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Судостроение и судоходство

Российские суда совершили уникальный сверхпоздний транзитный рейс по Северному морскому пути

Впервые в истории арктической навигации караван судов под проводкой атомного ледокола «Атомфлота» «50 лет Победы» успешно проследовал Северным морским путем (СМП, Севморпуть) в западном направлении в конце декабря 2016 года — начале января 2017 года. Как сообщили ИАА «ПортНьюс» в пресс-службе ПАО «Совкомфлот», в составе каравана в уникальном транзитном рейсе по Северному морскому пути принял участие арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Овцын». Помимо танкера «Штурман Овцын», в состав каравана под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы» входили теплоходы Audax и «Арктика-1».

Рейс «Штурмана Овцына» в составе каравана начался в Беринговом проливе 21 декабря 2016 года и был успешно завершен в Обской губе Карского моря 3 января 2017 года. В составе каравана «Штурман Овцын» прошел около 2400 морских миль. Затем танкер самостоятельно проследовал под погрузку к мысу Каменный, Обская губа.

Практически сквозное плавание каравана по Севморпути состоялось в условиях глубокой полярной ночи и весьма сложной ледовой обстановке. В частности, в Восточно-Сибирском море каравану пришлось преодолевать труднопроходимые поля сморози однолетнего льда с включением многолетнего, торосистостью до 4 баллов, в условиях сжатия до максимальных 3 баллов.

В «Совкомфлоте» отметили, что «благодаря квалификации и высокому профессионализму российских моряков ни полярная ночь, ни ледовые сжатия, ни неизбежные сложности совместного караванного плавания разнородных судов не смогли помешать судам каравана успешно выполнить рейс под проводкой атомного ледокола „Атомфлота“.

"Штурман Овцын» — очередное судно серии арктических челночных танкеров, заказанных группой компаний «Совкомфлот» в рамках долгосрочного контракта с компанией «Газпром нефть» и предназначенных для доставки сырой нефти с полуострова Ямал (ЯНАО) в порт Мурманск в условиях круглогодичной навигации. Суда зарегистрированы под российским флагом, порт приписки — Санкт-Петербург.

Дедвейт каждого танкера составляет около 42 тыс. тонн (танкера «Штурман Овцын» — 41 550,8 тонны). Длина всех судов — 249 м, ширина — 34 м. Российский морской регистр судоходства (РС) присвоил судам ледовый класс Arc7. Танкер «Штурман Альбанов» вошел в состав флота СКФ 16 августа 2016 года, 7 октября флот компании пополнил «Штурман Малыгин», «Штурман Овцын» был сдан в эксплуатацию 8 декабря 2016 года. Сейчас все три танкера успешно доставляют нефть от терминала «Ворота Арктики» (Мыс Каменный) в Мурманск.

Технические характеристики всех трех судов уникальны. Они способны работать в Арктическом морском бассейне в условиях круглогодичной навигации при температурах до -45°С. Осадка судов позволяет ему свободно маневрировать в Обской губе. Пропульсивная установка, состоящая из двух винторулевых колонок типа Azipod совокупной мощностью 22 мВт, обеспечивает танкеру высокую ледопроходимость и маневренность при преодолении торосов и тяжелых ледовых полей, в том числе и благодаря функции DoubleActingTanker (DAT) — движения кормой вперед в сложных ледовых условиях. С технической точки зрения суда серии соответствуют самым высоким стандартам безопасности мореплавания, которая является основным принципом работы группы компаний СКФ.

http://portnews.ru/news/232340/

Севморпуть
  • Сергей Пышненко
    11.01.1708:08:03

    Эпохально, так пойдет и всю зиму ходить будут. Молодцы, удачи.

    #873513
    • Нет аватара 0SD0S
      11.01.1715:16:15

      Суда Норникеля всю зиму и ходят. Правда, у них плечо короткое — из Дудинки в Мурманск.

      В 2010 году атомоход «Россия» 25 декабря завершил проводку шведского ледокольного буксира «Тор Викинг» от Берингова пролива до кромки в Баренцевом море.

      Так что потихоньку-полегоньку идёт откатка зимнего плавания по СМП. Тем более, что современные суда ледового класса Arc6-Arc7 позволяют это делать

      #873649
  • A_SEVER A_SEVER
    11.01.1708:11:57

    Танкер «Штурман Альбанов» вошел в состав флота СКФ 16 августа 2016 года, 7 октября флот компании пополнил «Штурман Малыгин», «Штурман Овцын» был сдан в эксплуатацию 8 декабря 2016 года.
    Все 3 судна построены на верфи «Samsung Heavy Industries» в Южной Корее.

    #873514
    • cheshskiy36 cheshskiy36
      11.01.1712:27:49

      По мне так это нормальная практика заказывать корабли и суда в других странах, раз у нас пока нет возможности самостоятельно строить подобные! Во времена СССР такое практиковалось постоянно!

