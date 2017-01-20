На фабрике игрушек «Весна» в Кировской области открылся новый производственный участок

18 января в цехе № 6 фабрики игрушек «Весна», который находится в городе Слободском, состоялось открытие нового производственного участка.

Площадка укомплектована современной вязальной машиной с программным обеспечением производства Германии. Новое оборудование позволит выпускать разнообразные трикотажные полотна. Машина владеет жаккардовой и ажурной вязкой, однофактурной и двухфактурной гладью. Благодаря программному обеспечению дизайнеры фабрики сами смогут придумывать новые красивые узоры и переплетения для кукольных платьев и костюмов.