Ставропольский завод «Энергомера» наладил выпуск инновационного электрооборудования реклоузеров

Ставропольский завод наладил выпуск инновационного электрооборудования реклоузеров, которое позволяет значительно увеличить надежность линий электропередачи, говорится на сайте предприятия.

Реклоузеры нужны не только в обеспечении бесперебойной работы воздушных ЛЭП, но и в отсутствии необходимости обслуживания со стороны человека. Реклоузеры на основе вакуумных выключателей защищают воздушные ЛЭП от повреждений, а также могут автоматически отключать поврежденные участки линий.

Основным преимуществом реклоузеров является то, что они полностью автоматизированы, выполняют свои функции без участия человека и не нуждаются в обслуживании.

Новинка уже была анонсирована на международных выставках.

http://www.energomera.ru/..._novyj_produkt_reklouzer#