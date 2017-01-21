В станице Архонской республики Северная Осетия открылся казачий класс

В станице Архонской открылся первый казачий класс на базе СОШ № 1. В нем во внеурочное время будут заниматься четвероклассники.

По словам классного руководителя Натальи Чернышовой, на занятиях школьники будут изучать традиции и историю станицы и казачества, фольклор. В следующем году планируется открыть еще один казачий класс также на базе первой школы. «Это казачья станица. Молодым поколением давно позабыты традиции казаков и мы решили их возродить», — поделилась Чернышова.

Мероприятие сопровождалось праздничным концертом в стенах школы, было омечено что казачьи поселения появились на территории Северной Осетии еще в 18 веке и чтобы развивать те традиции и духовно-нравственные ценности, которые сложились в казачестве, необходимо создавать такие классы.Участие в торжественном концерте приняли и сами казачата. Перед присутствующими дети поклялись любить родной край и чтить казачьи традиции. Юных казаков благословил епископ Владикавказский и Аланский Леонид, отметив, что эти дети «будут продолжать благое и святое дело своих предков». Школьников в юные казаки посвятил атаман терского казачьего войскового общества. Он вручил четвероклассникам их первые казачьи погоны.