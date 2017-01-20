Газотурбинные установки и газоперекачивающие агрегаты разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) составляют большую часть газотурбинного оборудования, используемого на запущенном на этой неделе магистральном газопроводе «Бованенково — Ухта-2».

На трассе нового газопровода используются разработанные и производимые предприятиями ОДК газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2, ПС-90ГП-25 и НК-36СТ, которые соответственно служат механическими приводами газоперекачивающих агрегатов ГПА-16, ГПА-25 и ГПА-25БД, также производимых корпорацией.

«Поставка газотурбинного оборудования производства предприятий ОДК для магистрального газопровода «Бованенково — Ухта-2» - очередное доказательство качества и надежности нашей продукции, поставляемой базовому заказчику — ПАО «Газпром», — говорит заместитель генерального директора — руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» АО «ОДК» Сергей Михайлов.

Двигатели типа ПС-90ГП разработаны пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» на базе семейства высокоэффективных авиационных двигателей ПС-90А . Назначенный ресурс — 100 тыс. часов. ГТУ данного типа, обладая высокими показателями надежности и безотказности, успешно эксплуатируются целым рядом заказчиков. Производитель — АО «ОДК-Пермские моторы». Суммарная наработка парка пермских ГТУ на объектах ПАО «Газпром» составляет более 9 млн. часов.

«Для нас «Бованенково — Ухта-2» — стратегически важный проект, — отмечает управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. — На первой нитке газопровода эксплуатируется порядка 40 ГТУ пермского производства, на вторую очередь ОДК поставила еще около 15 машин нашего производства. Мы давно работаем с «Газпромом», и заказчик доволен качеством наших двигателей, а также тем набором сервисных услуг, послепродажного обслуживания, которые мы предлагаем».

НК-36СТ — промышленный газотурбинный двигатель авиационного типа, (разработчик и производитель — самарское ПАО «Кузнецов»). Широко применяется для транспортировки газа ПАО «Газпром». Назначенный ресурс — 100 тыс. часов. Суммарная наработка парка НК-36СТ — более 500 тыс. часов.

Газоперекачивающие агрегаты типа ГПА-16 и ГПА-25 выпускаются рыбинским АО «ОДК-Газовые турбины». Они вобрали в себя самые современные технологии газотурбинной и компрессорной отрасли. Все ГПА производства ОДК полностью соответствуют техническим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым газовой промышленностью, имеют развитую систему дистанционного управления с высокой степенью защиты.