разработали электромеханические двигатели с повышенной точностью действия. Эта задача решена сибирскими спутникостроителями в рамках опытно-конструкторской работы «Нева». Её результаты недавно были приняты заказчиком — госкорпорацией «РОСКОСМОС».


ИСС, роскосмос,
  • Нет аватара zspe
    09.01.1714:48:24

    Цену бы им «общегражданскую» и в серийное производство. Я бы такие в станках приспособить смог бы    

    #872854
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      09.01.1716:31:58

      Так повышайте спрос.Заказывайте.С количеством и будет вам цена.

      #872872
      • Нет аватара zspe
        09.01.1716:42:03

        Это я помечтал. По таким ценам я и гайку от них не куплю — денег не хватит.

        #872876
        • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
          09.01.1717:20:18

          Для этого и созданы государственные компании, что бы делать соответствующие заказы, ибо частник на нашем этапе, не в состоянии.

          #872890
        • Нет аватара Solncevorot
          09.01.1720:59:53

          По каким ценам? Они не продаются кому попало эти моторы. Как правило только в составе агрегата или целого узла.

          #872943
      • akitos.livejournal.com akitos
        09.01.1720:40:57

        заказывать кому? производителю оборудования для космоса заказывать мотор ценой 1000-3000 рублей? Да у них просто нет мощностей даже для покрытия потребности в моторах хотя бы одного региона страны. Там станки стоят с точностью до молекулы, а вы предлагаете на них точить дешевые моторчики?

        #872937
        • Дмитрий Немирский Дмитрий Немирский
          10.01.1718:28:55

          Вы знаете сколько стоят высокомоментные встраиваемые двигатели, для станков, таких брендов как сименс, фанук? Какой двигатель за 2000-3000р?

          Наберите в гугле, как пол машины за штуку, это то что используется в 5-ти координатных станках, у нас их попросту не производят.

          #873285
          • Дмитрий Немирский Дмитрий Немирский
            10.01.1718:31:10

            Запросите в гугле siemens моментные приводы

            Отредактировано: Дмитрий Немирский~18:32 10.01.17
            #873286
          • akitos.livejournal.com akitos
            10.01.1719:15:23

            я имел ввиду более простые, которые тоннами народ заказывает на алибабе для самоделок. На большинстве простых станков стоят простые китайские движки. Сименс это все-таки уже другой уровень и много меньший объем поставок.

            #873302
    • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
      09.01.1720:20:51

      3д станки их только ждут, пора Китай заменить. Только серийный выпуск позволит наработать отказоустойчивость. Не надо только идти своим путём в установочных размерах и диаметров валов.

      #872932
  • Е.Юрий Е.Юрий
    09.01.1716:41:19

       Вот это — долгожданное, чего так не хватало нашей промышленности. Робототехника, станкостроение и еще огромный список, где требуется данная продукция, а не только космическая техника.

    #872874
    • akitos.livejournal.com akitos
      09.01.1720:38:34

      это для космоса, в каком то смысле ручное производство. Каждый мотор делается на жутко дорогом и точном ЦПУ, каждый проходит кучу проверок.

      Небойсь один такой мотор стоит дороже чем обычный ЦПУшник для простого производства.

      #872935
      • Е.Юрий Е.Юрий
        10.01.1702:10:48

        Да, это для космоса, а для гражданской продукции не нужен сверх высокий класс точности и требования к материалам. Я к тому, что сама продукция — моторы для точного позиционирования очень будут востребованы для станков с ЧПУ, промышленных роботов, 3Д принтеров, обычных принтеров, оборудования для производства электроники и т. д.

        #873040
        • akitos.livejournal.com akitos
          10.01.1720:08:47

          будут, но их нет

          #873324
          • Е.Юрий Е.Юрий
            11.01.1703:55:50

            Очень надеюсь, что скоро появятся — по другому никак…

            #873476
  • akitos.livejournal.com akitos
    09.01.1720:36:06

    это конечно хорошо, для космоса, но когда начнут создавать шаговые и простые (бесколлекторные) движки для простых людей у нас?

    все таскаем из Китая. Неужели это такое дорогое производство?

    #872934
    • Павел Тикунов Павел Тикунов
      10.01.1700:27:14

      По ютюбу гуляют видео каких-то уникальных моторов для велосипедов и мотоциклов. Жалко, что потребительский рынок вторичен.

      #873018
      • akitos.livejournal.com akitos
        10.01.1720:34:10

        на этом видео моторы ручной сборки, мужик экспериментирует с вариантами обмотки.

        #873340
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      10.01.1709:13:33

      Можно хоть самим делать, на хабре была статья — энтузиасты сделали безколлекторный двигатель, из импортных деталей только магнит из редкоземельных элементов. Никакой суперсекретной или суперсложной технологии там нет, всё упирается в масштабы и затраты на сырьё, налоги и рабочую силу.

      #873073
      • akitos.livejournal.com akitos
        10.01.1720:35:31

        можно, но задача обеспечить производство своими не дорогими двигателями, замучаешься сам на всю страну делать.

        Вопрос то в отсутствии желания вкладывать деньги.

        #873342
  • 2borrad . 2borrad .
    10.01.1713:12:26

    Звука нет, потому не слушал. А двигатели такие я уже видел…какая то смесь волнового редуктора с обмотками внутри. Молодцы!

    #873138
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