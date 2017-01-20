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Авиация

Первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства

Производственные мощности Казанского авиационного завода имени Горбунова готовы к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика, доложили в пятницу руководители предприятия.

Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов.

В ходе осмотра заводских площадей руководство предприятия доложило о выполнении государственных оборонных заказов. В частности, о ходе строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Минобороны России.

Также в ходе осмотра сообщили о реализации комплекса мер по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, и продемонстрировали уникальные линии механической обработки и сварки крупногабаритных титановых сплавов.

 http://president.tatarstan.ru/news/view/825628 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108807@egNews

Татарстан, Казанский авиационный завод имени Горбунова, Ту-160М2
  • A_SEVER A_SEVER
    20.01.1718:15:08

    Учитывая, что для строительства Ту-160М2 будет использован существующий производственный задел для Ту-160, на стадии строительства он находится уже давно — ещё с начала 90-х.

    В прошлом году был замечательный репортаж Gelio с КАПО, там было фото:

    Так что всё новое это хорошо забытое старое!    

    Отредактировано: A_SEVER~21:53 20.01.17
    #876877
    • Нет аватара amtop
      20.01.1722:00:07

      для строительства Ту-160М2 будет использован существующий производственный задел для Ту-160

      Вот именно. В этом все дело. А как там с камерой для аргоновой сварки титанового центроплана? Не будет ее — не будет никакого Ту-160. Я почему об этом спрашиваю — потому что недавно было сообщение, что с ней большие проблемы. Она была разгромлена и растащенв еще во времен престройки и гласности. Специалистов тоже не осталось не только в Казани, но и в Севердвинске, где тоже была подобная камера и были специалисты — там ведь тоже когда-то строили титановые подводные лодки. Так вот и там все было разгромлено до нуля по титановому призводству, и они ничем по аргоновой камере казанцам помочь не смогли, когда те к ним обратились за помощью. Проблема очень серезная. Эта титановая балка — гланая деталь планера Ту-160, к ней крепятся поворотные механизмы крепления крыльев — а вместе они образуют несущий интегральный центроплан. Эту титановую балку вне аргоновой камеры с микронной точностью на коленке не сваришь. Потому очень интересно, как там дела с аргоновой камерой для сварки центральной титановой балки? Только тогда можно будет говорить о производстве действительно новых Ту-160, а не о ДОСТРОЙКЕ (трех) Ту-160, обновленных до версии М2, с использованием заделов, оставшихся с советских времен. Хотелось бы прояснить этот вопрос. А сейчас вроде как речь идет именно о достройке этих трех самолетов, и только после их испытаний должен быть принято (или не принято) решение о производстве новых самолетов Ту-160М2 в количестве минимум 50 штук. Меньше смысла не имеет. А заделов для них уже вроде как нет — надо действительно делать все новое. В том числе варить титановые балки центопланов.

      #876944
      • Нет аватара anri76
        20.01.1722:34:54

        Вы что панику тут пишете все не так уже!!! Севмаш свои камеры уже давно починил и тут идет работа все нормально )))

        #876954
        • Великоросс Великоросс
          20.01.1722:51:55

          anri76

          Севмаш свои камеры уже давно починил и тут идет работа все нормально )))

          +!

          …завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов.

          #876961
  • Вежливый Вежливый
    20.01.1719:55:51

    Если это так! Снимаю шляпу! Казань — ты рулишь! Обожаю Казань!

    #876904
    • A_SEVER A_SEVER
      20.01.1721:46:13

      Если это так! Снимаю шляпу!

      А что тут такого? Самолёт с серийным номером 08-04 был начат постройкой ещё в начале 90-х и должен был стать 9-м бомбардировщиком Ту-160, построенным в Казани после распада СССР.

      Но так и не был достроен, хотя в своё время руководство МО и ВВС обещало обязательно достроить все начатые постройкой самолёты.

      Теперь его будут достраивать, но уже по модернизированному проекту Ту-160М2.

      #876940
  • Кирилл Булгаков
    20.01.1720:32:35

    Самый красивый самолет в мире!

    #876922
  • Нет аватара Kolyda
    20.01.1722:16:55

    Самый красивый самолет в мире!

    На мой взгляд пальма первенства в красоте у Су-34.

    …для строительства Ту-160М2 будет использован существующий производственный задел для Ту-160, на стадии строительства он находится уже давно — ещё с начала 90-х.

    С учетом нового оборудования, новой электроники планеру самолета потребуются соответствующие доработки. Вроде как Ту-160-М2 перепроектировали в цифровом формате, это тоже надо полагать создаст трудности в стыковке со старым заделом.

    #876946
    • A_SEVER A_SEVER
      20.01.1722:26:35

      Ту-160-М2 перепроектировали в цифровом формате, это тоже надо полагать создаст трудности
      Трудности могут быть с освоением электронных чертежей.

      #876948
    • Нет аватара monarch
      20.01.1722:28:37

      это тоже надо полагать создаст трудности в стыковке со старым заделом.

      Несомненно, но механизм преодоления данных трудностей откатают на модернизации строевых Ту-160 в вариант Ту-160М.

      Там первый борт уже поступил на модернизацию и обещают через два года в воздух поднять.

      Следовательно к 2020 году доведут (если конечно все-все звезды сойдутся).

      А по большинству бортовых систем Ту-160М будет близок к Ту-160М2.

      Кроме того у меня есть очень большие подозрения, что и Ту-160М2 (построенные из советского задела) будут ближе к модернизированным Ту-160М.

      #876950
      • A_SEVER A_SEVER
        20.01.1723:01:39

        Там первый борт уже поступил на модернизацию
        Первый Ту-160М был передан ВВС после модернизации ещё в конце 2014 года.

        #876966
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