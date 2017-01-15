Новый участок, оснащенный отечественным оборудованием заработал на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде

Новый участок, оснащенный скоростным отечественным оборудованием, заработал в механическом цехе по обработке корпусных деталей. Станки завод приобрел по Федеральной целевой программе модернизации оборонных предприятий. Оборудовние изготовлено НПО «Станкостроение» ( создано на базе Стерлитамакского станкостроительного завода).

Практически все оборудование к настоящему моменту пущено в эксплуатацию: на некоторых станках идет внедрение номенклатуры деталей, на остальных — уже начат выпуск серийных изделий.

Новые станки предназначены для выпуска деталей, различных по сложности и размерам: от мелко- до крупногабаритных, как, например, закладные балки, и задействованы в изготовлении изделий по всей производственной тематике завода. В частности, на них изготавливаются детали для самолетов МиГ-29, МиГ-31.