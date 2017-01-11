В Воронежской области открылся молочный комплекс на 2800 голов дойного стада

Животноводческий комплекс компании «ЭкоНива» открылся в cеле Высокое Лискинского района 11 января. Общий объем инвестиций в проект составит — 2,04 млрд рублей, из них 1,8 млрд — кредитные средства.

Комплекс рассчитан на 2,8 тыс. голов дойного стада, 2 тыс. животных голштинской породы доставили из Германии, Австрии и Венгрии с августа по декабрь 2016 года. Предприятие укомплектовано современным доильным оборудованием, системами охлаждения молока, водопоения и навозоудаления.

Основная продукция предприятия — молоко и мясо, также в хозяйстве планируют выращивать племенных коров на продажу. Строительство комплекса началось в апреле 2016 года и заняло девять месяцев. По плану предприятие выйдет на полную производственную мощность — 24,3 тыс. т молока в год — к четвертому кварталу 2018 года. Численность персонала составит 80 человек.