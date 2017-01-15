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Модернизация

Новый участок, оснащенный отечественным оборудованием заработал на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде

Новый участок, оснащенный скоростным отечественным оборудованием, заработал в механическом цехе по обработке корпусных деталей. Станки завод приобрел по Федеральной целевой программе модернизации оборонных предприятий. Оборудовние изготовлено НПО «Станкостроение» ( создано на базе Стерлитамакского станкостроительного завода).

Практически все оборудование к настоящему моменту пущено в эксплуатацию: на некоторых станках идет внедрение номенклатуры деталей, на остальных — уже начат выпуск серийных изделий.

Новые станки предназначены для выпуска деталей, различных по сложности и размерам: от мелко- до крупногабаритных, как, например, закладные балки, и задействованы в изготовлении изделий по всей производственной тематике завода. В частности, на них изготавливаются детали для самолетов МиГ-29, МиГ-31.

С открытием нового участка реализация ФЦП реконструкции ОПК в этом цехе подошла к финальной стадии. Для ее завершения необходимо закончить ремонт административно-бытовых помещений, обустроить тротуары и подъезды к корпусу, доукомплектовать участок кадрами и т. д. С решением этих вопросов новый участок заработает в полную силу, что позволит повысить производственные мощности цеха.

http://www.sokolplant.ru/

Сокол, МиГ-29, МиГ-31, Нижегородская область
  • Нет аватара ВЛВ
    15.01.1718:47:13

    Поправьте, пожалуйста, заголовок — «на заваде»

    #875089
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