На новых противодиверсионных катерах Северного флота поднят Военно-морской флаг России
В главной базе подводных сил Северного флота (СФ) — Гаджиево - состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» и присвоения одному из них наименования «Юнармеец Заполярья».
С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. Наименование «Юнармеец Заполярья» присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.
В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба СФ и администрации закрытого административно-территориального образования Александровск, а также участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиева.
Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе подводных сил СФ — Гаджиево.
Специалисты СФ отметили высокую эффективность данной техники для обеспечения охраны и обороны пунктов базирования и военных объектов флота, в том числе от возможных террористических угроз.
Справка:
В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 «Грачонок» в серии, разработанной для перевооружения специальных подразделений. Катера были разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область).
Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбе с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.
Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.
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