Московский БМК начал изготовление запасных частей для импортного оборудования

На Белорецком металлургическом комбинате (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») впервые изготовили и запустили в работу сложную запасную часть — секцию ротора для канатного оборудования импортного производства. Разработка не имеет аналогов в отечественном машиностроении и метизном производстве и в несколько раз дешевле зарубежных комплектующих.

В течение года планируется изготовить и заменить еще ряд секций ротора на одной из прядевьющих машин канатного цеха № 3. Это начало масштабной работы по капитальным ремонтам наиболее производительного канатного оборудования БМК. Всего на комбинате насчитывается более 100 прядевьющих и канатных машин немецкого и итальянского производства. На них изготавливаются канаты различных конструкций и диаметров для горнодобывающей, нефтегазовой и других отраслей промышленности.

Корпус секции ротора — несущая конструкция, выполненная из трубной заготовки нестандартных размеров: длиной 3200 мм, диаметром 680 мм и толщиной стенок 20 мм. Комбинату долгое время не удавалось решить проблему с приобретением такой заготовки, так как горячекатаную трубу необходимой геометрии не производят ни отечественные, ни зарубежные предприятия. На БМК нашли решение и использовали трубу центробежного литья, которую изготовил для БМК ижевский завод «Ижметмаш».

"Сегодня ремонтная база, научный потенциал и высокая квалификация работников БМК позволяют изготавливать без потери качества порядка 30 наименований изделий для дорогостоящего импортного канатного и волочильного оборудования. Это позволит нам не закупать эти комплектующие за рубежом и существенно снизить затраты на ремонты", — отметил главный инженер АО «БМК» Вениамин Ульянов.