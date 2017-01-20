В Оренбургской области открыта первая очередь реконструированного комплекса «Кушкульские теплицы»

Открытие модернизированной теплицы ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» состоялось 20 января в Оренбурге. Теплицы были основаны в 1976 году, а в 2016 году новый собственник приступил к модернизации тепличного комплекса.

Общая площадь кушкульских теплиц составляет 7 гектаров. Модернизация коснулась первых 4 гектаров. Теперь здесь выращивают овощи с использованием самого современного оборудования и технологий. Второй этап реконструкции запланирован на 2017 год.

После реализации проекта производственная мощность тепличного комбината составит более 6 млн. кг. овощной продукции в год, что в 6 раз больше показателей до модернизации. Общая стоимость инвестиционного проекта -составляет 1 млрд рублей.

Теплицы в буквальном смысле выросли — на несколько метров вверх. Под куполом — система двойного зашторивания, которая в летнее время защищает растения от жары, а в зимнее оказывает теплосберегающий эффект. Тепло в теплицы подается из собственной котельной, есть система вентиляции, испарительного охлаждения и доувлажнения.

Питательные вещества, растворенные в воде, поступают к каждому растению по индивидуальному каналу. При этом смесь возвращается, обрабатывается и вновь запускается в систему. Это помогает экономить воду и минеральные удобрения. В темное время суток и зимой, когда световой день короток, в теплицах зажигают лампы различной интенсивности. Управляет всеми этими системами один компьютер. Именно он задает команды полива, подкормки растений, включения и отключения света.

— Всё это позволяет собирать около 70 кг огурцов с одного квадратного метра, — рассказал директор ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» Константин Шнайдер. При этом общая производственная мощность тепличного комбината вскоре превысит 6 тыс. тонн овощной продукции в год. Помимо огурцов здесь выращивают томаты, салат, базилик, петрушку и другую зелень.

Предполагается, что теперь урожайность овощной продукции будет увеличена на 30%. Если в старых теплицах она составляет 15 килограммов огурцов на квадратный метр, то в новых — до 70. Увеличение касается и томатов — с 8 до 50 килограммов.

Второй этап строительства запланирован на 2017 год — 2,74 га. Инициатор строительства — группа компаний «Селекционно-гибридный центр «Вишневский». Общая стоимость инвестиционного проекта — 1 млрд рублей.