«Швабе» создал ускоренную систему производства псевдобинокулярного прибора ночного видения

Предприятие Холдинга «Швабе» провело оптимизацию производственного процесса для осуществления массового выпуска псевдобинокулярного прибора ночного видения ПНН14М в сжатые временные сроки. Принятый комплекс мер позволил на 12% ускорить процедуру выпуска данных изделий.

Ускоренная система производства оптического прибора создана на предприятии Холдинга — «Швабе — Оборона и Защита». Для реализации данного подхода на заводе был осуществлен ряд мероприятий производственного характера, позволяющий осуществлять массовый выпуск ПНН14М в сжатые временные сроки: внедрение новых технологических процессов в ходе изготовления деталей и изделий, переход на высокопроизводительное программное оборудование, минимизация различных логистических издержек в ходе производства и другие.

«Псевдобинокулярный прибор ночного видения пользуется повышенным вниманием со стороны российских и зарубежных заказчиков. Мы учитываем пожелания партнеров по срокам изготовления продукции, поэтому осуществили оптимизацию производственного процесса ПНН14. Принятый комплекс мер позволил нам на 12% ускорить процедуру выпуска данных изделий», — рассказал генеральный директор «Швабе - Оборона и Защита» Василий Рассохин.

ПНН14М, оснащенный электронно-оптическим преобразователем поколения 2+, предназначен для скрытного наблюдения, ориентирования, передвижения на местности, вождения автомобиля, чтения карты, ремонта техники в темное время суток — от 3×10-4лк до 104лк. Он имеет прочный влагозащищенный корпус и обладает функцией «автогейтинг», позволяющей использовать устройство в условиях интенсивных засветок, вплоть до уровня дневного освещения — 20000 лк. Замена на изделии однократного объектива на длиннофокусный (3,6 или 5 крат) позволяет увеличить дистанцию распознавания человека с 200 до 450 метров.

Данный прибор имеет небольшой вес (450 г) и может работать в температурном диапазоне от — 35 до + 50 °C. Время работы устройства (без подсветки ИК-осветителем) от одной батарейки АА составляет 24 часа. ПНН14М станет незаменимым помощником специалиста в условиях полярной ночи при разработке и эксплуатации арктических шельфов.