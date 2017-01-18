В режиме телемоста введены в эксплуатацию два новых нефтепровода ПАО «Транснефть»: «Заполярье — Пурпе» (Ямало-Ненецкий АО) и «Куюмба — Тайшет» (Иркутская область), которые позволят обеспечить приём нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Объёмы сдачи нефти в трубопровод Куюмба — Тайшет по заявкам нефтяных компаний составят в 2017 году 660 тысяч тонн. Магистральный нефтепровод Куюмба — Тайшет позволит подключить к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения в Красноярском крае

Нефтепровод «Заполярье — Пурпе — Самотлор» - самый северный российский нефтепровод длиной около 900 км. Это кратчайший маршрут, связывающий месторождения севера Красноярского края и Ямала с нефтеперерабатывающими заводами России и мировыми рынками в направлении Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Первый шов нефтепровода «Пурпе-Самотлор» был сварен 11 марта 2010 г., а уже 25 октября 2011 г. на торжественной церемонии в Ноябрьске нефтепровод был запущен в эксплуатацию. Магистральный нефтепровод «Заполярье-Пурпе» является вторым этапом проекта. Его мощность 45 млн. тонн в год, протяженность 488 км.

База производственного обслуживания в п.Коротчаево (г.Новый Уренгой).

В составе базы производственные, служебно-бытовые и вахтовые жилые корпуса, склады, гаражи, железнодорожный тупик — всего 19 объектов, общая площадь более 200 000 квадратных метров. Крупный нефтетранспортный узел станет новым градообразующим предприятием п.Коротчаево (Н.Уренгой) и предоставит более четырёхсот рабочих мест.

Головная НПС № 1 «Заполярье».

ДЭС ГНПС «1 «Заполярье».

НПС «Пурпе»

НПС № 2.

Самые значительные перемены ждут Коротчаево — в прошлом посёлок, а ныне микрорайон города Новый Уренгой. Всего в Коротчаево будут работать более четырёхсот сотрудников Уренгойского УМН АО «Транснефть — Сибирь», но с жильем проблем нет — оно активно строится.

Здесь построен новый офис компании и храм.

Строятся очистные сооружения канализации, спортивный комплекс и детский сад.

Хорошие перспективы имеет и конечный пункт нефтепрвода — п.Тазовский.

Магистральный нефтепровод «Куюмба — Тайшет».

Цель проекта — обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» нефти новых месторождений Красноярского края — Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского для дальнейшей поставки на НПЗ Российской Федерации и на экспорт. Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба — Тайшет» предусматривает выделение этапов строительства: I этап — пропускной способностью до 8,6 млн. тонн нефти в год с завершением работ в IV квартале 2016 года (строительство нефтепровода протяженностью 700 км, строительство 2 НПС, резервуарный парк — 160 тыс. м3, расширение 1 НПС);II этап — пропускной способностью до 15 млн. тонн нефти в год с завершением работ в IV квартале 2023 года (строительство 2 НПС).Трасса проходит по территории Эвенкийского, Богучанского и Нижнеингашского районов Красноярского края, Тайшетского района Иркутской области.

За два с половиной года были возведены следующие объекты: • 240 километров трубопровода (лоты 1 и 3); • две нефтеперекачивающие станции (ГНПС-1, НПС-2) с суммарным объемом резервуаров 160 тысяч кубометров (в каждой — от четырех резервуаров по 20 тысяч кубометров); • две воздушные линии электропередачи напряжением 110 и 10 кВ (протяженностью 326 и 368 километров соответственно); • три понижающие распределительные подстанции напряжением 110 / 10 кВ; • центральная ремонтная станция с 59 теплыми гаражами для техники.

Переход ВОЛС через р.Ангару.

Газопровод «Бованенково-Ухта».

Решение о строительстве газопровода длиной 1100 км. и производительностью 140 млрд. м³ для транспортировки газа с Бованенковского и других месторождений полуострова Ямал было принято в октябре 2006 года, строительство начато в августе 2008 года. Первая очередь (первая нитка газопровода) введена в строй в октябре 2012 г.

КС «Байдарацкая»

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