Первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства
Производственные мощности Казанского авиационного завода имени Горбунова готовы к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика, доложили в пятницу руководители предприятия.
Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов.
В ходе осмотра заводских площадей руководство предприятия доложило о выполнении государственных оборонных заказов. В частности, о ходе строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Минобороны России.
Также в ходе осмотра сообщили о реализации комплекса мер по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, и продемонстрировали уникальные линии механической обработки и сварки крупногабаритных титановых сплавов.
20.01.1718:15:08
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20.01.1722:26:35 Трудности могут быть с освоением электронных чертежей.
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20.01.1723:01:39 Первый Ту-160М был передан ВВС после модернизации ещё в конце 2014 года.