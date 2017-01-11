Ножи «ЗИК»: новые, острые и необычные
Златоуст иногда радует поклонников ножей своими ножевыми новинками, но вот чтобы так сразу, 41 модель новых клинков с необычными рукоятями и заточкой на алмазах — это большая редкость.
Признаюсь, что эти новинки получили на фотосъемку еще до нового года, но потратили немало времени и сил, чтобы сделать качественные фотографии, протестировать ножи, и, уже с полной уверенностью представить вам.
Встречайте! Ножи ЗИК: новые, острые и необычные!
Сразу оговорюсь: аббревиатура «ЗИК» — это не «Златоустовский Инструментальный Комбинат» № 259 им. В.И. Ленина — такое клеймо ставили на ножи в Златоусте до 60-70 годов прошлого века. Фабрика в дальнейшем несколько раз меняла свои названия и на данный момент именуется «ЗОФ» — «Златоустовская Оружейная Фабрика».
Речь сегодня пойдет про ножи с клеймом «ЗИК», которое расшифровывается как «Златоустовские Именные Клинки». Предприятие образованное недавно, в августе 2016 года — сразу и серьезно заявило о себе.
Заметим, что «новое ножевое предприятие в Златоусте» не обязательно подразумевает низкое качество продукции. Руководству «ЗИК» удалось привлечь к разработке и изготовлению ножей профессиональных мастеров-оружейников, что и отразилось на необычной качественной линейке ножей с таким клеймом.
Ножи ЗИК. Обзор
Первое, что бросается в глаза — это разнообразие наборных рукоятей. Согласитесь, что приелись уже «просто наборные рукояти» из бересты или кожи, а также монолитные рукояти из различных сортов древесины.
Мастерам «ЗИК» удалось скомпоновать в рукоятях своих клинков такие материалы, как алюминий, латунь, текстолит, бересту, кожу, кориан, монтелли, мореный граб, карельскую березу, наборный плексиглас, а также фибру в различных сочетаниях и вариантах.
Еще одна особенность ножей «ЗИК» — это заточка. Перед фотосъемкой нас предупреждали, что ножи, уже в базовом варианте очень острые.
Тем не менее фотографу в процессе съемки пришлось лепить пластырь на порезы.
По заявлению производителей, ножи ЗИК затачиваются на алмазах. Об этом напишу подробнее и покажу в дальнейшем.
По формам клинков также все интересно: помимо стандартных моделей со сквозным монтажом, в линейке ножей ЗИК присутствуют модели и с цельнометаллическим клинком и накладным монтажом рукоятей.
Встречаются и необычные для Златоуста формы клинков ножей, которые получили такие названия как «Засапожный», «Морской волк», «Таран» и «Удар».
Предприятие использует лазер для нанесения гравировки на клинки своих ножей, а также клейма производителя «ЗИК» и надписи «Златоуст».
Базовая сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72. Пока нет информации, будут ли ножи ЗИК поставляться из других марок сталей, например дамасских.
Что в итоге?
Большая линейка новинок, достойное качество от ковки, закалки, срезки и до конечной ручной сборки. А также новое имя на ножевом рынке. Рекомендую «Ножи ЗИК» для повседневных и профессиональных работ, а также в свою коллекцию.
Старт продаж планируется на середину января.
- Валерий Дюмин
- 11.01.201714:04
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