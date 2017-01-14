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Армия и Флот

На новых противодиверсионных катерах Северного флота поднят Военно-морской флаг России

В главной базе подводных сил Северного флота (СФ) — Гаджиево - состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» и присвоения одному из них наименования «Юнармеец Заполярья».

С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. Наименование «Юнармеец Заполярья» присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.

В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба СФ и администрации закрытого административно-территориального образования Александровск, а также участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиева.

Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе подводных сил СФ — Гаджиево.

Специалисты СФ отметили высокую эффективность данной техники для обеспечения охраны и обороны пунктов базирования и военных объектов флота, в том числе от возможных террористических угроз.

Справка:

В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 «Грачонок» в серии, разработанной для перевооружения специальных подразделений. Катера были разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область).

Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбе с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.

Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108359@egNews

СФ, Грачонок, проект 21980, ВМФ, Вымпел
  • ups ups
    14.01.1722:36:15

    Мысли в слух, да простит меня народ, но СФ чертовский холодно.))) Для подводных диверсантов, я понимаю про 5 костюм, но все равно.

    #874850
    • exhausted1987 exhausted1987
      15.01.1709:06:22

      Как насчет дистанционно-управляемых диверсантов?

      Хотя и пловцов тоже можно снарядить по последнему писку, что-бы не мерзли.

      #874981
  • Макс Южный
    14.01.1723:49:38

    А в чём основная особенность именно «противодиверсионных» катеров по сравнению с обычными охранными-сторожевыми-патрульными?

    #874888
    • Нет аватара Rash
      15.01.1708:47:06

      Вероятно, заточенность против подводных пловцов.

      Сначала обнаруживают:

      Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

      Потом взрывают в толще воды.

      противодиверсионными гранатометами

      На обычных катерах такого спецоборудования нет.

      UPD. А вот как они опознают свой-чужой перед стрельбой, ХЗ.   

      Отредактировано: Rash~09:09 15.01.17
      #874979
      • A_SEVER A_SEVER
        15.01.1714:05:24

        А вот как они опознают свой-чужой перед стрельбой
        Очень просто — если своих боевых пловцов в районе дежурства нет, то это враг.

        А местоположение своих бойцов катеру хорошо известно.    

        #875027
  • Katamaran Katamaran
    15.01.1710:08:54

    Это не те два товарища, что парой сдали пару месяцев назад?

    #874990
    • A_SEVER A_SEVER
      15.01.1714:08:03

      Это не те два товарища
      Капитан Очевидность?    

      #875028
  • с мм с мм
    15.01.1712:45:45

    амеры беспилотники-катера делают для поиска подлодок у своего побережья, нашим тоже надо сделать аналог, тогда операторы будут сидеть в тепле на берегу и патрулировать прибрежную морскую зону БПЛА )

    #875015
    • Human RS Human RS
      15.01.1713:11:52

      Не прокатит так просто. Беспилотные катера уже делает концерн Калашников. И их наверняка уже поставляют в войска и спецслужбам. А вот защищаться от ребяток из SAS, SEAL и т. д. придется всеми доступными средствами, в том числе вооруженными до зубов Грачонками и Рапторами коих и закупают для защиты баз и других объектов. К тому же на этих катерах есть и группы своих пловцов с необходимой техникой и снаряжением.

      Отредактировано: Human RS~13:12 15.01.17
      #875019
    • Sergio Buk Sergio Buk
      15.01.1713:48:12

      Уже как бы есть. С 5.42 мин.

      #875023
    • A_SEVER A_SEVER
      15.01.1714:12:45

      беспилотники-катера делают для поиска подлодок
      Эти катера предназначены для борьбы с диверсантами, а не подводными лодками.

      И сейчас для нанесения удара крылатыми ракетами ПЛ нет никакой необходимости подходить близко к берегу, где её могут обнаружить средства ПЛО — она отстреляется с безопасного расстояния и уйдёт.

      #875029
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