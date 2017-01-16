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Модернизация

ОАО «Волгограднефтемаш» продолжает модернизацию производства

На Волгограднефтемаше в рамках программы техперевооружения введено в эксплуатацию оборудование, предназначенное для изготовления форм и стержней из холодно-твердеющих смесей в литейном производстве. Данное оборудование позволит упростить процесс создания литых заготовок для насосов и арматуры, повысить размерную точность отливок до 9 класса точности, а также улучшить качество литья. Кроме того, оно предоставит возможность практически полного восстановления отработанного формовочного состава и дальнейшего использования регенерата в производстве.

Несколько лет назад на предприятии была внедрена линия литья по газифицируемым моделям для производства высококачественных литых заготовок деталей насосов: корпусов, рабочих колес, корпусов подшипников, угольников и др.

Все эти меры направлены на повышение конкурентоспособности насосного оборудования и арматурной продукции, выпускаемых ОАО «Волгограднефтемаш».

http://www.vnm.ru/?b=press&bc=view&id=489

машиностроение, Волгоградская область
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