На фабрике игрушек «Весна» в Кировской области открылся новый производственный участок
18 января в цехе № 6 фабрики игрушек «Весна», который находится в городе Слободском, состоялось открытие нового производственного участка.
Площадка укомплектована современной вязальной машиной с программным обеспечением производства Германии. Новое оборудование позволит выпускать разнообразные трикотажные полотна. Машина владеет жаккардовой и ажурной вязкой, однофактурной и двухфактурной гладью. Благодаря программному обеспечению дизайнеры фабрики сами смогут придумывать новые красивые узоры и переплетения для кукольных платьев и костюмов.
К слову, 2017 год станет юбилейным для предприятия: — 75 лет — это и история, и большой опыт, благодаря которому мы не только переживаем экономические вызовы, но и постоянно развиваемся, — сказала генеральный директор фабрики игрушек «Весна» Ольга Юрьевна Доротюк.