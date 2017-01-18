«Швабе» создал ускоренную систему производства псевдобинокулярного прибора ночного видения
Предприятие Холдинга «Швабе» провело оптимизацию производственного процесса для осуществления массового выпуска псевдобинокулярного прибора ночного видения ПНН14Мв сжатые временные сроки. Принятый комплекс мер позволил на 12% ускорить процедуру выпуска данных изделий.
Ускоренная система производства оптического прибора создана на предприятии Холдинга — «Швабе — Оборона и Защита». Для реализации данного подхода на заводе был осуществлен ряд мероприятий производственного характера, позволяющий осуществлять массовый выпуск ПНН14М в сжатые временные сроки: внедрение новых технологических процессов в ходе изготовления деталей и изделий, переход на высокопроизводительное программное оборудование, минимизация различных логистических издержек в ходе производства и другие.
«Псевдобинокулярный прибор ночного видения пользуется повышенным вниманием со стороны российских и зарубежных заказчиков. Мы учитываем пожелания партнеров по срокам изготовления продукции, поэтому осуществили оптимизацию производственного процесса ПНН14. Принятый комплекс мер позволил нам на 12% ускорить процедуру выпуска данных изделий», — рассказал генеральный директор «Швабе - Оборона и Защита» Василий Рассохин.
ПНН14М, оснащенный электронно-оптическим преобразователем поколения 2+, предназначен для скрытного наблюдения, ориентирования, передвижения на местности, вождения автомобиля, чтения карты, ремонта техники в темное время суток — от 3×10-4лк до 104лк. Он имеет прочный влагозащищенный корпус и обладает функцией «автогейтинг», позволяющей использовать устройство в условиях интенсивных засветок, вплоть до уровня дневного освещения — 20000 лк. Замена на изделии однократного объектива на длиннофокусный (3,6 или 5 крат) позволяет увеличить дистанцию распознавания человека с 200 до 450 метров.
Данный прибор имеет небольшой вес (450 г) и может работать в температурном диапазоне от — 35 до + 50 °C. Время работы устройства (без подсветки ИК-осветителем) от одной батарейки АА составляет 24 часа. ПНН14М станет незаменимым помощником специалиста в условиях полярной ночи при разработке и эксплуатации арктических шельфов.