«Молвест» запустил второй комбикормовый завод в Воронежской области

В с. Николаевка Аннинского района Воронежской области 18 января запущено предприятие по выпуску комбикормов — современный модульный завод. Мощность завода составляет 10 тонн в час.

Это второй собственный комбикормовый завод «Молвеста» — крупнейшего в Черноземье производителя и переработчика молока. По итогам 2016 года «Молвест» занимает третье место в рейтинге производителей молока в стране.

На заводе приготавливают полнорационный комбикорм без добавления сочных кормов. Технологическое оборудование позволяет осуществлять приемку зернового и мучнистого сырья, производить очистку и измельчение, смешивание с минеральными добавками и шротами, отгрузку на автотранспорт. Добавление и смешивание с сочными кормами (силос, сенаж) происходит непосредственно на животноводческом комплексе с помощью смесителей-кормораздатчиков.

Всего в Аннинском районе на предприятиях компании «Молвест» будет размещено до 7 300 голов крупного рогатого скота. При этом суточная потребность молочных комплексов в комбикорме составит до 62 тонн (8,5 кг на 1 голову в сутки).

Компания сама обеспечивает собственное поголовье в 22 тыс. коров лучшими кормами, что даёт гарантию в высоком качестве молока-сырья и выпускаемых молочных продуктах.

«Чтобы получить качественное молоко, необходимы две вещи — высокопродуктивные породы коров и сбалансированные корма. После трех лет работы в сельском хозяйстве мы решили, что собственный завод по производству кормов — это правильное решение. Сегодня мы знаем точно, чем питаются коровы на наших фермах, видим ежедневные показатели молока-сырья — такой подход дает нам уверенность в высоком качестве нашей продукции», — сообщил Анатолий Лосев, генеральный директор «Молвест».

Следующий шаг программы компании — завод по сушке биомасс мощностью 15 тонн в час, который будет запущен весной 2017 года. Завод будет производить корма премиум сегмента. В частности, люцерну, сбитую в тюки по 700-800 кг. Именно в таком виде эта культура присутствует на международном рынке — такой формат полностью сохраняет форму растения при сушке. Излишки производства «Молвест» планирует экспортировать. Таким образом, компания станет первым российским игроком на мировом рынке в этом сегменте.