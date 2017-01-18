Южно-Уральский машиностроительный завод возобновил производство коксохимических машин

ЮУМЗ возобновил производство коксохимических машин в рамках госпрограммы импортозамещения. С приходом нового собственника, ГК «РэйлТрансХолдинг», на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ЮУМЗ) принято решение о возобновлении производства и расширении номенклатурной линейки производства коксохимического оборудования, включая производство коксовых машин. Данное направление является приоритетным, с этой целью холдингом разработана долгосрочная инвестиционная программа.

Проектирование коксохимического оборудования и разработка технологии его изготовления осуществляется созданным на базе конструкторских и технологических подразделений ЮУМЗ институтом — ООО «Орский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения», в состав которого входят более 470 высококвалифицированных специалистов.

Производственно-технологические возможности завода позволяют изготавливать коксовые машины всех типов для любых существующих объемов коксовых батарей (от 21 до 51 м3) и составить серьезную конкуренцию иностранным производителям представленными на отечественном рынке («ГОША ФОМ», Сербия; ПАО «Славтяжмаш», Украина).

Машины производства ЮУМЗ отвечают всем современным техническим требованиям, предъявляемым к коксохимическому оборудованию, их отличает высокая функциональность и надежность узлов и механизмов, а также строгое соответствие всем действующим нормативам по эксплуатации, безопасности и экологии. Уже сегодня АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» активно принимает участие в тендерах на поставку оборудования, в частности для коксовой батареи № 8 ПАО «Северсталь» (углезагрузочная машина, подъёмник УСТК и др.).

Как отметили в пресс-службе УК «РэйлТрансХолдинг», возобновление производства КХМ на ЮУМЗ даст возможность отечественным коксохимическим предприятиям приобретать оборудование в России, что благоприятно повлияет на уровень импортозамещения в рамках государственной программы.