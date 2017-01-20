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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Оренбургской области открыта первая очередь реконструированного комплекса «Кушкульские теплицы»

Открытие модернизированной теплицы ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» состоялось 20 января в Оренбурге. Теплицы были основаны в 1976 году, а в 2016 году новый собственник приступил к модернизации тепличного комплекса.

Общая площадь кушкульских теплиц составляет 7 гектаров. Модернизация коснулась первых 4 гектаров. Теперь здесь выращивают овощи с использованием самого современного оборудования и технологий. Второй этап реконструкции запланирован на 2017 год.

После реализации проекта производственная мощность тепличного комбината составит более 6 млн. кг. овощной продукции в год, что в 6 раз больше показателей до модернизации. Общая стоимость инвестиционного проекта -составляет 1 млрд рублей.

Теплицы в буквальном смысле выросли — на несколько метров вверх. Под куполом — система двойного зашторивания, которая в летнее время защищает растения от жары, а в зимнее оказывает теплосберегающий эффект. Тепло в теплицы подается из собственной котельной, есть система вентиляции, испарительного охлаждения и доувлажнения.

Питательные вещества, растворенные в воде, поступают к каждому растению по индивидуальному каналу. При этом смесь возвращается, обрабатывается и вновь запускается в систему. Это помогает экономить воду и минеральные удобрения. В темное время суток и зимой, когда световой день короток, в теплицах зажигают лампы различной интенсивности. Управляет всеми этими системами один компьютер. Именно он задает команды полива, подкормки растений, включения и отключения света.

— Всё это позволяет собирать около 70 кг огурцов с одного квадратного метра, — рассказал директор ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» Константин Шнайдер. При этом общая производственная мощность тепличного комбината вскоре превысит 6 тыс. тонн овощной продукции в год. Помимо огурцов здесь выращивают томаты, салат, базилик, петрушку и другую зелень.

Предполагается, что теперь урожайность овощной продукции будет увеличена на 30%. Если в старых теплицах она составляет 15 килограммов огурцов на квадратный метр, то в новых — до 70. Увеличение касается и томатов — с 8 до 50 килограммов.

Второй этап строительства запланирован на 2017 год — 2,74 га. Инициатор строительства — группа компаний «Селекционно-гибридный центр «Вишневский». Общая стоимость инвестиционного проекта — 1 млрд рублей.

http://ria56.ru/posts/354694745415454.htm

сельское хозяйство , тепличный комплекс , Оренбургская область, овощеводство
  • Sergio Buk Sergio Buk
    20.01.1714:54:00

    Интересно бы узнать, насколько ускорилось увеличение площадей теплиц после августа 2014 года. Наверняка первые пол года- год ушли на раскачку. В настоящее время, что ни день-два — новое тепличное хозяйство. А как было до 2014 года?

    #876823
    • Юрген Юрген
      20.01.1715:15:49

      «По данным ассоциации «Теплицы России», к концу уходящего года общая площадь теплиц в стране достигнет примерно 2,3 тыс. га.

      При этом 600 га построены за последние пять лет. Из них 300 га — со светокультурой. В 2016 г. в строительство 166 га было вложено 33,5 млрд. рублей."

       http://sdelanounas.ru/blogs/88607/ 

      #876831
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.01.1715:59:23

      В 2010-2012 годах введено около 300 га зимних теплиц (в среднем по 100 га в год).

      В 2013-2016 годам в среднем по 130-166 га (в 2016 — 166 га).

      Отредактировано: Сергей Котенко~16:00 20.01.17
      #876842
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