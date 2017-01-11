Завод сельхозоборудования в Белгородской области приступил к выполнению первого заказа

Российско-германский завод по производству сельхозтехники ООО «ЗМС-Технолоджи» приступил к изготовлению первых образцов продукции.

На предприятии уже запущены практически все станки. Первые комплектующие оборудования для свиноводческих комплексов произведены по заказу одного из соучредителей «ЗМС-Технолоджи» — немецкой компании Big Dutchman.

Официальное открытие предприятия состоится в конце января — начале февраля 2017 года.

Проект завода реализует ГК «Агро-Белогорье» (5-е место в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья «Абирег» ТОП-100 (производители) 2016 года) вместе с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling. Предприятие строится в Белгородском районе, недалеко от поселка Разумное. Проектная мощность комплекса составляет 1,5 млн изделий в год. Стоимость проекта составляет 757 млн рублей.

Также проектный менеджер ООО «ГК Агро-Белогорье» Евгений Денисенко сообщил, что в ближайшие месяцы завод поставит первую партию станочного оборудования на Графовский свинокомплекс (входит в группу компаний «Агро-Белогорье»). «ЗМС-Технолоджи» планирует сотрудничать с зерновыми компаниями, комбикормовыми заводами, тепличными и грибными хозяйствами.

ЗМС-Технолоджи" оснащен высокоточным немецким оборудованием, позволяющим выполнять практически любые операции с металлом. Здесь установлены сварочные роботы и отрезные системы, станки для гибки металла и установки для лазерной резки.

Уровень автоматизации станочного парка позволяет задействовать минимальный человеческий ресурс — в производственном цехе работают всего девять специалистов. Большинство из них прошли стажировку в Германии на аналогичном предприятии другого партнера холдинга — компании Schickling. Именно она поставила на завод технологическое оборудование. В скором времени здесь ожидают прибытие автоматизированных мобильных стеллажей.

Завод «ЗМС-Технолоджи» является модульным. В случае успешной реализации первого этапа возможно расширение его мощности и ассортимента выпускаемой продукции.