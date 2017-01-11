Российские суда совершили уникальный сверхпоздний транзитный рейс по Северному морскому пути

Впервые в истории арктической навигации караван судов под проводкой атомного ледокола «Атомфлота» «50 лет Победы» успешно проследовал Северным морским путем (СМП, Севморпуть) в западном направлении в конце декабря 2016 года — начале января 2017 года. Как сообщили ИАА «ПортНьюс» в пресс-службе ПАО «Совкомфлот», в составе каравана в уникальном транзитном рейсе по Северному морскому пути принял участие арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Овцын». Помимо танкера «Штурман Овцын», в состав каравана под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы» входили теплоходы Audax и «Арктика-1».

Рейс «Штурмана Овцына» в составе каравана начался в Беринговом проливе 21 декабря 2016 года и был успешно завершен в Обской губе Карского моря 3 января 2017 года. В составе каравана «Штурман Овцын» прошел около 2400 морских миль. Затем танкер самостоятельно проследовал под погрузку к мысу Каменный, Обская губа.

Практически сквозное плавание каравана по Севморпути состоялось в условиях глубокой полярной ночи и весьма сложной ледовой обстановке. В частности, в Восточно-Сибирском море каравану пришлось преодолевать труднопроходимые поля сморози однолетнего льда с включением многолетнего, торосистостью до 4 баллов, в условиях сжатия до максимальных 3 баллов.

В «Совкомфлоте» отметили, что «благодаря квалификации и высокому профессионализму российских моряков ни полярная ночь, ни ледовые сжатия, ни неизбежные сложности совместного караванного плавания разнородных судов не смогли помешать судам каравана успешно выполнить рейс под проводкой атомного ледокола „Атомфлота“.

"Штурман Овцын» — очередное судно серии арктических челночных танкеров, заказанных группой компаний «Совкомфлот» в рамках долгосрочного контракта с компанией «Газпром нефть» и предназначенных для доставки сырой нефти с полуострова Ямал (ЯНАО) в порт Мурманск в условиях круглогодичной навигации. Суда зарегистрированы под российским флагом, порт приписки — Санкт-Петербург.

Дедвейт каждого танкера составляет около 42 тыс. тонн (танкера «Штурман Овцын» — 41 550,8 тонны). Длина всех судов — 249 м, ширина — 34 м. Российский морской регистр судоходства (РС) присвоил судам ледовый класс Arc7. Танкер «Штурман Альбанов» вошел в состав флота СКФ 16 августа 2016 года, 7 октября флот компании пополнил «Штурман Малыгин», «Штурман Овцын» был сдан в эксплуатацию 8 декабря 2016 года. Сейчас все три танкера успешно доставляют нефть от терминала «Ворота Арктики» (Мыс Каменный) в Мурманск.

Технические характеристики всех трех судов уникальны. Они способны работать в Арктическом морском бассейне в условиях круглогодичной навигации при температурах до -45°С. Осадка судов позволяет ему свободно маневрировать в Обской губе. Пропульсивная установка, состоящая из двух винторулевых колонок типа Azipod совокупной мощностью 22 мВт, обеспечивает танкеру высокую ледопроходимость и маневренность при преодолении торосов и тяжелых ледовых полей, в том числе и благодаря функции DoubleActingTanker (DAT) — движения кормой вперед в сложных ледовых условиях. С технической точки зрения суда серии соответствуют самым высоким стандартам безопасности мореплавания, которая является основным принципом работы группы компаний СКФ.