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Модернизация

На фабрике игрушек «Весна» в Кировской области открылся новый производственный участок

18 января в цехе № 6 фабрики игрушек «Весна», который находится в городе Слободском, состоялось открытие нового производственного участка.

Площадка укомплектована современной вязальной машиной с программным обеспечением производства Германии. Новое оборудование позволит выпускать разнообразные трикотажные полотна. Машина владеет жаккардовой и ажурной вязкой, однофактурной и двухфактурной гладью. Благодаря программному обеспечению дизайнеры фабрики сами смогут придумывать новые красивые узоры и переплетения для кукольных платьев и костюмов.

К слову, 2017 год станет юбилейным для предприятия: — 75 лет — это и история, и большой опыт, благодаря которому мы не только переживаем экономические вызовы, но и постоянно развиваемся, — сказала генеральный директор фабрики игрушек «Весна» Ольга Юрьевна Доротюк.

  • Раскрой. Фабрика игрушек "Весна"
  • Раскрой. Фабрика игрушек "Весна"
По словам руководителя предприятия, открытие нового участка повлечет за собой не только новую продукцию, но и, в перспективе, до 30 рабочих мест. На церемонии открытия нового участка также присутствовала глава администрации города слободского Ирина Желвакова. Она поздравила присутствующих, отметив, что рабочие места являются одним из ключевых факторов развития города.

http://vkirove.ru/news/2017/01/19/634699.html

Кировская область
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