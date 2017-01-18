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Производство

Ставропольский завод «Энергомера» наладил выпуск инновационного электрооборудования реклоузеров

Ставропольский завод наладил выпуск инновационного электрооборудования реклоузеров, которое позволяет значительно увеличить надежность линий электропередачи, говорится на сайте предприятия.

Реклоузеры нужны не только в обеспечении бесперебойной работы воздушных ЛЭП, но и в отсутствии необходимости обслуживания со стороны человека. Реклоузеры на основе вакуумных выключателей защищают воздушные ЛЭП от повреждений, а также могут автоматически отключать поврежденные участки линий.

Основным преимуществом реклоузеров является то, что они полностью автоматизированы, выполняют свои функции без участия человека и не нуждаются в обслуживании.

Новинка уже была анонсирована на международных выставках.

 http://www.energomera.ru/..._novyj_produkt_reklouzer# 

http://newstracker.ru/news/business/18-01-2017/vypusk-innovatsionnogo-elektrooborudovaniia-naladili-na-stavropole-33710/

Ставропольский край, Энергомера
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