      #873585
      • A_SEVER A_SEVER
        11.01.1712:45:01

        это нормальная практика заказывать корабли и суда в других странах
        Но указать место постройки судов надо.

        #873591
        • cheshskiy36 cheshskiy36
          11.01.1712:50:20

          Согласен. Но всё-равно радует что наш флот прирастает, хотя и не всегда со своих верфей!

          #873596
          • A_SEVER A_SEVER
            11.01.1713:04:42

            хотя и не всегда со своих верфей

            У «Совкомфлота» из 137 танкеров только 10 построены у нас на «Адмиралтейских верфях», а 127 построены в Южной Корее.

            #873602
      • Нет аватара силаон
        11.01.1721:11:29

        Танкеры ледового класса (преодолевают лёд — 1,5 м) М.Ульянов (2010г.) и К Лавров (2010г.) проекта Р-70046 — серия арктических танкеров с движительной установкой азипод (совместный проект финской компании Aker Arctic Technology и российской Адмиралтейские верфи)

        Основные характеристики:

        Водоизмещение — 70 000 тонн.

        • длина: 260 м,

        • ширина: 34 м,

        • осадка: 13,6 м,

        • скорость:

        o в открытой воде: 16 узлов,

        o во льду толщиной 1,2 метра кормой вперед: 3 узла,

        • мощность электроэнергетической установки: 25 МВт,

        • двигательная установка: поворотные винто-рулевые колонки типа азипод 2×8,5 МВт,

        • число мест на судне: 35.

        Порт Сабетта. Основные параметры:

        подходной канал длиной 6 км, шириной 495 м, глубиной 15,1 м;

        морской канал длиной 49 км, шириной 295 м, глубиной 15,1 м;

        акватория порта глубиной 15,2 м.

        Отредактировано: силаон~21:18 11.01.17
        #873789
        • A_SEVER A_SEVER
          11.01.1721:33:20

          А при чём тут «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» и порт Сабетта?    

          #873798
          • Нет аватара силаон
            12.01.1711:06:43

            cheshskiy36

            cheshskiy36 заявляет, что у нас нет возможности строить такие суда.

            Проектирование и строительство этих двух танкеров в РФ доказывает обратное. И наши танкеры лучше и экономичней ю-корейских.

            Осадки российских танкеров позволяют им заходить в порт Сабетта и маневрировать в Обской губе, а не только ю-корейским.

            #873917
            • A_SEVER A_SEVER
              12.01.1711:12:52

              Проектирование
              Проект был финский.
              позволяют им заходить в порт Сабетта
              В Сабетту будут ходить танкеры-газовозы, а построенные на «Адмиралтейских верфях» танкеры предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов.

              #873920
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              12.01.1711:18:56

              Проектирование и строительство этих двух танкеров в РФ доказывает обратное.

              Ну, на проектировать можно что угодно. Бумага все стерпит. А строить… Где строили те танкеры? Чего тот заводик сейчас делает? Какие еще заводики могут строить такие танкеры? А они чем заняты? По факту сейчас и строить-то негде. Вот Звезду достроят, Залив очухается, ВМФ боле-мене насытится, ледоколы обновятся…

              #873924
    • Нет аватара 0SD0S
      11.01.1714:54:32

      Танкер «Штурман Альбанов"

      При этом все три сами как ледоколы:

      Ледовый класс Arc7

      Основные характеристики: Дедвейт 42000 тонн. Длина 248 метров, ширина 34 метра, осадка 9,5 метра, высота борта 15 метров. Без сопровождения ледокола танкер может преодолевать лед до 1,8 м толщиной кормой и до 1,4 м носом. Оборудован винторулевыми колонками, способными вращаться на 360 градусов вокруг своей оси, что дает судну дополнительную маневренность при движении носом и кормой.

      #873643
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    11.01.1709:47:10

    Пошел в ЖЖ Дмитрия Викторовича Лобусова и не ошибся. Раскладка рейса практически по дням    

    126-й день рейса.

    16.00 Мск. 22 декабря. Чукотское море.

    Прошли с начала рейса: 21822 милю

    Прошли с караваном: 289 миль

    Ветер — З 19 м/с. Т= -17 С

    Вчера вечером по судовому времени закончилось наше ожидание. Подошли суда, держащие путь в Обскую губу. Теперь наша задача помочь им пройти путь, практически через весь Северный морской путь от берегов Чукотки до полуострова Ямал.

    Но ожидая их, мы все-таки в одну из последних ночей увидели отблески Солнца на горизонте, что я и запечатлел (напомню, что на борту у нас время московское, и именно поэтому здесь на востоке страны светло у нас становилось ночью. Но, вот мы уже сутки двигаемся на север, чтобы оставить остров Врангеля на юге от нашего каравана. И теперь солнечные блики буду наблюдать лишь на этих фотографиях.

    20 часов шли на север вдоль восточного края ледового массива — где по чистой воде, где по молодым льдам, не затрудняющих наше движение. Но, пора поворачивать на запад и мы потихоньку втягиваемся в массив Чукотского моря.

