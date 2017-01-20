В гидрометаллургическом цехе Челябинского цинкового завода запущен реактор увеличенной мощности

В рамках масштабной программы реконструкции производства Челябинского цинкового завода на предприятии введен в эксплуатацию реактор № 9. Реакторы гидрометаллургического цеха используются для высокотемпературного довыщелачивания свинцового кека — одного из продуктов переработки вельц-окиси.

«Улучшить производственные характеристики оборудования удалось за счет увеличения высоты корпуса, при этом диаметр установки (4,5 метра) не изменился. Сравнить объем одной единицы оборудования можно с объемом комнаты размерами 5 на 6 метров. А вот по принципу действия наши реакторы похожи на мультиварку с кухонным миксером, — рассказывает заместитель начальника цеха по производству Константин Козлов. — После того, как пульпа гидратно-свинцового кека (смесь твердых частиц и жидкости, различных химических элементов) поступает в реактор, происходит ее доокисление раствором серной кислотой, нагрев и перемешивание. За счет этого повышается извлечение в раствор ценных компонентов, который идет дальше в технологический процесс».

После замены мощность оборудования возросла на 60%. Стоимость работ составила 6 миллионов рублей. Из 13 реакторов, работающих в цехе, производственные мощности с 50м3 до 80м3 увеличены уже на девяти. Оставшиеся 4 реактора, работающие с момента основания цеха в 1964 году, будут модернизированы в 2017-2018 гг.

Модернизация производственных мощностей, внедрение современных технических решений в технологический процесс позволили обеспечить высочайшее качество продукции, а также один из самых низких в аналогичном производстве показателей расхода электроэнергии на тонну металла и соответствие предприятия самым жестким российским и международным экологическим требованиям.