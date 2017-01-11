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Производство

Ножи «ЗИК»: новые, острые и необычные

Златоуст иногда радует поклонников ножей своими ножевыми новинками, но вот чтобы так сразу, 41 модель новых клинков с необычными рукоятями и заточкой на алмазах — это большая редкость.

  • Ножи ЗИК
  • Ножи ЗИК

Признаюсь, что эти новинки получили на фотосъемку еще до нового года, но потратили немало времени и сил, чтобы сделать качественные фотографии, протестировать ножи, и, уже с полной уверенностью представить вам.

Встречайте! Ножи ЗИК: новые, острые и необычные!

Сразу оговорюсь: аббревиатура «ЗИК» — это не «Златоустовский Инструментальный Комбинат» № 259 им. В.И. Ленина — такое клеймо ставили на ножи в Златоусте до 60-70 годов прошлого века. Фабрика в дальнейшем несколько раз меняла свои названия и на данный момент именуется «ЗОФ» — «Златоустовская Оружейная Фабрика».

Речь сегодня пойдет про ножи с клеймом «ЗИК», которое расшифровывается как «Златоустовские Именные Клинки». Предприятие образованное недавно, в августе 2016 года — сразу и серьезно заявило о себе.

Заметим, что «новое ножевое предприятие в Златоусте» не обязательно подразумевает низкое качество продукции. Руководству «ЗИК» удалось привлечь к разработке и изготовлению ножей профессиональных мастеров-оружейников, что и отразилось на необычной качественной линейке ножей с таким клеймом.

Ножи ЗИК. Обзор

Первое, что бросается в глаза — это разнообразие наборных рукоятей. Согласитесь, что приелись уже «просто наборные рукояти» из бересты или кожи, а также монолитные рукояти из различных сортов древесины.

Мастерам «ЗИК» удалось скомпоновать в рукоятях своих клинков такие материалы, как алюминий, латунь, текстолит, бересту, кожу, кориан, монтелли, мореный граб, карельскую березу, наборный плексиглас, а также фибру в различных сочетаниях и вариантах.

Еще одна особенность ножей «ЗИК» — это заточка. Перед фотосъемкой нас предупреждали, что ножи, уже в базовом варианте очень острые.

Тем не менее фотографу в процессе съемки пришлось лепить пластырь на порезы.

По заявлению производителей, ножи ЗИК затачиваются на алмазах. Об этом напишу подробнее и покажу в дальнейшем.

По формам клинков также все интересно: помимо стандартных моделей со сквозным монтажом, в линейке ножей ЗИК присутствуют модели и с цельнометаллическим клинком и накладным монтажом рукоятей.

Встречаются и необычные для Златоуста формы клинков ножей, которые получили такие названия как «Засапожный», «Морской волк», «Таран» и «Удар».

Предприятие использует лазер для нанесения гравировки на клинки своих ножей, а также клейма производителя «ЗИК» и надписи «Златоуст».

Базовая сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72. Пока нет информации, будут ли ножи ЗИК поставляться из других марок сталей, например дамасских.

Что в итоге?

Большая линейка новинок, достойное качество от ковки, закалки, срезки и до конечной ручной сборки. А также новое имя на ножевом рынке. Рекомендую «Ножи ЗИК» для повседневных и профессиональных работ, а также в свою коллекцию.

Старт продаж планируется на середину января.


новое производство, ножи зик, златоуст
  • sergg888 sergg888
    11.01.1717:11:51

       хорошо смотрятся в деле бы попробовать

    #873687
    • Нет аватара Ил-2
      11.01.1722:00:22

      Странно видеть рекламу марки вместо достижений. Сейчас таких цехов в России десятки.

      #873809
    • Нет аватара Starik
      12.01.1713:37:10

      Эти ножи знакомы мне, старику, с детства как ножи ЗЭК!   

      #873977
  • Гвардеец Гвардеец
    11.01.1717:42:37

    Сам любитель холодного оружия, но считаю что не стоило в столь уважаемые клинки вносить лагерную романтику, тем паче у серьёзных ЗЭКов они несут смысловую нагрузку, своего рода язык общения, и знатоки и знающие могут прочесть по ним кто делал и сроки отсидки, куда краше рукоятки из бересты

    #873703
  • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
    11.01.1718:13:20

    Ножи с подобными рукоятками раньше зэки делали. Я бы себе такой не взял.

    #873712
  • Нет аватара GenOfDrag
    11.01.1718:14:39

    Что с ними делать? На полке хранить, хлеб и мясо ими не порежешь, жалко.

    #873713
  • Dark_Gray Dark_Gray
    11.01.1718:15:11

    Сколько стоят?

    #873714
  • Нет аватара isya
    11.01.1720:34:28

    Вот что меня всегда злит, это то, что никто никогда даже не пытается объяснить для чайников, для чего предназначены разные ножи с разными видами лезвий.

    Где этому учат? В кулинарной школе? В десантной роте?

    Ну неужели трудно написать, что вот это военный нож-оружие, вот это охотничий нож для такой то разделки, а вот это кухонный для рубки, а вот построгать, а вот еще для чего-то?

    А рукоятки дело десятое.

    Отредактировано: isya~20:34 11.01.17
    #873772
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      11.01.1723:49:58

      На самом деле есть несколько хороших сайтов, где популярно рассказано о видах лезвий и сталей и о разных техниках резки, в том числе с видеоуроками от шеф-поваров. Я, к сожалению, в закладки не оставила те, по которым сама училась, но уверена, что гугление вам поможет так же, как и мне в своё время.

      А здесь, в статье, действительно, вообще ничего про это не сказано. Названа только марка стали, но мне вот она на память ни о чем не говорит. Мягкая это сталь (европейской школы) или твердая (японской)? Затачивание на алмазах… да какая разница, на чем затачивание, там совсем другие параметры роль играют — кроме марки стали еще и геометрия, например. О ней ничего не сказано, зато сказано о красивых рукоятках… пфф.

      #873833
  • Эрик Картман Эрик Картман
    12.01.1700:57:48

    у меня есть два их ножа, один короткий шкуросъемник, второй большой охотничий номерной, все из дамасской стали и рукоятки из карельской березы. на фото кстати ничего нового не вижу, все то же что и пять лет назад. За оба отдал помоему около 20тыр. Точно уже не помню.

    Отредактировано: Эрик Картман~00:58 12.01.17
    #873844
    • Нет аватара Ил-2
      12.01.1718:17:29

      У вас дамасская не ржавеет? меня очень раздражает что после использования приходится нож из дамасской стали маслом репейным намазывать))

      #874074
      • Эрик Картман Эрик Картман
        12.01.1718:25:20

        Ну вщто в инструкции написано что надо смазывать, я не парюсь ибо нож после использования просто не мою дочиста и смазка происходит естественным образом т. е. животным салом

        #874081
        • Нет аватара Ил-2
          12.01.1718:58:18

          а не воняет если естественным

          #874098
          • Эрик Картман Эрик Картман
            12.01.1719:04:44

            Пришлось встать с дивана и пойти в сейф нюхать. Нет, не пахнет.

            Отредактировано: Эрик Картман~19:05 12.01.17
            #874102
      • Валерий Дюмин Валерий Дюмин
        13.01.1707:58:14

        Используйте для этого касторовое масло. Оно не содержит в своем составе воду. И храните дамасский нож отдельно от ножен. Согласен, что это минус дамаска. Но зато как он режет!!! Есть еще нержавеющий дамаск (атмосферостойкий), но дороже в пару-тройку раз.

        Отредактировано: Валерий Дюмин~08:00 13.01.17
        #874228
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