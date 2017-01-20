Первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2 уже находится на этапе строительства

Производственные мощности Казанского авиационного завода имени Горбунова готовы к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика, доложили в пятницу руководители предприятия.

Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов.

В ходе осмотра заводских площадей руководство предприятия доложило о выполнении государственных оборонных заказов. В частности, о ходе строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Минобороны России.

Также в ходе осмотра сообщили о реализации комплекса мер по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, и продемонстрировали уникальные линии механической обработки и сварки крупногабаритных титановых сплавов.

http://president.tatarstan.ru/news/view/825628