Новый участок, оснащенный отечественным оборудованием заработал на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде
Новый участок, оснащенный скоростным отечественным оборудованием, заработал в механическом цехе по обработке корпусных деталей. Станки завод приобрел по Федеральной целевой программе модернизации оборонных предприятий. Оборудовние изготовлено НПО «Станкостроение» ( создано на базе Стерлитамакского станкостроительного завода).
Практически все оборудование к настоящему моменту пущено в эксплуатацию: на некоторых станках идет внедрение номенклатуры деталей, на остальных — уже начат выпуск серийных изделий.
Новые станки предназначены для выпуска деталей, различных по сложности и размерам: от мелко- до крупногабаритных, как, например, закладные балки, и задействованы в изготовлении изделий по всей производственной тематике завода. В частности, на них изготавливаются детали для самолетов МиГ-29, МиГ-31.
С открытием нового участка реализация ФЦП реконструкции ОПК в этом цехе подошла к финальной стадии. Для ее завершения
необходимо закончить ремонт административно-бытовых помещений,
обустроить тротуары и подъезды к корпусу, доукомплектовать
участок кадрами
- Светозаров Иван
- 15.01.201717:13
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15.01.1718:47:13