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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Воронежской области открылся молочный комплекс на 2800 голов дойного стада

Животноводческий комплекс компании «ЭкоНива» открылся в cеле Высокое Лискинского района 11 января. Общий объем инвестиций в проект составит — 2,04 млрд рублей, из них 1,8 млрд — кредитные средства.

Комплекс рассчитан на 2,8 тыс. голов дойного стада, 2 тыс. животных голштинской породы доставили из Германии, Австрии и Венгрии с августа по декабрь 2016 года. Предприятие укомплектовано современным доильным оборудованием, системами охлаждения молока, водопоения и навозоудаления.

Основная продукция предприятия — молоко и мясо, также в хозяйстве планируют выращивать племенных коров на продажу. Строительство комплекса началось в апреле 2016 года и заняло девять месяцев. По плану предприятие выйдет на полную производственную мощность — 24,3 тыс. т молока в год — к четвертому кварталу 2018 года. Численность персонала составит 80 человек.

https://riavrn.ru/districts/liskinsky/v-voronezhskoy-oblasti-otkrylsya-molochnyy-kompleks-na-2-8-tys-golov-doynogo-stada/

Воронежская область, животноводство, КРС, производство молока
  • Нет аватара Zemos
    12.01.1702:43:54

    Самый крупный производитель молока в РФ. Хозяин немец. Интересная биография у мужика.

    #873863
  • Нет аватара 1986
    12.01.1712:47:27

    Сколько же людей коровушка выручила в годы лихолетья и в войну, когда есть было нечего. Всегда приятно смотреть на этих животных.

    #873955
  • goryachee_leto goryachee_leto
    12.01.1713:44:36

    Кто-то здесь писал, что в РФ где-то 10-15% пригодно земель для с/х.

    Я думаю, что заблуждается он: Черноземье, Кубань, Сев. Кавказ, Крым, Алатй, частично Дал. Восток, Калининград, Поволжье большей частью, да и Нечерноземье при современных технологиях вполне может давать неплохой урожай.

    #873982
  • Александр Скориков
    13.01.1701:11:11

    Карусель, похоже, производства немецкой Вестфалии?

    #874204
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