    Подопечные наши — это уже знакомые нам по весенней работе в Карском море дизель-электроход «Audax» (длинна 206 м, ширина 43 м, мощность 32 000 л.с.), везущий из восточной Азии модули для строительства завода по сжижению газа; теплоход «Арктика-1″ (длинна 134 м, ширина 16 м, мощность 7400 л.с.), с грузом для порта Сабетта; и новый, только что со стапеля танкер „Штурман Овцын“ (длинна 249 м, ширина 34 м, мощность 30 000 л.с.). „Штурман Овцын“ — это третий танкер из серии в шесть судов, для работы по отгрузке нефти с полуострова Ямал. Два его старших собрата: „Штурман Альбанов“ и „Штурман Малыгин“ уже вовсю работают в Обской губе, показывая хорошие ледовые качества, так что надеемся, что в пути он нас подводить не будет.

    Что интересно — в это время года восточнее Карского моря идет два каравана, что не бывало никогда раньше. Мы идем на запад, а навстречу нам, вчера выйдя в море Лаптевых, двигается караван ледокола „Капитан Драницын“ с двумя пароходами „Синегорск“ и „Иоганн Махмасталь“. Ведет он их в порт Певек с грузом для обустройства стоянки плавучей атомной теплоэлектростанции „Академик Ломоносов“, строительство которой заканчивается в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе». Петербуржцы могут видеть её корпус с Благовещенского моста или набережной лейтенанта Шмидта по корме ледокола «Красин».Мы с интересом наблюдаем за движением встречного каравана — ведь нам там предстоит идти, читаем сводки в которых описан лед по их движению, оцениваем скорость их приближения к конечной цели. Немного сочувствуем судоводителям, понимая, что у них в руках не 75 000 л.с., а всего 20-25 тыс. (не помню точно). По последней сводке за полсуток они продвинулись на 15 миль, что печалит.

    Пока печатал то, что написано сверху — вошли в массив (72 гр. 15 мин.

    Сев./176 гр. 00 мин Зап.), но на наше счастье он сильно порван ветром (19 м/с), так что идем спокойно, без напряжения моральных сил судоводителей и механиков, и физических ледокола.

    На фото: как я уже описал — восходо-закатные лучи Солнца на горизонте, маленький т/х «Арктика-1», и конечно несколько фотографий нового «Штурмана Овцына», плюс уже ставший и для вас привычный вид с ходового мостика ледокола. «Audax» не фотографировал -больно темно у него на палубах, да и весной в лучах Солнца он смотрелся краше.

    Для фотографов — посмотрите на ISO! Сам поразился, что вышло малошумно. Фотографируя танкер в ночи и не надеялся получить что-то, что можно показать.

     http://dmitry-v-ch-l.livejournal.com 

    #873536
    • Нет аватара amtop
      11.01.1715:23:44

      Все грузы этим караваном везут для добывающих отраслей, как я понял. Двоякое чувство, однако. Тот же курс на вывоз сырья на экспорт. Как нам и предписали в международном разделении труда и добавочной стоимости. Корабли строим в Корее, сырье отгружаем свое.Точнее, будущих поколений. Потом опять покупаем корабли в Корее для этих же целей. Замкнутый и порочный круг. И чем дальше, тем труднее будет из него вырваться. Имхо.

      #873653
      • Нет аватара alex1664
        11.01.1717:19:02

        Круг от пеньки, меда и хлеба отсчитывали? Включали ли в него самолеты, реакторы?   

        А если серьезно, самые продвинутые экономики продажей сырья любят заниматься так же. Просто долю с высокой прибавленной стоимостью надо постоянно стремится увеличить. Например по нефтепродуктам вполне рост идет, вместо сырой нефти. Тот же СПГ уже вещь в себе.

        Отредактировано: alex1664~17:19 11.01.17
        #873690
        • Нет аватара amtop
          11.01.1717:35:33

          Ну дык кто бы спорил. Только газ с этих СПГ у нас берут на условиях раздела продукции и никак иначе. С Сахалином здрово лоханулись в свое время.

          #873700
          • Павел Иванов Павел Иванов
            11.01.1720:25:56

            Только газ с этих СПГ у нас берут на условиях раздела продукции и никак иначе. С Сахалином здрово лоханулись в свое время.

            За это большое «спасибо» надо сказать либерастам,особенно «яблочникам».Кстати сейчас ситуация кардинально меняется…

            Отредактировано: Павел Иванов~20:26 11.01.17
            #873771
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Kolyda
    11.01.1723:14:04

    А кто в курсе — чем занимается лихтеровоз «Севморпуть»? Попытался найти про него что-нибудь, но нашел только про его восстановление. Интересно ходит он или опять в отстое?

    #873826
    • A_SEVER A_SEVER
      11.01.1723:23:55

      А кто в курсе — чем занимается лихтеровоз «Севморпуть»?
      В прошлом году «Севморпуть» выполнил 2 рейса в интересах Министерства обороны.

      #873827
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